Ítéletet mondott a nagy amerikai hitelminősítő az MBH Bankról: részletesen elmagyarázta, miért döntött így – erről jó tudni az ügyfeleknek

A Moody's Ratings változatlan, stabil kilátással megerősítette az MBH Bank kulcsfontosságú hitelminősítéseit. A döntés ugyan bizalmat tükröz, de az elemzés egyértelműen figyelmeztet: romló eszközminőség és csökkenő profitabilitás jöhet.

Fontos visszajelzés érkezett a magyar bankszektor egyik kulcsszereplőjéről: a Moody's Ratings pénteken Londonban bejelentette, hogy változatlanul hagyja az MBH Bank hosszú és rövid lejáratú betéteinek „Baa3/P-3” szintű, befektetési kategóriába tartozó osztályzatát.

A kilátás továbbra is stabil, ami első ránézésre megnyugtató jelzés a piac számára.

A döntés azonban korántsem csak pozitív üzeneteket hordoz. A hitelminősítő részletes elemzésében hangsúlyozta, hogy a bankcsoport pénzügyi profilja ugyan összességében stabil, de az utóbbi időszakban romlott az eszközminőség és a veszteségfedezeti tartalékráta. Ez különösen a koncentrált vállalati hitelportfólióban jelentkezik, ami érzékeny pont lehet egy gazdaságilag bizonytalan környezetben.

A Moody’s megerősítette az MBH több más kulcsfontosságú besorolását is: az előresorolt, nem fedezett középlejáratú kötvényprogram (MTN) „(P)Ba2” minősítését, az alárendelt kötelezettségek „B1” szintjét, valamint az alapszintű adósminőség-értékelést (BCA) és annak kiigazított változatát „ba3” szinten. Emellett változatlan maradt a partnerkockázati besorolás is „Baa2/P-2” szinten.

A „ba3” BCA-megítélés fenntartását a Moody’s azzal indokolta, hogy a bank működését stabil és fegyelmezett kockázatkezelési környezet jellemzi. Ez kulcsfontosságú tényező egy olyan időszakban, amikor a hazai és nemzetközi gazdasági környezet egyaránt bizonytalan.

Borús időszak jöhet az MBH Bank számára

A jövő azonban már kevésbé tűnik ennyire kiegyensúlyozottnak. A hitelminősítő arra számít, hogy a hazai működési környezet kihívásai miatt tovább nő a nyomás az MBH eszközminőségén, különösen a vállalati hitelezés területén. Ez azt jelenti, hogy több problémás hitel jelenhet meg a portfólióban.

Nem ez az egyetlen kockázat. A Moody’s előrejelzése szerint a bank nyereségessége is csökkenhet a következő időszakban. Ennek fő okai között szerepel a monetáris politika fokozatos enyhítése – ami általában szűkíti a banki kamatmarzsokat –, valamint a kormányzati különadók és egyéb szektorspecifikus intézkedések fennmaradása.