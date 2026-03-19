A BYD kistestvére megpörkölte magát a tőzsdére lépve, de a sebei gyorsan behegednek

A Voyah debütálása a hongkongi részvénypiacon nem volt sikersztori, pozitívum ugyanakkor, hogy senki sem ült fel a limbóhintóra, ugyanis új értékpapírokat nem bocsátott ki a társaság, csak az árjegyzés indult el. A kezdeti 6,5 százalékos zuhanás viszont arra utalhat, hogy valahol túlértékelt lehet a papír, és a tulajdonosok túl magasra tették a lécet.

A Voyah vuhani gyárában tavaly áprilisban készült el a 200 ezredik autó / Fotó: Xinhua via AFP

Persze az is lehet, hogy a magas árat kihasználva a meglévő részvényesek közül többen is elérkezettnek látták a búcsút, magyarán exitről van szó. Merthogy a friss árfolyammal számítva is 3,3 milliárd amerikai dollárra taksált Voyah üzletileg már nem rossz parti. A Dongfeng Motor Groupról leválasztott elektromosautó-gyártó azután kezdhetett önálló életet, hogy az anyacég tavaly augusztusban új stratégiára váltott.

A Voyah márkát önálló pályára állították

Ennek jegyében döntöttek a Dongfeng-részvények hongkongi tőzsdéről való kivezetéséről és a vállalat privatizációjáról, s a Voyah bevezetési folyamatának elindításáról. A Dongfeng átszervezési stratégiájában egyelőre a finanszírozási kérdések háttérbe szorultak, a cél a piaci körülményekhez való optimális alkalmazkodás és a versenyképesség javítása.

Ezt egyelőre házon belül oldják meg, külső (anyagi) segítség igénybevétele nélkül. A pénzért való kuncsorgás amúgy is idegen lenne a Dongfengtől, amelyet szokás a négy nagy kínai állami autógyártó közé sorolni. A Peking közvetlen irányítása alá eső, kiemelt autógyártók az alábbiak:

SAIC,

FAW

Changan

és Dongfeng.

A 2020-ban alapított, működését egy évre rá megkezdő Voyah tavaly 5,08 milliárd dolláros bevételt ért el, ez a két évvel korábbinak közel a triplája, ahogy az értékesített autóinak száma is háromszorosára, 150 169 darabra nőtt 2025 végére.

Szevezik az európai terjeszkedést is

Az igazi nagy attrakció azonban az, hogy az európai terjeszkedést (is) a zászlajára tűző Voyah tavaly már 148 millió dolláros adózott nyereséget tudott felvillantani, ami a tőzsdére menetel szempontjából ígéretesnek számított. Bruttó árrése pedig a maga 20,9 százalékos értékével az elektromos szegmens legjobbjaiéval vetekszik.