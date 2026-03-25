Frissek a blue chipek, csak a Mol korrigál, ma is erős a forint

Jól kezdődött a tőzsdenap. A pesti parketten felfelé indultak a vezető részvények a javuló nemzetközi hangulatban. A forint megint erős szinteken mozog.
Faragó József
2026.03.25, 09:17
Frissítve: 2026.03.25, 10:56

A BUX 123 451 pont közelében, kétharmad százalékos pluszban nyitott. A pesti parketten jó hangulat, de a Mol korrigál. A forint bomba formában, a 200 napos mozgóátlagnál keresi az irányt. 

pesti parkett
Ma merre keresik az irányt a pesti parketten? / Fotó: Vémi Zoltán

Ázsia derűs reggelre ébredt

Kedden eséssel zártak az amerikai részvényindexek: a széles piacot leképező S&P 500 egyharmad százalékkal, a technológiai fókuszú Nasdaq Composite közel 1 százalékkal került lejjebb, míg a klasszikus Dow Jones ipari átlag minimális mínuszba csúszott. 

Szerdán hajnalban Ázsiában kedvező volt a hangulat:

  • a japán Nikkei majd 3 százalékot pattant,  
  • a kontinentális kínai Sanghaj Composite másfél százalékot emelkedett, 
  • míg a hongkongi Hang Seng bő félszázalékos pluszba lendült.

A határidős mozgások alapján az európai részvényindexek 1 százalékos emelkedéssel kezdhetik a mai kereskedést.

Az amerikai béketerv hírére esik az olaj ára.

Pesti parkett: jó a hangulat, de korrigál a Mol

Az OTP 36 400 forintról startolt, bő 1 százalékos pluszban.

Árfolyam: 36 050 HUF 0 / -1,82 %
Forgalom: 8 662 818 480 HUF
Megkapta az amerikai engedélyt a NIS felvásárlásával kapcsolatos tárgyalások folytatására a Mol: 

  • az USA Pénzügyminisztériumának Külföldi Eszközöket Ellenőrző Hivatala (OFAC) elfogadta a Mol beadványát, és 2026. május 22-ig meghosszabbította a szankciós engedélyt arra, hogy előkészítsék és folytassák a tárgyalásokat a Naftna Industrija Srbije a.d. (NIS) tervezett többségi tulajdonrészének (56,15 százalék) megvásárlásával kapcsolatban.
  •  A meghosszabbított engedély lehetőséget biztosít a felek számára, hogy a 2026 januárjában aláírt szándéknyilatkozat tartalmával összhangban véglegesítsék az adásvételi szerződést, és a további tranzakciós dokumentumokat, egyúttal megengedi, hogy amerikai pénzintézetek is részt vállaljanak a tranzakció előkészítésében.

A Mol 3996 forinton nyitott, negyedszázalékos mínuszban.

Árfolyam: 3 968 HUF 0 / -0,8 %
Forgalom: 1 861 605 042 HUF
A Richter 11 770 forintról startolt, bő 1 százalékos pluszban.

Árfolyam: 11 840 HUF 0 / -0,92 %
Forgalom: 2 225 844 870 HUF
A Magyar Telekom 2065 forinton indított, félszázalékos pluszban.

Árfolyam: 2 070 HUF 0 / +0,73 %
Forgalom: 1 858 049 315 HUF
A 4iG piacnyitás előtt közölte

  • a tegnapi napon átvett értesítések alapján Montenegró kormánya úgy döntött, hogy az „Állami Adatközpont megépítésével kapcsolatos projekt” , valamint a „Rendvédelmi technológiai fejlesztési projekt” megvalósítása érdekében a 4iG-vel és tagvállalataival kezdi meg a szakmai egyeztetéseket, a szerződések előkészítésére irányuló tárgyalásokat.  
  • A projektek megvalósítására létrehozandó szakmai munkacsoport vizsgálja a finanszírozási lehetőségeket, a rendvédelmi technológiai fejlesztésre szánt keretösszeg 54 millió 250 ezer euró.
  • A 4iG hangsúlyozza, hogy Montenegró kormányának döntése nem minősül szerződésben vállalt kötelezettségvállalásnak. 
Árfolyam: 2 600 HUF 0 / -7,47 %
Forgalom: 1 047 014 485 HUF
Az Opus Global Nyrt. legalább egymilliárd forint összértékben részvény-visszavásárlási tranzakciót indít, úgynevezett Fix ügyleteken keresztül.

  • A felajánlható részvénycsomag árfolyamértékének minimuma 50 millió forint.
  • A társaság több árszinten tervezi végrehajtani a visszavásárlást. 
  • Az OPUS által fizetett ár részvényenként nem lehet magasabb a 2026. április 9-i záróár 20 százalékkal növelt értékénél, 
  • és nem haladhatja meg a 2024-es konszolidált éves beszámoló alapján számított egy részvényre jutó saját tőkét sem (710 forint).
Árfolyam: 449 HUF 0 / -5,67 %
Forgalom: 345 486 906 HUF
Equilor Trader 

Kereskedj és fektess be a jövő technológiájával – Bárhol, bármikor! 

A megjelenés támogatója az Equilor Befektetési Zrt. 

Fontos szintnél a forint

A 200 napos mozgóátlag közelében mozog az euró-forint árfolyama. A hétfői korrekcióban a 387,40-es támasz megtartotta a jegyzést, majd kedden a 200 napos mozgóátlag fölé emelkedett a kurzus, de estére visszatért a közelébe. A mozgóátlag most 388,98-nál jelent rövid távú támaszt. A következő erősebb ellenállási szint 391,80-nál húzódik.

Nyitás előtt az euró-forint 390 fölé szúrt, majd 389 alá süllyedt. Végül 389,7 közelében nyitott.

Címoldalról ajánljuk

Tovább a címoldalra

Címoldalról ajánljuk

Tovább a címoldalra

