Megremegtek a kezek, mélyrepülésben az amerikai tech szektor – ez áll a háttérben

A tech részvények árazását már az iráni háború kirobbanása előtt számos kétely kísérte, az inflációs félelmek tovább rontanak a helyzeten. A konfliktus miatt zuhanó tőzsdék között a Nasdaq már korrekcióba fordult.
Kosztolányi Bálint
2026.03.27, 10:18
Frissítve: 2026.03.27, 11:52

Az amerikai tőzsdéken eladási hullám söpört végig csütörtökön, ami érzékenyen érintette a főként technológiai szektor dominálta Nasdaq indexet, mely 2,4 százalékot veszített értékéből, így hivatalosan is korrekcióba fordult, ugyanis már 11 százalékot esett az október 29-i csúcs óta. Korrekciónak a csúcshoz képest 10-20 százalékos értékvesztést nevezik a piacon.

A Nasdaq őrült tempót diktált az elmúlt években, de mostanra elveszett a lendület / Fotó: Dilok Klaisataporn

Már az iráni háború előtt jelentkeztek a repedések a Nasdaqon

A Nasdaq csütörtöki mélypontját ugyan az iráni háború miatti bizonytalanság váltotta ki a Reuters szerint, de a tech szektorral kapcsolatban már a háború kezdete előtt is merültek fel kérdések. A szoftveripart a mesterséges intelligencia fejlődése fenyegeti számos elemző szerint, akik azon a véleményen vannak, hogy 

az MI olyannyira olcsóvá teszi a szoftverfejlesztést, hogy a szoftvercégek helyzete megrendülhet. 

Ráadásul a szoftver mint szolgáltatás üzleti modellt az is erodálja, hogy egyre gyakoribbak a fehérgalléros leépítésekről szóló bejelentések, míg az előfizetések árazása a megvásárolt helyek számától függ.

 

A tőzsde korábbi sztárjai is elvesztették lendületüket

A mesterséges intelligencia a másik irányból is lefelé húzza a tech szektort, hiszen az úgynevezett hiperskálázó cégek tőkeberuházásainak fenntarthatóságát is sokan megkérdőjelezik, így az őket kiszolgáló Nvidia hiába számolt be minden várakozást felülmúló eredményekről február végén, a cég részvényei zuhantak a következő napon

A mind az S&P 500, mind a Nasdaq indexet az elmúlt években húzó hét mesterlövész teljesítménye sem alakult különösebben jól, az ezen részvényekből – Nvidia, Apple, Alphabet, Microsoft, Amazon, Meta, Tesla – álló ETF-árfolyam idén 12,7 százalékot esett.

A korábban alacsony beruházási igény mellett jövedelemtermelő képességét gyorsan javítani képesnek gondolt tech szektor átalakulóban van, mára ezek a cégek költenek a legtöbbet, elsősorban a mesterséges intelligenciával kapcsolatos fejlesztésekre, ám egyelőre nem világos ezek megtérülése, miközben egyre élesebb a verseny a különböző modellek fejlesztői között. A vezető modellek mögött pedig sokszor olyan nem tőzsdei cégek állnak, mint az Anthropic vagy az OpenAI.

Az árfolyamok esése után felmerül a kérdés, hogy érdemes-e beszállni, ám ahogy a kibontakozó energiaválság hatására a tengerentúlon is ismét felmerült a kamatemelések lehetősége, ez még korainak tűnik, hiszen a 2022-es, kamatemeléseket sorát hozó évben a Nasdaq veszített az értékéből.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
