Valami egészen különös dolog történt Magyarország egyik legnagyobb bankjával: ez lehet a magyarázat

A keddi tőzsdei kereskedési nap végére több mint 7 százalékkal, egészen 3150 forintig raliztak az MBH Bank részvényei, ráadásul a bankrészvény megszokott forgalmához mérten óriási mennyiségben, 3,3 milliárd forint értékben cseréltek gazdát a papírok.

Az MBH Bank részvényei az elmúlt héten sem igazán estek, amikor a 4iG vagy az Opus Global papírjaival valóságos vérfürdőt rendeztek a befektetők. A második legnagyobb hazai bank részvényárfolyama eközben folyamatosan 2950 forint körül ingadozott.

A nagybank a múlt héten tárta a nyilvánosság elé 2025-ös gyorsjelentését, melyből kiderült, hogy eredményes stratégiai ciklust zárt év végén a magyar pénzintézet. Az MBH Bank a hazai piaci térnyerés folytatása mellett a régiós bankpiacra is minél előbb kilépne.

A pénzintézetnek tavaly sikerült 15 százalékos ügyfélszám-növekedést elérnie, miközben mérlegfőösszege 30 százalékkal bővült, saját tőkéje pedig megduplázódott az elmúlt öt évben. Ezen a stratégiai időtávon pedig 1000 milliárd forint feletti eredményt termelt a csoport. A társaság decemberi részvényértékesítésével 12 ezer új befektetőt gyűjtött, 25 százalék fölé növelve a papírok közkézhányadát.

MBH Bank: valami egészen különös dolog történt, ez lehet a magyarázat

Részben ennek következtében az MBH Bank részvényei március derekán bekerültek a BUX index kosarába is, mégpedig relatíve elég nagy, 3,18 százalékos súlyozással.

Ezzel ugyanis az ötödik legnagyobb súllyal figyelembe vett részvény lett a BUX-ban, csupán a négy blue chip, azaz az OTP, a Mol, a Richter és a Magyar Telekom előzi meg.

S hogy mi a jelentősége az indexbe való be- vagy az onnan való kikerülésnek? Nos, a passzív befektetések, az indexkövető alapok és az ETF-ek szaporodásával az indexek összetételének és súlyozásának alakulása is fontos szerepet játszhat egy-egy részvény teljesítményében, elég, ha arra gondolunk, hogy mekkora érdeklődés szokta követni azt, hogy melyik részvény kerül be az S&P 500 vagy a Nasdaq indexbe.

Az indexkövető alapok esetében kötelező is az index változásait lekövetni, azaz jelen esetben például venniük kell az MBH Bank részvényeit.

Általában ugyan az alapok egy-két napon belül lekövetik az index változásait, ám a keddi forgalomból arra lehet következtetni, hogy mégiscsak a profik mozdulhattak meg.