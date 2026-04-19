Sokáig nem heverjük ki az iráni háborút: pár hét alatt már a koronavírus-járvánnyal vetekszik – most is látszanak a hosszú távú hatások

Az iráni háború gazdasági hatása már most a koronavírus-járvány okozta globális válság felével ér fel, és a helyzet egyre romlik. Az energiasokk súlyos inflációt és gazdasági lassulást hozhat, miközben a piacok még mindig alábecsülik a veszélyt.

Hat héttel az iráni konfliktus kirobbanása után egyre világosabb: a világgazdaság újabb komoly sokkot kapott. Az Egyesült Államok és Izrael katonai lépései, valamint a Hormuzi-szoros lezárása alapjaiban rengették meg az energiaszektort, amelynek hatásai most kezdenek begyűrűzni a gazdaság egészébe.

A globális karantén nem fájt annyira, mint az iráni háború

A helyzet súlyosságát jól mutatja egy egyszerű összehasonlítás. A 2020-ban kezdődő Covid-lezárások idején a globális üzemanyag-fogyasztás közel 20 százalékkal esett vissza.

Most nem a kereslet zuhant be, hanem a kínálat sérült: a világ olajellátásának mintegy 20 százaléka halad át a Hormuzi-szoroson. Ha ez teljesen kiesne, az gyakorlatilag egy koronavírus-járvány méretű sokkot jelentene.

A valóság ennél valamivel enyhébb, de még így is rendkívül súlyos. A különböző alternatív megoldások – például Szaúd-Arábia és az Egyesült Arab Emírségek kerülőútvonalai, valamint a stratégiai készletek felszabadítása – mérséklik a kiesést. Ennek ellenére napi 10-15 millió hordós hiány alakult ki, ami a Covid-válság kétharmadának felel meg.

Összességében a jelenlegi sokk nagyjából a pandémia felének tekinthető.

Ez azonban még mindig hatalmas. A kereslet és kínálat egyensúlyához akár 10 százalékos fogyasztáscsökkenésre lenne szükség, amit a gazdaság csak jelentős áremelkedés árán tud kikényszeríteni. A becslések szerint ehhez akár 100 százalékos olajár-emelkedés is szükséges lehet.

A piac egyelőre nem teljesen tükrözi ezt a kockázatot. A nyersolaj és a földgáz ára ugyan már mintegy 60 százalékkal emelkedett, de a finomított termékeknél még durvább a helyzet. Az európai dízel ára például már megközelítette a hordónkénti 150 dolláros szintet.