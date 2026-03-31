Nagy bejelentést tett a Mol leánycége: nem osztozkodik tovább az óriási olajlelőhelyen az INA

Kötelező érvényű megállapodást írt alá az INA horvát olajipari vállalat a kanadai Vermilion Energy horvátországi leányvállalatával, a Vermilion Zagreb Exploration d.o.o.-val a szárazföldi Sava-07 kutatási terület fennmaradó 60 százalékos részesedésének megvásárlásáról, amellyel tulajdoni aránya 100 százalékra nő.

Növeli horvátországi kitermelési részesedését az INA

A mintegy 15 millió euró értékű ügylethez a horvát kormány jóváhagyását 2026 közepére várják.

A Mol 49,1 százalékos tulajdonában lévő INA a megállapodás aláírásáig 40 százalékos részesedéssel rendelkezett a területen, a tranzakció lezárása után pedig az operátori szerepet is átveszi.

A kutatási terület nagyrészt Sziszek-Monoszló megyében (Sisacko-moslavacka zupanija) található. Az INA és a Vermilion 2024 óta működik együtt a területen, ahol a kutatás első szakaszában négy kereskedelmi szénhidrogén-lelőhelyet tártak fel.

A területen feltárt új készleteket mintegy kétmillió hordó olajegyenértékre becsülik, a termelési rendszer kiépítésére és a kutak meglévő infrastruktúrához kapcsolására pedig mintegy 60 millió eurót terveznek fordítani.

A társaság közlése szerint a vállalat az elmúlt öt évben több mint 491 millió eurót fektetett kutatási és termelési tevékenységébe.

Az INA 2025-ben Horvátországban 588,25 millió köbméter földgázt és 463 685 tonna kőolajat termelt, ami napi átlagban több mint 21 400 hordó olajegyenértéknek felel meg. A kitermelés 39 olaj- és 27 gázmezőn zajlik szárazföldön és tengeren.

A Mol horvát leánycége három szárazföldi kitermelési licenccel rendelkezik Horvátországban, a Drava-2 és a Drava-3 mezők mellett a Sava-07 lelőhelyen kutat energiahordozók után.

