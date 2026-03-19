Voyah
Dongfeng Motor Group
elektromosautó-gyártó
hongkongi tőzsde

A BYD kistestvére megpörkölte magát a tőzsdére lépve, de a sebei gyorsan behegednek

Nem mindegyik tőzsdei bevezetés sül el jól az elektromos autók piacán, jó példa erre a kínai Dongfeng luxuskategóriát képviselő márkája, a Voyah, amelynek részvényeivel szerdán kezdték meg a kereskedést a hongkongi börze parkettjén. A Voyah árfolyama lejtőre állt, de a villanyautó-gyártó járműveinek szakmai megítélése feltétlenül pozitív.
Kriván Bence
2026.03.19, 15:35
Frissítve: 2026.03.19, 15:50

A Voyah debütálása a hongkongi részvénypiacon nem volt sikersztori, pozitívum ugyanakkor, hogy senki sem ült fel a limbóhintóra, ugyanis új értékpapírokat nem bocsátott ki a társaság, csak az árjegyzés indult el. A kezdeti 6,5 százalékos zuhanás viszont arra utalhat, hogy valahol túlértékelt lehet a papír, és a tulajdonosok túl magasra tették a lécet. 

Vuhan Voyah
A Voyah vuhani gyárában tavaly áprilisban készült el a 200 ezredik autó / Fotó: Xinhua via AFP

Persze az is lehet, hogy a magas árat kihasználva a meglévő részvényesek közül többen is elérkezettnek látták a búcsút, magyarán exitről van szó. Merthogy a friss árfolyammal számítva is 3,3 milliárd amerikai dollárra taksált Voyah üzletileg már nem rossz parti. A Dongfeng Motor Groupról leválasztott elektromosautó-gyártó azután kezdhetett önálló életet, hogy az anyacég tavaly augusztusban új stratégiára váltott. 

A Voyah márkát önálló pályára állították

Ennek jegyében döntöttek a Dongfeng-részvények hongkongi tőzsdéről való kivezetéséről és a vállalat privatizációjáról, s a Voyah bevezetési folyamatának elindításáról. A Dongfeng átszervezési stratégiájában egyelőre a finanszírozási kérdések háttérbe szorultak, a cél a piaci körülményekhez való optimális alkalmazkodás és a versenyképesség javítása. 

Ezt egyelőre házon belül oldják meg, külső (anyagi) segítség igénybevétele nélkül. A pénzért való kuncsorgás amúgy is idegen lenne a Dongfengtől, amelyet szokás a négy nagy kínai állami autógyártó közé sorolni. A Peking közvetlen irányítása alá eső, kiemelt autógyártók az alábbiak:

  • SAIC,
  • FAW
  • Changan
  • és Dongfeng.

A 2020-ban alapított, működését egy évre rá megkezdő Voyah tavaly 5,08 milliárd dolláros bevételt ért el, ez a két évvel korábbinak közel a triplája, ahogy az értékesített autóinak száma is háromszorosára, 150 169 darabra nőtt 2025 végére. 

Szevezik az európai terjeszkedést is

Az igazi nagy attrakció azonban az, hogy az európai terjeszkedést (is) a zászlajára tűző Voyah tavaly már 148 millió dolláros adózott nyereséget tudott felvillantani, ami a tőzsdére menetel szempontjából ígéretesnek számított. Bruttó árrése pedig a maga 20,9 százalékos értékével az elektromos szegmens legjobbjaiéval vetekszik.

A robusztus és sokoldalú Voyah Dreamer az egyik legnépszerűbb kínai MPV-nek számít / Fotó: AFP

Tegyük hozzá, hogy a Voyah-nál jóval nagyobb ismertségnek örvendő, s a magyar piac meghódítására készülő Nio 2014. novemberi megalapítása óta folyamatosan veszteséget termelt, csak a tavalyi záró negyedévben tört meg a jég.

A Voyah a tőzsdei debütálást összekötötte legújabb elektromos SUV-jának a bemutatójával, a Taishan X8 modellt lézeres LiDAR vezetéstámogató-érzékelő rendszerrel is felszerelték, a technológiát pedig a Huawei legújabb, ADS Ultra rendszere szolgáltatja. 

A nagyobb, már a piacon lévő, hatüléses testvérével szemben egy kisebb, ötüléses változatról van szó, melyet átszámítva 16–24 millió forint közötti áron hozhatnak forgalomba. Árat nem közölt még a társaság, amelynek autói jobbára a 10 és a 25 millió forint közötti tartományban kelletik magukat, de a határ persze a csillagos ég.

Címoldalról ajánljuk

Tovább a címoldalra

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu