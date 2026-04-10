Az amerikai fogyasztói árak márciusban alaposan megugrottak, mivel az iráni háború miatt az energiaárak az egekbe szöktek, és a Fedet, azaz az Egyesült Államok jegybankját messzire sodorták inflációs céljától – közölte pénteken a tengerentúli Munkaügyi Statisztikai Hivatal. A maginfláció azonban viszonylag mérsékelt maradt.

Keresztülnéz a Wall Street a megugró amerikai infláción / Fotó: NurPhoto via AFP

Bejött az elemzői konszenzus

A fogyasztói árindex szezonálisan kiigazítva 0,9 százalékkal emelkedett a hónapban, ezzel az éves amerikai inflációs ráta 3,3 százalékra emelkedett, amit főként az energiaárak 10,9 százalékos emelkedése hajtott. Mindkét szám összhangban volt az elemzői konszenzussal, bár a ráta 2024 áprilisa óta a legmagasabb volt, szemben a februári 2,4 százalékkal.

Az élelmiszerek és az energia nélkül azonban az árak mindössze 0,2 százalékkal emelkedtek márciusban és 2,6 százalékkal éves bázison. Mivel pedig mindkét adat 0,1 százalékponttal az előrejelzés alatt maradt, ez arra utal, hogy a maginfláció visszafogott volt. Sőt, bizonyos szolgáltatások, illetve termékek ára még csökkent is, például idetartozik

az egészségügyi ellátás,

a személyes ápolási cikkek,

valamint a használt autók és teherautók árai.

Az iráni konfliktus miatt ugyanakkor a benzin ára 21,2 százalékkal emelkedett, ami az áremelkedés közel háromnegyedéért felelt.

A Wall Street már eleve kevés esélyt adott a kamatcsökkentésre 2026-ban, bár a Fed döntéshozói márciusi ülésükön belengettek egy negyed százalékpontos csökkentést, annak időzítése ellenben rendkívül bizonytalan volt.

A befektetők nem reagáltak az amerikai inflációs számokra

A befektetők mindezért nemigen reagáltak az inflációs számokra, sőt a tőzsdei határidős árfolyamok kissé emelkedtek, az államkötvények hozamai pedig vegyesen alakultak.

Úgy véljük, hogy a Fed át fog nézni az energiavezérelt turbulencián

– mondta Alexandra Wilson-Elizondo, a Goldman Sachs Asset Management globális informatikai társigazgatója.

A Fed türelmes maradhat, a pénteki számokkal még időt is nyert, de az igazi próbatétel még előttünk áll

– tette hozzá.