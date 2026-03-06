Deviza
Most adhatnak hálát a magyar fix 3 százalékos hitelű fiatalok, Európát elfogta a kamatrémület, de nekik nem kell aggódniuk

Az európai lakáshitelpiacon különös ellentmondás alakult ki: miközben a jegybankok már kamatot csökkentenek, sok háztartás még évekig magasabb törlesztőkkel szembesülhet. Európa több országában a hitelek szerkezete miatt a kamatváltozások késleltetve jelennek meg a lakosságnál. Egy elemzés szerint ez akár a gazdaságra is hatással lehet – miközben egyes konstrukciók éppen az ilyen időszakokban válhatnak különösen értékessé.
Ballagó Dániel
2026.03.06, 15:35
Frissítve: 2026.03.06, 18:56

Paradox helyzet alakult ki az európai lakáshitelpiacon: miközben az Európai Központi Bank már kamatcsökkentési ciklusba lépett, a háztartások egy része még évekig emelkedő jelzáloghitel-terhekkel szembesülhet. Az Európai Központi Bank (EKB) elemzése szerint a lakáshitelek átárazódása miatt a magasabb törlesztők akár 2030-ig is visszafoghatják a fogyasztást Európában. Még rosszabb lett a helyzet az iráni háború miatt: eddig inkább az volt a várakozás, hogy tovább csökkenhetnek az EKB-kamatok, az energiaárak felszökése miatt egyre többen várnak ehelyett emelést.

Európa
Európai kamatrémület: csökkentés mellett is drágulhatnak a lakáshitelek / Fotó: Árpási Bence / Shutterstock

A jelenség hátterében az áll, hogy a lakáshitelek jelentős része hosszabb időre rögzített kamatozású, ezért a jegybanki kamatváltozások csak késleltetve jelennek meg a törlesztőrészletekben. Így hiába csökkenti az EKB a kamatokat, sok háztartás csak később érzi meg az enyhítést – sőt, egy ideig még magasabb törlesztőkkel is szembesülhet.

Ez volt a helyzet már eddig is: az iráni konfliktus azonban még az európai kamatcsökkentést is veszélybe sodorta, sőt helyette újra megemelkedhetnek a kamatok az európai országokban. Az unió pénteken minden eddiginél vészjóslóbb figyelmeztetést kapott a háború várható következményeit illetően.

Ursula von der Leyen maga kapta meg a zűrzavart, amit Magyarországra szántak: válságba fut az EU a magyar választásra
Incselkedik Volodimir Zelenszkij brüsszeli fegyverhordozóival a sors vagy a történelem. Az EU válságba süllyed, ha az iráni konfliktus nem ér véget a következő hetekben, pedig az ukránok európai és magyar szövetségeseikkel az áprilisi országgyűlési választás előtt hazánkban akartak energiakáoszt előidézni.

Miért nőhetnek a törlesztők kamatcsökkentés mellett?

Az európai lakáshitelpiacon az egyik kulcstényező a hitelszerkezet. A lakáshitelek egy része változó kamatozású, amely gyorsan reagál a kamatváltozásokra, a másik része pedig hosszabb időre fixált kamatú.

A probléma abból adódik, hogy sok hitelt a nulla közeli kamatok időszakában vettek fel. Amikor ezek kamatrögzítése lejár, az új kamat már jóval magasabb lehet.

Ezért fordulhat elő az a paradox helyzet, hogy:

  • a jegybank már csökkenti a kamatot,
  • de a háztartások átlagos jelzálogkamata még évekig emelkedik.

Az EKB adatai szerint emiatt az európai lakástulajdonosok jelentős része már reagált:

a hitellel rendelkező háztartások közel fele csökkentette a fogyasztását a magasabb törlesztők miatt vagy azok várakozására.

Európa kettészakadt a lakáshitelekben

Az európai jelzálogpiac egyik legfontosabb sajátossága, hogy nagyon eltérő a fix és a változó kamatozású hitelek aránya.

