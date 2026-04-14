Elcsendesedett a forint kedden reggel, múlik a választási mámor: így váltják most az eurót, a dollárt és a svájci frankot

VG/MTI
2026.04.14, 07:45
Frissítve: 2026.04.14, 08:13

Erősödött a forint árfolyama kedd reggel a főbb devizákkal szemben a hétfő esti jegyzéséhez képest a nemzetközi devizakereskedelemben.

Kezd kijózanodni a forint a választási mámor után, megállt a száguldás / Fotó: Kallus György / Világgazdaság

Az eurót 363,22 forinton jegyezték hét órakor, alacsonyabban a hétfő esti 363,50 forintnál. A dollár jegyzése 310,38 forintról 308,84 forintra csökkent, a svájci franké pedig 394,12 forintról 394,15 forintra süllyedt. Az euró árfolyama 1,1769 dollárra erősödött a hétfő esti 1,1710 dollárról.

Amint világossá vált vasárnap este, hogy a Tisza Párt nyerte a magyar választást fölényes többséggel, azonnal meglódult a forint árfolyama. A hét végén szinte nincsen forgalom a nemzetközi devizapiacon, így a pecsétet a hétfői hazai piacnyitás ütheti csak rá a nekilendülésre – de minden arra utal, hogy ez meg is fog történni. Aztán viszont olyan rizikós és potenciálisan rázós időszak következik, amilyent régen nem láttunk, és ugyanez igaz a magyar állampapírok és részvények árfolyamaira is. Mi ennek az oka?

A piacnyitás előtt, hétfő reggel a forint árfolyamát még mindig 367,65-ra taksálták, ami csaknem hároméves csúcs, sőt több mint kétéves csúcsára ért a lengyel zlotyval szemben is.

A mostani árfolyammegugrás már csak azért sem meglepő, mert megvolt a tesztje: az elmúlt hetekben a forint mindannyiszor megugrott, amikor kijött egy-egy jelentős közvélemény-kutatás, amely a Tisza győzelmét jelezte előre.

Eurós reményekre lőttek ki a hazai blue chipek és száguldott a forint

Hatalmas tőzsdei forgalom mellett erősödtek hétfőn a magyar blue chipek, kiváltképp az OTP és a Mol. A magyar tőzsde totálisan függetlenítette magát a nemzetközi piacoktól. Míg a Wall Streeten és az európai piacokon is jobbára enyhe mínuszokat láthattunk, idehaza brutális száguldás bontakozott ki. Az azonnali részvénypiacon a befektetők több mint 126 milliárd forint értékben kötöttek üzleteket.

Magyar Péter, a jövendőbeli Tisza-kormány miniszterelnök-jelöltje több, a befektetőknek tetsző nyilatkozatot is tett. Az egyik az euró potenciális bevezetése, amelyre ütemtervet is ígért, a másik, hogy együtt kíván működni Varga Mihály jegybankelnökkel, akit amúgy távozásra sem szólított fel. 

„A jegybank élén bekövetkező bármilyen változás olyan zavarokat okozna, amelyekre Magyarországnak nincs szüksége” – nyilatkozta Magyar hétfőn Budapesten.

A BUX közel 5 százalékkal emelkedett, azaz csaknem 6000 ponttal javította meg eddigi rekordját, az új történelmi csúcs 139 460 pont. 

Kilőtt az OTP, a legnagyobb magyar bank részvényárfolyama 8,4 százalékkal, 44 750 forintra ugrott. Ez is hatalmas új rekord, az eddigi legmagasabb árfolyam 41 890 forint volt, még idén februárból. 

A Mol 8 százalékkal, 4380 forintra erősödött, az olajpapírt a választási eredmény mellett az olajárak megugrása is hajtotta. Az eddigi rekord 4128 forint volt.

A Richter részvényei eközben 1,6 százalékkal, 13 ezer forintra drágultak, ami szintén új történelmi csúcs.

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

