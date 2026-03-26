Felfedte terveit a magyar nagybank: nemzeti bajnokká válna és a régióban terjeszkedne az MBH

Eredményes stratégiai ciklust zárt 2025 végén a magyar pénzintézet. Az MBH Bank a hazai piaci térnyerés folytatása mellett a régiós bankpiacra is minél előbb kilépne.
K. T.
2026.03.26, 09:49
Frissítve: 2026.03.26, 11:27

A 2025-ös év nem csak az üzleti eredmények miatt volt fontos az MBH csoport számára, hanem azért is, mert a pénzintézet lezárta a 2021–2025-ös stratégiai időszakát is – mondta el Barna Zsolt vezérigazgató az MBH Bank tavalyi eredményeit bemutató sajtótájékoztatóján.

MBH Bank
A hazai piaci térnyerés mellett a régiós bankpiacra is minél előbb kilépne az MBH Bank / Fotó: Kallus György

Az elmúlt öt évben a haza bankszektor történetének legnagyobb integrációját hajtották végre, miközben fontos piaci lehetőségeket is megragadtak.

Ilyen volt 

  • a Sberbank ügyfeleinek konszolidációja, 
  • majd a Fundamenta 
  • és a Duna Bank akvizíciója. 

A tavalyi évet pedig az Otthon Centrum felvásárlásával sikerült megfejelni, mindezek a lakossági szegmens jelentős bővülését eredményezték.

Berobbant a piacra az MBH, a régiót is meghódítanák

A pénzintézetnek sikerült 15 százalékos ügyfélszám-növekedést elérnie, miközben mérlegfőösszege 30 százalékkal bővült, saját tőkéje pedig duplázódott az elmúlt öt évben. Ezen a stratégiai időtávon pedig 1000 milliárd forint feletti eredményt termelt a csoport. A társaság eközben kilépett a tőzsdére is, és 12 ezer új befektetőt gyűjtött.

Amit letettünk az asztalra, azt a magyar lakosság értékeli, és csatlakoztak befektetői körünkhöz

– hangsúlyozta Barna Zsolt.

A következő öt évre újabb ambiciózus terveket tűzött ki maga elé a társaság, amely nemzeti bajnokká szeretne válni, a hazai pozíciók erősítése mellett külföldi akvizíciókkal a régiós bankpiacra is ki szeretnének lépni, lehetőség szerint minél előbb.

Erős évet zárt a magyar bankcsoport

A stratégiai időszak utolsó éve is sikeresen zárult az MBH számára. A csoport bevétele 550 milliárd forint volt, az akvizícióktól megtisztítva 7,4 százalékkal bővültek a pénzintézet költségei, ami alatta van az iparági átlagnak.

A nettó kamatbevételek 8,9 százalékkal 450,1 milliárd forintra mérséklődtek, ami mögött az MBH szerint a bankpiac normalizálódása áll.

A korrigált adózás előtti eredmény 237 milliárd forint volt, ez 12 százalékkal maradt el a 2024-es teljesítménytől.

A korrigált adózott eredmény 11 százalékkal 204,4 milliárd forintra csökkent 2025-ben, ami kiemelkedő, 17 százalékos tőkearányos megtérüléssel párosult.

A tőkeellátottság, a likviditás és a portfólióminőség is stabil, amit sok területen sikerült tovább erősíteni az elmúlt évben.

A tőkemegfelelési mutatója 2,5 százalékkal javult, és 22,1 százalékon állt 2025 végén, a bank saját tőkéje pedig 137 milliárd forinttal nőtt egy év alatt.

A likviditása is bővült, a betétek volumene csaknem 2000 milliárd forinttal haladta meg a kihelyezett hitelek volumenét.

Dinamikusan bővülő retail, piacvezető vállalati és lízingszegmens

A teljes ügyfélállomány közel 4 százalékkal bővült, és immár 8343 milliárd forintot tett ki. A bruttó hitelállomány hasonló ütemben, 3,7 százalékkal 6346 milliárd forintra emelkedett.

A lakossági szegmens hitelállománya 7 százalékkal 2551 milliárd forintra nőtt, a betétállomány pedig 3140 milliárd forinttal zárta az esztendőt. A lakossági ügyfeleknek folyósított személyi kölcsönök összege 26 százalékkal ugrott meg.

MBHBANK részvény
Árfolyam: 2 980 HUF 0 / -1 %
Forgalom: 145 621 220 HUF
Forrás: Budapesti Értéktőzsde Nyrt.

A vállalati szegmens – ahol az MBH vezető finanszírozó – hitelállománya 3062 milliárd forintra emelkedett, a betétállomány pedig 8 százalékkal 5006 milliárd forintra bővült.

A lízingpiacon 626,6 milliárd forintra nőtt a hitelállomány, ezen a területen az MBH már 26 százalékos piaci részesedéssel rendelkezik, ezzel továbbra is piacvezető.
 

