Jó hírt kaptak a nők: hiánypótló gyógyszert hoz a piacra a Richter

Az Európai Bizottság forgalombahozatali engedélyt adott a Fylrevy készítményre, hormonpótló terápiaként posztmenopauzális nők ösztrogénhiányos tüneteinek kezelésére – jelentette be péntek délelőtt a tőzsde honlapján a Richter. A döntés értelmében hamarosan európai piacra kerülhet a Donesta néven fejlesztett Estetrol hatóanyagú gyógyszer.

A döntés alapja az Európai Gyógyszerügynökség Emberi Felhasználásra Szánt Gyógyszerkészítmények Bizottsága (CHMP) által kiadott – és 2026. január 30-án bejelentett – pozitív szakvélemény.

A forgalombahozatali engedély az Európai Gazdasági Térség valamennyi tagállamára automatikusan érvényes.

A Richter elkötelezte magát a női egészség iránt

Az engedély szerint a Fylrevy hormonpótló terápiaként a posztmenopauzális, méheltávolításon át nem esett nők ösztrogénhiányos tüneteinek kezelésére szolgál, akiknél az utolsó menstruáció óta legalább 12 hónap telt el, valamint hormonpótló terápiaként méheltávolításon átesett posztmenopauzális nők ösztrogénhiányos tüneteinek kezelésére is használható.

Ez a menopauza területén megvalósított innováció kiváló példája a női egészségügy iránti hosszú távú elkötelezettségünknek. Noha a posztmenopauzális tünetek világszerte nők millióinak jelentenek komoly terhet, az ezen a területen elért terápiás fejlődés évtizedek óta korlátozott maradt. A Fylrevy – amely az egyedülálló, saját fejlesztésű Estetrol (E4) platformunk második terméke – európai bizottsági jóváhagyásával egy eredeti, tudományos alapokon nyugvó megoldást kínálunk egy ma is jelentősen alulkezelt állapotra. Ennek megfelelően a Fylrevy 2026 második felében kezdődő piaci bevezetése a Richter kiemelt fontosságú projektje

– mondta dr. Turek Péter, a Nőgyógyászati Üzletág vezetője.

Új saját fejlesztésű nőgyógyászati gyógyszer érkezik a piacra

Beke Zsuzsa, a Richter csoportszintű PR, CSR és kormányzati kapcsolatok vezetője korábban a lapunknak elmondta, egy saját fejlesztésű, originális készítményről és új terápiáról van szó a nőgyógyászat területén, amely világszerte egyre nagyobb hangsúlyt kap.