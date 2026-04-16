Kilőtt a Magyar Telekom árfolyama, a forint egyelőre nem találja az irányt
Ismét az optimista várakozások kerültek előtérbe az amerikai-iráni háború lezárásával és a nyomában járó energiaválsággal kapcsolatban, így az amerikai tőzsdék tegnap esti pozitív zárását követően az ázsiai indexek is feljebb tudtak kerülni ma reggel. Az amerikai S&P 500, a Nasdaq és a japán Nikkei is árfolyamcsúcsot döntött.
Itthon is erősödéssel rajtolt a pesti tőzsde, a BUX 0,3 százalékkal 139 978 pontig került feljebb a rajtnál. A vezető magyar részvények közül
- az OTP árfolyama fél százalékkal 44 540 forintra emelkedet,
- A Magyar Relekom másfél százalékkal 2370 forintig lőtt ki,
- a Mol az előző napi, 4 426 forintos záróáron kezdett,
- a Richter pedig 0,3 százalékkal 12 790 forintig csúszott vissza.
Az Equilor elemzői szerint a piacok optimisták a közel-keleti konfliktus lezárásával kapcsolatban, mivel Irán jelezhette, hogy amennyiben megfelelő biztosítékot kap, hozzájárul a Hormuzi-szoros ománi részének megnyitásához. Ugyanakkor a tárgyalások újabb fordulójáról még nincs megállapodás, ez pedig növeli a bizonytalanságot.
Az iráni fejlemények mellett itthon a leendő kormányerő, a Tisza Párt terveiről, váható intézkedéseiről szóló hírek lehetnek hatással a hazai piacok mozgására, nemzetközi szinten pedig a javában zajló vállalati gyorsjelentési szezonra figyelnek a kereskedők.
A közel-keleti konfliktus rendezéséhez fűzött remények nyomán az olajpiacon kisebb megnyugvás látszik. A WTI típusú, amerikai olajfajta jegyzése 0,3 százalékkal 91,6 dollárra emelkedett hordónknt, míg az Európában irányadó, északi-tengeri Brent minimális deágulással 95 dollárnál jár csütörtök reggel kilenc órakor.
A forint a hét eleji, választási ralit követően csendesebb mederben mozog, ma reggel kisebb gyengülés jellemezte a hazai fizetőeszközt a meghatározó devizákhoz képest.
Az euró/forint keresztárfolyam 0,2 százalékkal emelkedett reggel a tőzsdenyitásig viszont a nap eleji szintre, 363,4 forintra ereszkedett vissza a közös európai fizetőeszköz.
A dollárhoz képest is sikerült ledolgozni a kora reggeli 0,1 százalékos mínuszt, a jegyzés 308 forint alatt jár.
A régiós devizákkal összevetve kisebb forint alulteljesítés látható, a cseh korona 0,05 százalékkal, a lengyel zloty 0,1 százalékkal drágult.