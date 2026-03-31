Deviza
MBH Bank Nyrt

Valami egészen különös dolog történt Magyarország egyik legnagyobb bankjával: ez lehet a magyarázat

Hatalmas forgalom alakult ki az MBH Bank részvényeiben kedden. Az MBH Bank papírjai több mint 7 százalékkal drágultak.
Murányi Ernő
2026.03.31, 19:10
Frissítve: 2026.03.31, 20:06

A keddi tőzsdei kereskedési nap végére több mint 7 százalékkal, egészen 3150 forintig raliztak az MBH Bank részvényei, ráadásul a bankrészvény megszokott forgalmához mérten óriási mennyiségben, 3,3 milliárd forint értékben cseréltek gazdát a papírok. 

MBH Bank Balatonboglár,,Hungary,-,21th,August,2025:,Night,View,Of,The
Kilőttek az MBH Bank részvényei / Fotó: TheCarPhotographer / Shutterstock

Az MBH Bank részvényei az elmúlt héten sem igazán estek, amikor a 4iG vagy az Opus Global papírjaival valóságos vérfürdőt rendeztek a befektetők. A második legnagyobb hazai bank részvényárfolyama eközben folyamatosan 2950 forint körül ingadozott.

A nagybank a múlt héten tárta a nyilvánosság elé 2025-ös gyorsjelentését, melyből kiderült, hogy eredményes stratégiai ciklust zárt év végén a magyar pénzintézet. Az MBH Bank a hazai piaci térnyerés folytatása mellett a régiós bankpiacra is minél előbb kilépne. 

A pénzintézetnek tavaly sikerült 15 százalékos ügyfélszám-növekedést elérnie, miközben mérlegfőösszege 30 százalékkal bővült, saját tőkéje pedig megduplázódott az elmúlt öt évben. Ezen a stratégiai időtávon pedig 1000 milliárd forint feletti eredményt termelt a csoport. A társaság decemberi részvényértékesítésével 12 ezer új befektetőt gyűjtött, 25 százalék fölé növelve a papírok közkézhányadát.

Részben ennek következtében az MBH Bank részvényei március derekán bekerültek a BUX index kosarába is, mégpedig relatíve elég nagy, 3,18 százalékos súlyozással.

Ezzel ugyanis az ötödik legnagyobb súllyal figyelembe vett részvény lett a BUX-ban, csupán a négy blue chip, azaz az OTP, a Mol, a Richter és a Magyar Telekom előzi meg.

S hogy mi a jelentősége az indexbe való be- vagy az onnan való kikerülésnek? Nos, a passzív befektetések, az indexkövető alapok és az ETF-ek szaporodásával az indexek összetételének és súlyozásának alakulása is fontos szerepet játszhat egy-egy részvény teljesítményében, elég, ha arra gondolunk, hogy mekkora érdeklődés szokta követni azt, hogy melyik részvény kerül be az S&P 500 vagy a Nasdaq indexbe. 

Az indexkövető alapok esetében kötelező is az index változásait lekövetni, azaz jelen esetben például venniük kell az MBH Bank részvényeit.

Általában ugyan az alapok egy-két napon belül lekövetik az index változásait, ám a keddi forgalomból arra lehet következtetni, hogy mégiscsak a profik mozdulhattak meg.  

A BUX index amúgy fél százalék körüli pluszban fejezte be a napot, a vezető részvények vegyesen teljesítettek, de az OTP erősödése elég volt ahhoz, hogy pozitív tartományban tartsa az indexet. Nagyot ment a 13 százalékkal erősödő 4iG és a 10,5 százalékkal feljebb jutó Opus Global is, igaz, nekik volt honnan emelkedniük, tekintve a múlt heti vesszőfutásukat. 

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
