Frissek a blue chipek, csak a Mol korrigál, ma is erős a forint
A BUX 123 451 pont közelében, kétharmad százalékos pluszban nyitott. A pesti parketten jó hangulat, de a Mol korrigál. A forint bomba formában, a 200 napos mozgóátlagnál keresi az irányt.
Ázsia derűs reggelre ébredt
Kedden eséssel zártak az amerikai részvényindexek: a széles piacot leképező S&P 500 egyharmad százalékkal, a technológiai fókuszú Nasdaq Composite közel 1 százalékkal került lejjebb, míg a klasszikus Dow Jones ipari átlag minimális mínuszba csúszott.
Szerdán hajnalban Ázsiában kedvező volt a hangulat:
- a japán Nikkei majd 3 százalékot pattant,
- a kontinentális kínai Sanghaj Composite másfél százalékot emelkedett,
- míg a hongkongi Hang Seng bő félszázalékos pluszba lendült.
A határidős mozgások alapján az európai részvényindexek 1 százalékos emelkedéssel kezdhetik a mai kereskedést.
Az amerikai béketerv hírére esik az olaj ára.
Pesti parkett: jó a hangulat, de korrigál a Mol
Az OTP 36 400 forintról startolt, bő 1 százalékos pluszban.
Megkapta az amerikai engedélyt a NIS felvásárlásával kapcsolatos tárgyalások folytatására a Mol:
- az USA Pénzügyminisztériumának Külföldi Eszközöket Ellenőrző Hivatala (OFAC) elfogadta a Mol beadványát, és 2026. május 22-ig meghosszabbította a szankciós engedélyt arra, hogy előkészítsék és folytassák a tárgyalásokat a Naftna Industrija Srbije a.d. (NIS) tervezett többségi tulajdonrészének (56,15 százalék) megvásárlásával kapcsolatban.
- A meghosszabbított engedély lehetőséget biztosít a felek számára, hogy a 2026 januárjában aláírt szándéknyilatkozat tartalmával összhangban véglegesítsék az adásvételi szerződést, és a további tranzakciós dokumentumokat, egyúttal megengedi, hogy amerikai pénzintézetek is részt vállaljanak a tranzakció előkészítésében.
A Mol 3996 forinton nyitott, negyedszázalékos mínuszban.
A Richter 11 770 forintról startolt, bő 1 százalékos pluszban.
A Magyar Telekom 2065 forinton indított, félszázalékos pluszban.
A 4iG piacnyitás előtt közölte:
- a tegnapi napon átvett értesítések alapján Montenegró kormánya úgy döntött, hogy az „Állami Adatközpont megépítésével kapcsolatos projekt” , valamint a „Rendvédelmi technológiai fejlesztési projekt” megvalósítása érdekében a 4iG-vel és tagvállalataival kezdi meg a szakmai egyeztetéseket, a szerződések előkészítésére irányuló tárgyalásokat.
- A projektek megvalósítására létrehozandó szakmai munkacsoport vizsgálja a finanszírozási lehetőségeket, a rendvédelmi technológiai fejlesztésre szánt keretösszeg 54 millió 250 ezer euró.
- A 4iG hangsúlyozza, hogy Montenegró kormányának döntése nem minősül szerződésben vállalt kötelezettségvállalásnak.
Az Opus Global Nyrt. legalább egymilliárd forint összértékben részvény-visszavásárlási tranzakciót indít, úgynevezett Fix ügyleteken keresztül.
- A felajánlható részvénycsomag árfolyamértékének minimuma 50 millió forint.
- A társaság több árszinten tervezi végrehajtani a visszavásárlást.
- Az OPUS által fizetett ár részvényenként nem lehet magasabb a 2026. április 9-i záróár 20 százalékkal növelt értékénél,
- és nem haladhatja meg a 2024-es konszolidált éves beszámoló alapján számított egy részvényre jutó saját tőkét sem (710 forint).
Fontos szintnél a forint
A 200 napos mozgóátlag közelében mozog az euró-forint árfolyama. A hétfői korrekcióban a 387,40-es támasz megtartotta a jegyzést, majd kedden a 200 napos mozgóátlag fölé emelkedett a kurzus, de estére visszatért a közelébe. A mozgóátlag most 388,98-nál jelent rövid távú támaszt. A következő erősebb ellenállási szint 391,80-nál húzódik.
Nyitás előtt az euró-forint 390 fölé szúrt, majd 389 alá süllyedt. Végül 389,7 közelében nyitott.