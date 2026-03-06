Szédületes hullámvasúton a részvénypiac - mikor érdemes belevenni a hulló késekbe?
Ismét esett a részvénypiac az ázsiai kereskedelemben, így hat éve a legnagyobb heti visszaesés felé tartot. Az olajárak viszont négy éve a legnagyobb heti emelkedésükre készülnek. A hét folyamán hihetetlen csapkodás jellemezte a piacokat, a közel-keleti háború inkább az eszkaláció, mintsem az enyhülés irányába tart.
A befektetők a készpénz biztonságát keresték, miután kijózanodva szembesültek azzal, hogy az Egyesült Államok és Izrael Irán elleni háborúja hosszabb ideig is elhúzódhat, mint azt kezdetben várták. A várakozások szerint a geopolitikai feszültségek nyomán a jegybankok szigorúbb monetáris politikára állnak át - főleg az olajár emelkedésének inflációs hatásai miatt.
- Az amerikai államkötvények hozama ezen a héten mintegy 18 bázisponttal ugrott meg — ez közel egy év óta a legnagyobb emelkedés,
- a dollár 16 hónapja a legnagyobb heti erősödés felé tart.
A háború lehetséges kimeneteleinek tartománya kiszélesedett: most már benne van a rendkívül kedvező rendezés lehetősége és egy nagyon pusztító forgatókönyv is
— kommentálta a helyzetet a Reutersnek Daleep Singh, a PGIM Fixed Income vezető globális közgazdásza.
„A piacoknak sokkal szélesebb kockázati spektrumot kell beárazniuk, miközben nagyon kevés megbízható információ áll rendelkezésre arról, hogy ezek közül melyik mennyire valószínű, vagy milyen út vezethet a végkimenetelhez” - tette hozzá.
A héten 15 százalékkal drágult az olaj
A háború eddig leginkább az olajárakra volt hatással: a Brent nyersolaj határidős ára jelenleg hordónként körülbelül 83 dollár, miközben alig egy hete még 69 dollár körül volt. Az amerikai WTI olaj ára a héten 20 hónapos csúcsra ugrott.
Mindkét olajfajta több mint 15 százalékos heti emelkedés felé tart, ami 2022 februárja óta a legnagyobb.
„A piac szempontjából a legfontosabb kockázat egy súlyos eszkaláció vagy a kulcsfontosságú Öböl-menti olajtermelők infrastruktúrájának közvetlen károsodása lenne, ami tartósan felfelé hajtaná az olajárakat, növelné a teljes inflációt, szűkítené a globális likviditást, és érdemben növelné a recesszió kockázatát” — közölte a Klay Group vezető befektetési csapata.
Részvénypiac - hulló kések
- Az MSCI Japánon kívüli ázsiai–csendes-óceáni részvényeket követő széles indexe legutóbb 0,4 százalékkal alacsonyabban állt, és a hét egészében 6,6 százalékos esés felé tartott, ami 2020 márciusa óta a legmeredekebb heti visszaesés lenne.
- A japán Nikkei 0,5 százalékkal csökkent, és heti szinten 6,5 százalékos esésre állt,
- a dél-koreai Kospi index szintén hat éve a legnagyobb heti zuhanása felé tartott, 10,5 százalékos visszaeséssel.
A heti piaci eladási hullám még a korábban kiemelkedően teljesítő technológiai részvényeket és indexeket — például a Kospit — is visszavetette, mivel a befektetők igyekeztek profitot realizálni, hogy más piacokon elszenvedett veszteségeiket fedezzék.
Ha a dollár erősödik és az amerikai hozamok emelkednek, a finanszírozási feltételek szigorodnak, ez gyakran felerősíti a szélesebb piaci mozgásokat, különösen ha tőkeáttétel is jelen van
— mondta Ben Bennett, az L&G Asset Management ázsiai befektetési stratégiáért felelős vezetője.
- Az amerikai részvényindexek határidős jegyzései pénteken Ázsiában stabilak maradtak,
- az Európában irányadó EUROSTOXX 50 határidős kontraktusai 0,6 százalékkal,
- a DAX határidős ügyletek pedig 0,5 százalékkal emelkedtek.
A dollár vitt mindent, lőttek a kamatcsökkentéseknek
A dollár a hét kevés nyertese közé tartozik a rendkívül ingadozó kereskedésben, amely a részvényeket, a kötvényeket, sőt időnként még a menedékeszköznek számító nemesfémeket is lefelé húzta.
- A zöldhasú erősödése pénteken ugyan megtorpant, de így is 1,4 százalékos heti emelkedés felé tart, amit a menedékeszköz iránti kereslet és az amerikai kamatcsökkentési várakozások mérséklődése támogat.
- Az euró — amely különösen érzékeny az energiaárak emelkedésére — a hét egészében 1,7 százalékos gyengülés felé tartott, míg a font 0,95 százalékos heti esésre állt.
- A befektetők jelenleg körülbelül 40 bázispontnyi kamatcsökkentést áraznak a Federal Reserve részéről erre az évre, szemben az egy héttel korábbi 56 bázisponttal.
- A Bank of England e havi kamatcsökkentésének valószínűsége 23 százalékra esett vissza az egy héttel korábbi, szinte biztosnak tekintett várakozásról.
- Az Európai Központi Bank esetében viszont az év végéig már kamatemelést vár a piac.
A változó kamatvárakozások ennek nyomán világszerte felfelé hajtották a kötvényhozamokat: pénteken Ázsiában
- a tízéves amerikai államkötvény hozama 4,1421 százalékon állt, miután a héten mintegy 18 bázisponttal emelkedett.
- A kétéves amerikai hozam a héten 20 bázisponttal nőtt.
- Az azonnali piacon az arany ára unciánként 5078,88 dollár körül stabilizálódott, de a hét egészében így is 3,7 százalékos esés felé tartott, mivel az emelkedő hozamok és az erősebb dollár elhomályosították a nemesfém menedékeszköz-szerepét.