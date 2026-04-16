Részvénypiac: egyelőre kitart az optimizmus az iráni háború rendezésével kapcsolatban

Beindult az amerikai gyorsjelentési szezon, az eddigi eredmények kedvezők. A részvénypiac az iráni háború mielőbbi rendeződésében bízik.
D. GY.
2026.04.16, 07:25
Frissítve: 2026.04.16, 09:02

Emelkedett a részvénypiac a csütörtöki ázsiai kereskedésben, nőtt az optimizmus egy az iráni háborút lezáró megállapodással kapcsolatban, miközben az Egyesült Államok fokozta a nyomást Teheránra. A befektetők közben gazdasági adatok és kulcsfontosságú gyorsjelentések egész sorát értékelték.

  • Az MSCI Japánon kívüli ázsiai–csendes-óceáni részvényeket követő, széles indexe 0,9 százalékkal emelkedett, ezzel a benchmark sorozatban harmadik nyereséges napja felé haladt, 
  • a japán Nikkei 2,2 százalékkal új történelmi csúcsra nőtt. 
  • Az S&P 500 e-mini határidős jegyzései 0,2 százalékkal kerültek feljebb.

Átrendeződik a részvénypiac

Összességében továbbra is pozitívak vagyunk a feltörekvő piaci részvényekkel kapcsolatban, a profitnövekedés várhatóan erős lesz 

– írták a Goldman Sachs elemzői. A régió vállalati eredményeit „a mesterséges intelligenciához (MI) kapcsolódó kereslet hajtja majd, amely viszonylag védett lehet az olajsokk közvetlen hatásaitól” – teszik hozzá.

  • Szerdán az S&P 500 0,8 százalékkal, 
  • a Nasdaq Composite pedig 1,6 százalékkal emelkedett, miután a Bank of America és a Morgan Stanley erős negyedéves eredményei rekordmagasságba emelték az indexeket. 
  • Az eddig jelentő vállalatok – nagyjából az összes 6 százaléka – közül 84 százalék felülmúlta az elemzői várakozásokat.

Ahogy belépünk a gyorsjelentési szezon sűrűjébe, a fókusz visszatér az alapokra, és egy inkább egyedi részvények által vezérelt környezet kezd kialakulni 

kommentálta a helyzetet a Reutersnek Scott Rubner, a Citadel Securities részvénystratégiáért felelős vezetője New Yorkban. „Ez az újrarendeződés kedvezőbb belépési pontot teremt a részvénypiacon, különösen a nagy kapitalizációjú, minőségi növekedési papírok esetében.”

A TSMC gyorsjelentése irányadó lesz a csipszektor befektetői számára

  • A tajvani Taiwan Semiconductor Manufacturing (TSMC), az MI-szektor egyik kulcsszereplője, várhatóan csütörtökön teszi közzé negyedéves eredményeit, ahol az előrejelzések szerint a nettó profit 50 százalékkal ugorhat meg a fejlett csipek iránti erős kereslet miatt. 
  • Az olajpiacon a Brent nyersolaj ára 0,3 százalékkal, hordónként 95,23 dollárra emelkedett, miután egy Teheránhoz közel álló forrás a Reutersnek azt mondta, hogy Irán fontolóra veheti, hogy az Ománi-szoros felőli oldalon szabad áthaladást biztosít a hajóknak támadások kockázata nélkül az Egyesült Államokkal folytatott tárgyalások részeként. 
  • Emellett egy ausztráliai finomítótűz is növelte a kínálati aggodalmakat. 
  • Az amerikai dollárindex – amely a zöldhasú erejét méri hat devizával szemben – 98,02-on stagnált, a geopolitikai feszültségek enyhültek, és a piacok előrébb hozták a Federal Reserve monetáris lazítására vonatkozó várakozásokat.

Szerdán Donald Trump amerikai elnök azzal fenyegetőzött, hogy leváltja Jerome Powellt a Fed Kormányzótanácsában betöltött külön pozíciójából, ha Powell nem mond le erről a tisztségéről is, amikor május 15-én lejár az elnöki mandátuma. Ez tovább élezte az amúgy is bonyolult konfliktust, és ismét aggodalmakat keltett a jegybank függetlenségével kapcsolatban.

Újra beindult a kínai növekedés, de erősek a kockázatok

  • Az euró 1,1809 dollárig erősödött, megközelítve a háború kezdete óta elért legmagasabb szintjét, és sorozatban kilencedik napja emelkedett. 
  • A kínai részvények 0,7 százalékkal nőttek; Ázsia legnagyobb gazdasága éves alapon 5,0 százalékkal bővült az első negyedévben, felülmúlva az elemzői várakozásokat, miközben a döntéshozók az iráni háború gazdasági hatásaira készültek.

Az év erős kezdete, amelyet a kedvező exportteljesítmény támogat, azt jelzi, hogy a közel-keleti konfliktus közvetlen hatása egyelőre korlátozott

– mondta Junyu Tan, a Coface észak-ázsiai regionális közgazdásza Hongkongban.

„Ugyanakkor a kilátások nem teljesen derűsek Kína viszonylagos ellenálló képessége ellenére sem az energiapiaci ellátási zavarok közepette – tette hozzá. – Az exportmotor továbbra is visszafogott lehet a gyengébb globális kereslet miatt, ha a konfliktus elhúzódik.”

  • Az arany 0,6 százalékkal, 4819,55 dollárra kapaszkodott vissza, 
  • a kriptodeviza-piacon a bitcoin 0,2 százalékkal, 74 718,47 dollárra csökkent, 
  • az ether pedig 0,4 százalékkal, 2355,27 dollárra esett.
