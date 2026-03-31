Az orosz Google-ról levált holland cég építi Európa legnagyobb AI-adatközpontját Finnországban

Lappeenranta lesz Európa AI-fővárosa. Itt építi fel a Nebius Európa legnagyobb adatközpontját, melynek kapacitása elérheti a 310 megawattot is, a működését pedig várhatóan 2027-ben kezdi meg.
Murányi Ernő
2026.03.31, 16:43
Frissítve: 2026.03.31, 17:06

Finnországban építi fel Európa legnagyobb AI-adatközpontját a holland Nebius – jelentette be a Nasdaqon jegyzett cég, melynek részvényei közel 7 százalékkal, 98 dollár fölé lőttek ki kedden, közvetlenül a tőzsdenyitás után.

A Nebius építi Európa legnagyobb AI-adatközpontját / Fotó: NurPhoto via AFP

Lappeenranta lesz Európa AI-fővárosa

Az új létesítmény Lappeenranta városában épül fel, kapacitása elérheti akár a 310 megawattot is, a működését pedig várhatóan 2027-ben kezdi meg – derül ki a Nebius közleményéből.

Évek óta építkezünk Finnországban, és örömmel bővítjük itteni jelenlétünket

– mondta Arkagyij Volozs, a Nebius vezérigazgatója.

Lappeenranta jelentős hozzájárulást jelent majd globális mesterségesintelligencia-infrastruktúránkhoz, és nagymértékben segíti kapacitáscéljaink elérését

– tette hozzá.

Európa behozná a lemaradását

Úgy tűnik, a vén kontinens végre nekilát az AI-adatközpontok építésében mutatkozó lemaradása mérsékléséhez, egy sor hasonló létesítmény építését jelentették be Európa-szerte. 

A Mistral francia mesterségesintelligencia-startup hétfőn jelentette be, hogy 830 millió dolláros hitelfinanszírozást szerzett egy Párizs közelében található adatközpont üzemeltetésére. A cég egyébként februárban bejelentett egy 1,2 milliárd eurós tervet adatközpontok és számítási kapacitás Svédországba telepítésére is.

A brit Nscale startup pedig március elején közölte, hogy 2 milliárd dolláros tőkeemelést hajtott végre, és azt tervezi, hogy AI-adatközpontokat fejleszt hazai piacán, illetve Európában és az Egyesült Államokban is.

Emellett:

  • az MGX, a Bpifrance, a Mistral és az Nvidia idén bemutatta terveit egy 1,4 gigawattos franciaországi mesterségesintelligencia-campus létrehozására, 
  • a Brookfield pedig bejelentette, hogy 9,9 milliárd dollárt fektetne be egy svédországi mesterségesintelligencia-adatközpontba. 
  • Az OpenAI pedig egy Stargate stílusú MI-adatközpontot indít Norvégiában, az Nscale-lel partnerségben.

Míg azonban az új európai AI-projektek gyorsan és nagy számban születnek az utóbbi időben, a régió egyszersmind súlyos kihívásokkal néz szembe az infrastruktúra kiépítése során. Az energia ugyanis Európában jóval drágább, mint az Egyesült Államokban, és nehézséget okoz a létesítmények csatlakoztatása a nemzeti hálózatokhoz, illetve az alternatív energiaforrásokhoz is.

A Nebius Európa vezető neofelhő-szolgáltatója

A hollandiai székhelyű, de az Egyesült Államokban jegyzett Nebius Európa egyik olyan vezető neofelhő-szolgáltatójává nőtte ki magát, amely mesterséges intelligencián alapuló számítástechnikát kínál. A vállalat az év végére több mint 3 gigawatt energia beszerzésére kötött szerződést.

Az amszterdami székhelyű és az Nvidiával is stratégiai partnerségben álló vállalat amúgy 2024-ben vált le az – orosz Google-nak is nevezett – Yandex informatikai óriáscégről, és azon kevés piaci szereplők egyike, amelyek kifejezetten MI-modellek betanítására és a ChatGPT-hez hasonló szolgáltatások futtatására szabott adatközpontokat építenek.

A holland cég ügyfelei közé tartozik a Meta Platforms is, amely a következő öt évben akár 27 milliárd dollárt is fizethet a Nebius mesterségesintelligencia-infrastruktúrájához való hozzáférésért.

 

A Nebius részvényei év eleje óta 9,4 százalékkal értékelődtek fel.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
