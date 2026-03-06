Most adhatnak hálát a magyar fix 3 százalékos hitelű fiatalok, Európát elfogta a kamatrémület, de nekik nem kell aggódniuk

Paradox helyzet alakult ki az európai lakáshitelpiacon: miközben az Európai Központi Bank már kamatcsökkentési ciklusba lépett, a háztartások egy része még évekig emelkedő jelzáloghitel-terhekkel szembesülhet. Az Európai Központi Bank (EKB) elemzése szerint a lakáshitelek átárazódása miatt a magasabb törlesztők akár 2030-ig is visszafoghatják a fogyasztást Európában. Még rosszabb lett a helyzet az iráni háború miatt: eddig inkább az volt a várakozás, hogy tovább csökkenhetnek az EKB-kamatok, az energiaárak felszökése miatt egyre többen várnak ehelyett emelést.

Európai kamatrémület: csökkentés mellett is drágulhatnak a lakáshitelek / Fotó: Árpási Bence / Shutterstock

A jelenség hátterében az áll, hogy a lakáshitelek jelentős része hosszabb időre rögzített kamatozású, ezért a jegybanki kamatváltozások csak késleltetve jelennek meg a törlesztőrészletekben. Így hiába csökkenti az EKB a kamatokat, sok háztartás csak később érzi meg az enyhítést – sőt, egy ideig még magasabb törlesztőkkel is szembesülhet.

Ez volt a helyzet már eddig is: az iráni konfliktus azonban még az európai kamatcsökkentést is veszélybe sodorta, sőt helyette újra megemelkedhetnek a kamatok az európai országokban. Az unió pénteken minden eddiginél vészjóslóbb figyelmeztetést kapott a háború várható következményeit illetően.

Miért nőhetnek a törlesztők kamatcsökkentés mellett?

Az európai lakáshitelpiacon az egyik kulcstényező a hitelszerkezet. A lakáshitelek egy része változó kamatozású, amely gyorsan reagál a kamatváltozásokra, a másik része pedig hosszabb időre fixált kamatú.

A probléma abból adódik, hogy sok hitelt a nulla közeli kamatok időszakában vettek fel. Amikor ezek kamatrögzítése lejár, az új kamat már jóval magasabb lehet.