Az Európai Központi Bank kutatásai szerint:

fix kamatozás dominál például

  • Németországban,
  • Franciaországban,
  • Belgiumban,
  • Hollandiában.

Ezekben az országokban a háztartások hosszú időre rögzítik a kamatot, ezért a kamatemelések hatása lassabban jelenik meg a törlesztőkben.

Ezzel szemben változó kamatozású hitelek jellemzők:

  • Spanyolországban,
  • Olaszországban,
  • Portugáliában,
  • Görögországban,
  • Ausztriában.

Itt a törlesztők sokkal gyorsabban követik a piaci kamatokat, ezért a kamatemelési ciklus hatása azonnal jelentkezik a háztartások pénztárcájában.

A különbség jelentős gazdasági hatással jár: a változó kamatozású országokban a monetáris politika gyorsabban és erősebben fékezi a fogyasztást.

A kamatemelkedés a szegényebbeket sújtja először

Az EKB kutatásai arra is rámutatnak, hogy a kamatemelések hatása társadalmi szempontból sem egyenletes.

Az alacsonyabb jövedelmű hitelfelvevők körében jellemzően gyakoribbak a változó kamatozású konstrukciók, ezért ők érzik meg először a törlesztők emelkedését. Ennek következménye, hogy a kamatsokk a fogyasztás csökkenésén keresztül az egész gazdaságot lassíthatja.

Magyarország kivételes helyzetben lehet

Ebben az európai környezetben különösen figyelemre méltó a 2025 szeptemberétől induló Otthon Start lakáshitel, amely teljes futamidőre rögzített kamatot kínál.

A program fő paraméterei:

  • fix 3 százalékos kamat a teljes futamidő alatt,
  • maximum 50 millió forintos hitel,
  • legfeljebb 25 éves futamidő,
  • legfeljebb 1 százalékos előtörlesztési díj,
  • célja első lakás megvásárlása vagy építése.

A konstrukció lényegében teljes kamatbiztonságot ad a hitelfelvevőknek, ami különösen értékes lehet egy olyan időszakban, amikor Európa jelentős részén a törlesztőrészletek még évekig változhatnak.

Meglepően széles kör számára elérhető

Az Otthon Start program feltételei több ponton is rugalmasak.

Nem szükséges például:

  • gyermeket vállalni,
  • házasnak lenni,
  • vagy meghatározott életkor alatt lenni.

A hitel első lakás megszerzésére használható fel, és általában legalább két év folyamatos társadalombiztosítási jogviszony szükséges hozzá. A program bankokon keresztül érhető el, és több pénzintézet már a kamatplafon alá is ment:

egyes ajánlatok 2,75 százalék körüli kamattal jelennek meg.

Miért fontos ez most?

Az európai lakáshitelpiac sajátossága, hogy a kamatváltozások hatása gyakran évekig elhúzódik. A jegybankok döntései így sokszor késleltetve jelennek meg a háztartások törlesztőrészleteiben. Ebben a környezetben a hosszú időre rögzített kamatozású hitelek felértékelődnek. A fix 3 százalékos Otthon Start hitel ezért nem lakáspolitikai eszköz, hanem egyfajta pénzügyi védőháló is a kamatkockázatok ellen – különösen a fiatal elsőlakás-vásárlók számára.

Állami hátszél a fiataloknak

A magyar lakhatási politika az utóbbi években egyre inkább a fiatalok támogatására épül. Az Otthon Start hitele mellett több olyan program is elérhető – például a CSOK Plusz vagy a falusi CSOK –, amelyek segíthetik az első lakás megszerzését. A különböző támogatások sok esetben kombinálhatók is, így érdemben csökkenthetik az induló költségeket.

A cél egyértelmű: megkönnyíteni, hogy a fiatalok saját otthonhoz jussanak és önálló életet kezdhessenek Magyarországon.

