Mol-INA-ügy: a horvátok minden érvét lesöpörte a bíróság, óriási kártérítést kap a Mol

Egy washingtoni szövetségi bíró döntött a Mo–INA-ügyben 2022-ben Horvátország ellen hozott választottbírósági ítélet végrehajtásáról, a horvát államnak így mintegy 236 millió dolláros kártárítést kell megfizetnie a Molnak az évtizedek óta húzódó, az INA felvásárlása kapcsán indult vita lezárásaként.

Dollárszázmilliókat ítélt meg az amerikai bíróság a Molnak a Mol–INA-ügyben / Fotó: csikiphoto / Shutterstock

Amir H. Ali amerikai szövetségi bíró múlt csütörtökön a Mol javára hozott gyorsított ítéletében elutasította Horvátország érvelését, miszerint a döntés nem végrehajtható, mert az Energia Charta Szerződésben szereplő, a vita választottbírósági eljárásáról szóló megállapodás az Európai Unió jogszabályai szerint érvénytelen.

Horvátország minden érvét lesöpörte, a Mol számára kedvezett az amerikai bíró

Horvátország azt állította, hogy az ECT választottbírósági záradékát az Európai Unió legfelsőbb bírósága érvénytelennek nyilvánította az EU-n belüli viták tekintetében.

Ez azt jelenti szerintük, hogy a Nemzetközi Befektetési Viták Rendezési Központjának (ICSID) bírósága nem volt joghatósággal a döntés meghozatalára.

Az amerikai bíró azonban úgy ítélte meg, hogy ezt az érvet már korábban elutasította az ügyben. Ráadásul a kérdést „teljeskörűen és tisztességesen” megtárgyalták a bíróság előtt, amely elutasította azt.

A bíró szerint Horvátország másik érve – miszerint a bíróság joghatósági határozata „nem pénzügyi jellegű”, ezért nem jogosult teljes hitelesítésre és elismerésre – értelmetlen volt.

Horvátország emellett azzal is érvelt, hogy a Molnak megítélt kártérítés végrehajtását a külföldi szuverén kényszer doktrína tiltja, amely bizonyos esetekben alkalmazandó, amikor a bíróság a peres felet arra kötelezi, hogy az amerikai jogot oly módon tartsa be, amely sértheti a külföldi jog szerinti kötelezettségeit. A bíró azonban ezt az érvet sem találta megalapozottnak.

Évtizedek óta húzódik a Mol–INA-ügy

A Mol régóta pereskedik a horvát állammal az INA olajipari vállalat megvásárlása miatt. A magyar olajtársaság 2003-ban 505 millió dolláros ajánlattal szerezet 25 százalék plusz egy részvény tulajdonrészt az INA-ban. A magyar vállalat később részesedését 47,16 százalékra növelte, és ezzel az INA legnagyobb részvényese lett, Horvátország pedig 44,85 százalékos részesedést szerzett.