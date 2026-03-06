Az iráni csapások hatása az olajpiacra

Február 28-án, helyi idő szerint délelőtt 10 óra körül az Egyesült Államok és Izrael együttes erőivel megtámadta Iránt, miután a két nappal korábban kezdődő genfi tárgyalás nem hozta meg a várt eredményeket (Irán és a közvetítő Omán optimizmusa ellenére). A kezdeti csapásokban többek között meghalt az ország védelmi minisztere, az IRGC (Iszlám Forradalmi Gárda) parancsnoka, valamint Ali Hamenei legfelsőbb vezető is. Ezt követően Irán megtorlást ígért, ami el is kezdődött több Öböl menti országra mért válaszcsapásokkal.

Fókuszban a Hormuzi-szoros / Fotó: Fadel Senna / AFP

Kulcsszerepben a Hormuzi-szoros

A régióban elhatalmasodó instabilitás talán az olajpiacra és az ahhoz kapcsolódó ellátási láncokra nyomja rá leginkább bélyegét globális mértékben. Az utóbbinál a legtöbb spekuláció a Hormuzi-szorost és az ott zajló olajszállítási útvonalak működőképességét övezi, ugyanis 15-20 millió hordónyi napi forgalmával a világtengeren szállított nyersolaj közel harmada és az LNG-szállítmányok ötöde itt halad át. Ennek

85-90 százaléka Ázsiába tartó export, azon belül a legnagyobb felvevőpiac Kína.

Peking már jelezte is aggályait a szoros lezárását illetően, és mindkét féltől a hajók átengedését kérte. Az Öböl menti olajmonarchiák fő bevételi forrásai – az olaj- és LNG-exportjaik – is veszélybe kerültek a Hormuzi-szoros lezárásával: Irán fenyegetésekkel, néhány hajóra mért csapással ellehetetlenítette az útvonalat – a jelenleg még csak elméleti szintű aláaknásítás tartósabb megoldás lenne.

Felmerül a kérdés:

Van-e alternatíva az olaj és energiahordozók szállítására és a globális energiaszükségletek fedezésére a tengeri kereskedelmi utakon kívül?

A vezetékes olajszállítás csak részben hárítja el az akadályt. A két valós alternatíva:

az iraki stratégiai kőolajvezeték szíriai ága, a szaúd-arábiai Kelet–Nyugat olajvezeték, amelyet még az irak–iráni háború alatt hasonló diverzifikációs céllal építettek.

Csakhogy az előbbi vezeték kapacitása maximum 2,4 millió, az utóbbié pedig 5 millió hordónyi olaj, illetve a jelenlegi kihasználtságuk miatt csak bizonyos mennyiségű, 3-3,5 millió hordónyi többletolaj szállítására képesek, így még együttesen is csak a tengeri export töredékét fedeznék. Az iraki vezetéknél a működőképesség is kérdéses a hosszan tartó inaktivitás és a vezeték Iránhoz való közelsége miatt. Az Egyesült Arab Emírségekben található még a Habsan–Fudzsejra olajvezeték 1,5 milliós kapacitásával, viszont ez a Hormuztól 200 kilométerre található kikötőben végződik, és a szoroshoz való közelsége miatt nem garantált, hogy hosszú távon megbízható kerülő útként szolgálna.