Az orosz Google-ról levált holland cég építi Európa legnagyobb AI-adatközpontját Finnországban

Finnországban építi fel Európa legnagyobb AI-adatközpontját a holland Nebius – jelentette be a Nasdaqon jegyzett cég, melynek részvényei közel 7 százalékkal, 98 dollár fölé lőttek ki kedden, közvetlenül a tőzsdenyitás után.

Lappeenranta lesz Európa AI-fővárosa

Az új létesítmény Lappeenranta városában épül fel, kapacitása elérheti akár a 310 megawattot is, a működését pedig várhatóan 2027-ben kezdi meg – derül ki a Nebius közleményéből.

Évek óta építkezünk Finnországban, és örömmel bővítjük itteni jelenlétünket

– mondta Arkagyij Volozs, a Nebius vezérigazgatója.

Lappeenranta jelentős hozzájárulást jelent majd globális mesterségesintelligencia-infrastruktúránkhoz, és nagymértékben segíti kapacitáscéljaink elérését

– tette hozzá.

Európa behozná a lemaradását

Úgy tűnik, a vén kontinens végre nekilát az AI-adatközpontok építésében mutatkozó lemaradása mérsékléséhez, egy sor hasonló létesítmény építését jelentették be Európa-szerte.

A Mistral francia mesterségesintelligencia-startup hétfőn jelentette be, hogy 830 millió dolláros hitelfinanszírozást szerzett egy Párizs közelében található adatközpont üzemeltetésére. A cég egyébként februárban bejelentett egy 1,2 milliárd eurós tervet adatközpontok és számítási kapacitás Svédországba telepítésére is.

A brit Nscale startup pedig március elején közölte, hogy 2 milliárd dolláros tőkeemelést hajtott végre, és azt tervezi, hogy AI-adatközpontokat fejleszt hazai piacán, illetve Európában és az Egyesült Államokban is.

Emellett:

az MGX, a Bpifrance, a Mistral és az Nvidia idén bemutatta terveit egy 1,4 gigawattos franciaországi mesterségesintelligencia-campus létrehozására,

a Brookfield pedig bejelentette, hogy 9,9 milliárd dollárt fektetne be egy svédországi mesterségesintelligencia-adatközpontba.

Az OpenAI pedig egy Stargate stílusú MI-adatközpontot indít Norvégiában, az Nscale-lel partnerségben.

Míg azonban az új európai AI-projektek gyorsan és nagy számban születnek az utóbbi időben, a régió egyszersmind súlyos kihívásokkal néz szembe az infrastruktúra kiépítése során. Az energia ugyanis Európában jóval drágább, mint az Egyesült Államokban, és nehézséget okoz a létesítmények csatlakoztatása a nemzeti hálózatokhoz, illetve az alternatív energiaforrásokhoz is.