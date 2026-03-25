Frissek a blue chipek, csak a Mol korrigál, ma is erős a forint

A BUX 123 451 pont közelében, kétharmad százalékos pluszban nyitott. A pesti parketten jó hangulat, de a Mol korrigál. A forint bomba formában, a 200 napos mozgóátlagnál keresi az irányt.

Ázsia derűs reggelre ébredt

Kedden eséssel zártak az amerikai részvényindexek: a széles piacot leképező S&P 500 egyharmad százalékkal, a technológiai fókuszú Nasdaq Composite közel 1 százalékkal került lejjebb, míg a klasszikus Dow Jones ipari átlag minimális mínuszba csúszott.

Szerdán hajnalban Ázsiában kedvező volt a hangulat:

a japán Nikkei majd 3 százalékot pattant,

a kontinentális kínai Sanghaj Composite másfél százalékot emelkedett,

míg a hongkongi Hang Seng bő félszázalékos pluszba lendült.

A határidős mozgások alapján az európai részvényindexek 1 százalékos emelkedéssel kezdhetik a mai kereskedést.

Az amerikai béketerv hírére esik az olaj ára.

Pesti parkett: jó a hangulat, de korrigál a Mol

Az OTP 36 400 forintról startolt, bő 1 százalékos pluszban.