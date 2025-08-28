Tömény unalom: nem isznak már rendesen sem az amerikaiak, sem a kínaiak

Nem bonthatnak pezsgőt az üzleti év eredményeire a Pernod Ricard-nál, inkább valamelyik keserű likőrjükbe kellene fojtaniuk bánatukat, amit a bevétel és a nyereség megcsappanása fölött éreznek. Nettó értékesítésük 10,96 milliárd euró volt a június végével zárult 2025-ös üzleti évükben, ez 6 százalékkal maradt el a 2024-estől.

A Pernod Ricard forgalmazza a világ legnagyobb tételben fogyó whiskey-jét, a Jamesont / Fotó: Shutterstock

Bruttó árrésük 7 százalékkal csökkent, üzemi nyereségük pedig 5 százalékkal, 2,95 milliárd euróra mérséklődött. Volumenben viszont 2 százalékkal többet értékesítettek, ám az átlagos eladási áraik emelésével nem tudtak foglalkozni. A 900 millió eurós költségcsökkentési programjukkal viszont annál inkább.

A Pernod Ricard sokat vesztett a konyakvámon

A bevétele alapján a legnagyobb francia szeszipari konszernnek számító Pernod Ricard vezetése meg is nevezte a főkolomposokat, azaz Kínát és az Egyesült Államokat, ahol mostanában erősen visszaesett a tömény italok fogyasztása. Ebben Amerikában az egészségesebb életmód preferálása is közrejátszott, no meg az, hogy

a divatos fogyasztószereket nem tanácsos töménnyel fellazítani.

Kínával a konyakháború miatt vannak haragban a franciák, a termékeikre kivetett extra vámmal Peking az Európai Uniónak az elektromos autóikat sújtó, tavaly novemberben öt évre kiterjesztett büntetővámjaira reflektált, egy egész tradicionális iparág továbbélését veszélybe sodorva.

Peking júliusban jelezte, hogy eltekint a 35 százalékos konyakvámtól, de ezért ellentételezést is kér az EU-tól. A többi tömény italra viszont érvényes az importvám.

Kínában túl drága lett a Martell

Kínában eddig – költői túlzással – nyakló nélkül vedelték a drága francia italokat, az ország a legstabilabb és legnagyobb felvevőpiacaik közé emelkedett. Az ingatlanpiaci válságot és a gazdasági növekedés lassulását azonban megszenvedte a lakosság, kevesebbet költött márkás italokra, s ebben trendfordulót sem lehet látni a horizonton.

Kínában a Martell konyak ötödével hozott kevesebb bevételt, az Absolut vodka és a Jameson whiskey viszont tartotta a frontot. Éves kínai forgalmuk 21 százalékkal csökkent, de mivel az országot hozzácsapják az ázsiai és az egyéb kisebb piacokat összefogó értékesítési régióhoz, nem tudni, hogy ez valójában mekkora bevételkiesést takar.