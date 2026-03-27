Megremegtek a kezek, mélyrepülésben az amerikai tech szektor – ez áll a háttérben

Az amerikai tőzsdéken eladási hullám söpört végig csütörtökön, ami érzékenyen érintette a főként technológiai szektor dominálta Nasdaq indexet, mely 2,4 százalékot veszített értékéből, így hivatalosan is korrekcióba fordult, ugyanis már 11 százalékot esett az október 29-i csúcs óta. Korrekciónak a csúcshoz képest 10-20 százalékos értékvesztést nevezik a piacon.

Már az iráni háború előtt jelentkeztek a repedések a Nasdaqon

A Nasdaq csütörtöki mélypontját ugyan az iráni háború miatti bizonytalanság váltotta ki a Reuters szerint, de a tech szektorral kapcsolatban már a háború kezdete előtt is merültek fel kérdések. A szoftveripart a mesterséges intelligencia fejlődése fenyegeti számos elemző szerint, akik azon a véleményen vannak, hogy

az MI olyannyira olcsóvá teszi a szoftverfejlesztést, hogy a szoftvercégek helyzete megrendülhet.

Ráadásul a szoftver mint szolgáltatás üzleti modellt az is erodálja, hogy egyre gyakoribbak a fehérgalléros leépítésekről szóló bejelentések, míg az előfizetések árazása a megvásárolt helyek számától függ.

A tőzsde korábbi sztárjai is elvesztették lendületüket

A mesterséges intelligencia a másik irányból is lefelé húzza a tech szektort, hiszen az úgynevezett hiperskálázó cégek tőkeberuházásainak fenntarthatóságát is sokan megkérdőjelezik, így az őket kiszolgáló Nvidia hiába számolt be minden várakozást felülmúló eredményekről február végén, a cég részvényei zuhantak a következő napon.

A mind az S&P 500, mind a Nasdaq indexet az elmúlt években húzó hét mesterlövész teljesítménye sem alakult különösebben jól, az ezen részvényekből – Nvidia, Apple, Alphabet, Microsoft, Amazon, Meta, Tesla – álló ETF-árfolyam idén 12,7 százalékot esett.

A korábban alacsony beruházási igény mellett jövedelemtermelő képességét gyorsan javítani képesnek gondolt tech szektor átalakulóban van, mára ezek a cégek költenek a legtöbbet, elsősorban a mesterséges intelligenciával kapcsolatos fejlesztésekre, ám egyelőre nem világos ezek megtérülése, miközben egyre élesebb a verseny a különböző modellek fejlesztői között. A vezető modellek mögött pedig sokszor olyan nem tőzsdei cégek állnak, mint az Anthropic vagy az OpenAI.