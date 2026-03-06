Szédületes hullámvasúton a részvénypiac - mikor érdemes belevenni a hulló késekbe?

Ismét esett a részvénypiac az ázsiai kereskedelemben, így hat éve a legnagyobb heti visszaesés felé tartot. Az olajárak viszont négy éve a legnagyobb heti emelkedésükre készülnek. A hét folyamán hihetetlen csapkodás jellemezte a piacokat, a közel-keleti háború inkább az eszkaláció, mintsem az enyhülés irányába tart.

Szédületes hullámvasúttal zárhatja a hetet a részvénypiac / Fotó: AFP

A befektetők a készpénz biztonságát keresték, miután kijózanodva szembesültek azzal, hogy az Egyesült Államok és Izrael Irán elleni háborúja hosszabb ideig is elhúzódhat, mint azt kezdetben várták. A várakozások szerint a geopolitikai feszültségek nyomán a jegybankok szigorúbb monetáris politikára állnak át - főleg az olajár emelkedésének inflációs hatásai miatt.

Az amerikai államkötvények hozama ezen a héten mintegy 18 bázisponttal ugrott meg — ez közel egy év óta a legnagyobb emelkedés,

a dollár 16 hónapja a legnagyobb heti erősödés felé tart.

A háború lehetséges kimeneteleinek tartománya kiszélesedett: most már benne van a rendkívül kedvező rendezés lehetősége és egy nagyon pusztító forgatókönyv is

— kommentálta a helyzetet a Reutersnek Daleep Singh, a PGIM Fixed Income vezető globális közgazdásza.

„A piacoknak sokkal szélesebb kockázati spektrumot kell beárazniuk, miközben nagyon kevés megbízható információ áll rendelkezésre arról, hogy ezek közül melyik mennyire valószínű, vagy milyen út vezethet a végkimenetelhez” - tette hozzá.

A héten 15 százalékkal drágult az olaj

A háború eddig leginkább az olajárakra volt hatással: a Brent nyersolaj határidős ára jelenleg hordónként körülbelül 83 dollár, miközben alig egy hete még 69 dollár körül volt. Az amerikai WTI olaj ára a héten 20 hónapos csúcsra ugrott.

Mindkét olajfajta több mint 15 százalékos heti emelkedés felé tart, ami 2022 februárja óta a legnagyobb.

„A piac szempontjából a legfontosabb kockázat egy súlyos eszkaláció vagy a kulcsfontosságú Öböl-menti olajtermelők infrastruktúrájának közvetlen károsodása lenne, ami tartósan felfelé hajtaná az olajárakat, növelné a teljes inflációt, szűkítené a globális likviditást, és érdemben növelné a recesszió kockázatát” — közölte a Klay Group vezető befektetési csapata.