A BYD kistestvére megpörkölte magát a tőzsdére lépve, de a sebei gyorsan behegednek
A Voyah debütálása a hongkongi részvénypiacon nem volt sikersztori, pozitívum ugyanakkor, hogy senki sem ült fel a limbóhintóra, ugyanis új értékpapírokat nem bocsátott ki a társaság, csak az árjegyzés indult el. A kezdeti 6,5 százalékos zuhanás viszont arra utalhat, hogy valahol túlértékelt lehet a papír, és a tulajdonosok túl magasra tették a lécet.
Persze az is lehet, hogy a magas árat kihasználva a meglévő részvényesek közül többen is elérkezettnek látták a búcsút, magyarán exitről van szó. Merthogy a friss árfolyammal számítva is 3,3 milliárd amerikai dollárra taksált Voyah üzletileg már nem rossz parti. A Dongfeng Motor Groupról leválasztott elektromosautó-gyártó azután kezdhetett önálló életet, hogy az anyacég tavaly augusztusban új stratégiára váltott.
A Voyah márkát önálló pályára állították
Ennek jegyében döntöttek a Dongfeng-részvények hongkongi tőzsdéről való kivezetéséről és a vállalat privatizációjáról, s a Voyah bevezetési folyamatának elindításáról. A Dongfeng átszervezési stratégiájában egyelőre a finanszírozási kérdések háttérbe szorultak, a cél a piaci körülményekhez való optimális alkalmazkodás és a versenyképesség javítása.
Ezt egyelőre házon belül oldják meg, külső (anyagi) segítség igénybevétele nélkül. A pénzért való kuncsorgás amúgy is idegen lenne a Dongfengtől, amelyet szokás a négy nagy kínai állami autógyártó közé sorolni. A Peking közvetlen irányítása alá eső, kiemelt autógyártók az alábbiak:
- SAIC,
- FAW
- Changan
- és Dongfeng.
A 2020-ban alapított, működését egy évre rá megkezdő Voyah tavaly 5,08 milliárd dolláros bevételt ért el, ez a két évvel korábbinak közel a triplája, ahogy az értékesített autóinak száma is háromszorosára, 150 169 darabra nőtt 2025 végére.
Szevezik az európai terjeszkedést is
Az igazi nagy attrakció azonban az, hogy az európai terjeszkedést (is) a zászlajára tűző Voyah tavaly már 148 millió dolláros adózott nyereséget tudott felvillantani, ami a tőzsdére menetel szempontjából ígéretesnek számított. Bruttó árrése pedig a maga 20,9 százalékos értékével az elektromos szegmens legjobbjaiéval vetekszik.
Tegyük hozzá, hogy a Voyah-nál jóval nagyobb ismertségnek örvendő, s a magyar piac meghódítására készülő Nio 2014. novemberi megalapítása óta folyamatosan veszteséget termelt, csak a tavalyi záró negyedévben tört meg a jég.
A Voyah a tőzsdei debütálást összekötötte legújabb elektromos SUV-jának a bemutatójával, a Taishan X8 modellt lézeres LiDAR vezetéstámogató-érzékelő rendszerrel is felszerelték, a technológiát pedig a Huawei legújabb, ADS Ultra rendszere szolgáltatja.
A nagyobb, már a piacon lévő, hatüléses testvérével szemben egy kisebb, ötüléses változatról van szó, melyet átszámítva 16–24 millió forint közötti áron hozhatnak forgalomba. Árat nem közölt még a társaság, amelynek autói jobbára a 10 és a 25 millió forint közötti tartományban kelletik magukat, de a határ persze a csillagos ég.