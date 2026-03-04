Deviza
tőzsde
Hormuzi-szoros
Brent

Itt van az első tőzsde összeomlás, vagyonok égtek el egy pillanat alatt: soha nem látott bukást hozott össze a Hormuzi-szoros

Pánikszerű eladási hullám söpört végig az ázsiai piacokon, miután a közel-keleti feszültségek miatt az energiaárak meredeken emelkedni kezdtek. A tőzsde különösen érzékenyen reagált a Hormuzi-szoros körüli helyzetre, amely kulcsfontosságú útvonal a világ olajkereskedelmében. A befektetők attól tartanak, hogy az energiapiaci sokk újra felpörgetheti az inflációt, ami a pénzpiacokon is komoly következményekkel járhat.
Ballagó Dániel
2026.03.04, 16:00
Frissítve: 2026.03.04, 16:00

Történelmi zuhanással reagáltak az ázsiai tőzsdék az energiapiaci feszültségek gyors erősödésére. A befektetők attól tartanak, hogy a Közel-Keleten eszkalálódó konfliktus és a Hormuzi-szoros körüli helyzet az olaj- és gázárak további emelkedését hozza, ami újra felpörgetheti az inflációt és késleltetheti a kamatcsökkentéseket világszerte.

Business,Financial,Crisis,,Stock,Market,Down,,Bankruptcy,Concept.,Economic,Downturn vállalati csődök, Hormuzi-szoros
Ázsiai tőzsdezuhanást hozott a Hormuzi-szoros körüli válság / Fotó: tete_escape / Shutterstock

A legsúlyosabb esést a dél-koreai piac szenvedte el:

a szöuli tőzsde irányadó indexe, a Kospi szerdán 12 százalékot zuhant, ami minden idők legnagyobb egynapos visszaesése. A piac már kedden is jelentős nyomás alatt volt, akkor 7 százalékkal esett az index, így két nap alatt rendkívüli mértékű értékvesztés következett be.

A technológiai szektor kapta a legnagyobb ütést

Az eladási hullám különösen a technológiai és félvezetőipari vállalatokat érintette. A befektetők ezekből a papírokból menekültek leggyorsabban, mivel ezek a cégek különösen érzékenyek a globális gazdasági lassulásra és a kamatkörnyezet alakulására.

A negatív hangulat gyorsan átterjedt a régió többi piacára is.

  • Japánban a Nikkei index közel 4 százalékkal csökkent,
  • és a szélesebb piacot követő TOPIX index is hasonló mértékben esett.

Charu Chanana, a szingapúri Saxo befektetési stratégiáért felelős vezetője szerint a piaci reakció már túlmutat egy egyszerű hírreakción.

Az ázsiai eladási hullám kezd rendezetlenné válni, mert a piacok már nem egy rövid életű sokkként kezelik a helyzetet – mondta a Reutersnek. Szerinte a befektetők egyre inkább a „adj el mindent, amit lehet” logikája szerint kereskednek.

Ázsia különösen sérülékeny a Hormuzi-szoros miatt

A mostani energiapiaci sokk különösen érzékenyen érinti Ázsiát, mivel a térség energiaellátása erősen függ a közel-keleti importtól.

  • a térség legnagyobb importőrei: Kína, Japán, Dél-Korea és India
  • jelentős függés a közel-keleti olajtól és LNG-től
  • a szállítmányok döntő része a Hormuzi-szoroson halad át

A kulcsfontosságú tengeri útvonal Irán és Omán között húzódik, és a globális energiaszállítás egyik legfontosabb pontja. A piaci szereplők egyre inkább elhúzódó fennakadásokkal számolnak, ami további nyomást helyezhet az energiaárakra.

Már most drágul az olaj

Az energiaárak gyorsan reagáltak a fejleményekre. Az ázsiai kereskedés során az olaj ára mintegy 3 százalékkal emelkedett:

a Brent hordónként közel 84 dollárra, míg az amerikai WTI több mint 76 dollárra drágult, magyar idő szerint délután 4-kor előbbi 81 dollár, utóbbi pedig 75,25. dolláron áll. 

A Saxo Bank elemzői szerint különösen az exportorientált és kamatérzékeny szektorok kerültek nyomás alá. A befektetők ugyanis attól tartanak, hogy a dráguló energia tartós inflációt okozhat, ami lassíthatja vagy el is tolhatja a jegybankok által várt kamatcsökkentéseket. Ha az energiapiaci zavarok elhúzódnak, az nemcsak az ázsiai részvénypiacokra, hanem a globális gazdaság kilátásaira is komoly hatással lehet.

