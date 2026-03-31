Deviza
EUR/HUF385,8 -0,69% USD/HUF334,56 -1,34% GBP/HUF442,09 -1,02% CHF/HUF417,19 -1,59% PLN/HUF89,88 -0,75% RON/HUF75,65 -0,71% CZK/HUF15,71 -0,71% EUR/HUF385,8 -0,69% USD/HUF334,56 -1,34% GBP/HUF442,09 -1,02% CHF/HUF417,19 -1,59% PLN/HUF89,88 -0,75% RON/HUF75,65 -0,71% CZK/HUF15,71 -0,71%
BÉT logó Árfolyamok: 15 perccel
késleltetett adatok
BUX121 380,56 +0,5% MTELEKOM2 065 +0,73% MOL3 956 -1,42% OTP35 420 +1,13% RICHTER11 840 -0,51% OPUS468,5 +9,5% ANY6 800 -0,29% AUTOWALLIS149 0% WABERERS4 420 -6,33% BUMIX8 775,16 +1,26% CETOP4 012,87 -0,3% CETOP NTR2 548,05 +1,34% BUX121 380,56 +0,5% MTELEKOM2 065 +0,73% MOL3 956 -1,42% OTP35 420 +1,13% RICHTER11 840 -0,51% OPUS468,5 +9,5% ANY6 800 -0,29% AUTOWALLIS149 0% WABERERS4 420 -6,33% BUMIX8 775,16 +1,26% CETOP4 012,87 -0,3% CETOP NTR2 548,05 +1,34%
BÉT logóÁrfolyamok: 15 perccel késleltetett adatok

Védett ár

95-ös benzin piaci ár: 689,7 Ft, védett ár: 595 Ft, eltérés: -94,7 Ft / Gázolaj piaci ár: 784 Ft, védett ár: 615 Ft, eltérés: -169 Ft

olaj
INA
Horvátország
tőzsde
Mol

Nagy bejelentést tett a Mol leánycége: nem osztozkodik tovább az óriási olajlelőhelyen az INA

A Mol horvát leánycége megvásárolja a Vermilion Zagreb Exploration 60 százalékos tulajdonrészét a Sava-07 mezőben. Az INA ezzel a horvát olajmező egyedüli tulajdonosává válik. A mintegy 15 millió euró értékű ügylethez a horvát kormány jóváhagyását 2026 közepére várják.
VG/MTI
2026.03.31, 14:13
Frissítve: 2026.03.31, 14:36

Kötelező érvényű megállapodást írt alá az INA horvát olajipari vállalat a kanadai Vermilion Energy horvátországi leányvállalatával, a Vermilion Zagreb Exploration d.o.o.-val a szárazföldi Sava-07 kutatási terület fennmaradó 60 százalékos részesedésének megvásárlásáról, amellyel tulajdoni aránya 100 százalékra nő.

INA, Mol, olaj
Növeli horvátországi kitermelési részesedését az INA / Fotó: Pymata / Shutterstock

A mintegy 15 millió euró értékű ügylethez a horvát kormány jóváhagyását 2026 közepére várják.

A  Mol 49,1 százalékos tulajdonában lévő INA a megállapodás aláírásáig 40 százalékos részesedéssel rendelkezett a területen, a tranzakció lezárása után pedig az operátori szerepet is átveszi.

Nem osztozkodik tovább az óriási olajlelőhelyen az INA

A kutatási terület nagyrészt Sziszek-Monoszló megyében (Sisacko-moslavacka zupanija) található. Az INA és a Vermilion 2024 óta működik együtt a területen, ahol a kutatás első szakaszában négy kereskedelmi szénhidrogén-lelőhelyet tártak fel.

A területen feltárt új készleteket mintegy kétmillió hordó olajegyenértékre becsülik, a termelési rendszer kiépítésére és a kutak meglévő infrastruktúrához kapcsolására pedig mintegy 60 millió eurót terveznek fordítani.

A társaság közlése szerint a vállalat az elmúlt öt évben több mint 491 millió eurót fektetett kutatási és termelési tevékenységébe.

Az INA 2025-ben Horvátországban 588,25 millió köbméter földgázt és 463 685 tonna kőolajat termelt, ami napi átlagban több mint 21 400 hordó olajegyenértéknek felel meg. A kitermelés 39 olaj- és 27 gázmezőn zajlik szárazföldön és tengeren.

A Mol horvát leánycége három szárazföldi kitermelési licenccel rendelkezik Horvátországban, a Drava-2 és a Drava-3 mezők mellett a Sava-07 lelőhelyen kutat energiahordozók után.

Mol–INA-ügy: a horvátok minden érvét lesöpörte a bíróság, óriási kártérítést kap a Mol 

A magyar olajtársaság javára döntött egy amerikai szövetségi bíró. Horvátországnak mintegy 236 millió dollárt kell fizetnie a Molnak a Mol–INA-ügyben született 2022-es választott bírósági ítélet végrehajtásaként.

Google News Világgazdaság
A legfrissebb hírekért kövess minket a Világgazdaság.hu Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább a címoldalra

Címoldalról ajánljuk

Tovább a címoldalra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu