Tűzbe hozta az amerikai-magyar csúcstalálkozó a hazai piacot: belehúzott a forint, nagyot ralizik az OTP
A reggeli villámrajtot követően is kitart a vételi lendület a pesti tőzsdén, a kereskedők számára az iráni háború jelentette kockázatokat elhomályosította az amerikai alelnök budapesti látogatása, valamint a vasárnapi országgyűlési választás előtti kampányhajrá.
A pesti tőzsde fő indexe, a BUX 1,4 százalékot emelkedett a kereskedés első másfél órájában, a részvénykosár értéke közelít a 126 ezer ponthoz. A legforgalmasabb nagypapírok közül
- az OTP teljesít a legjobban 2,3 százalékos ralival, a bankpapírt
- a Magyar Telekom 1,6 százalékos
- és a Mol 1,4 százalékos drágulással követi.
- A Richter kurzusa ugyan 0,3 százalékkal visszacsúszott,
ezt megelőzően a délelőtt folyamán új csúcsra futott a hazai gyógyszergyártó vállalat árfolyama.
Szűk másfél óra alatt közel 4 milliárd forint értékben kötöttek üzletet a hazai részvényekkel.
Európában nem ennyire hurráoptmista a hangulat, bár a meghatározó nyugati indexek szintén felfelé vették az irányt. A frankfurti DAX 0,1 százalékkal került feljebb, a londoni FTSE 100 0,05 százalékkal araszolt feljebb, a párizsi CAC 40 0,7 százalékkal erősödött.
A magyar piacnak kedvez, hogy hazánkba érkezett JD Vance amerikai alelnök, aki Orbán Viktorral tárgyal és közös nagygyűlést is tart majd a két vezető politikus. A nagyobb delegációval érkező amerikai küldöttség gazdasági megállapodásokat is köthet hazai cégekkel, és a hazánknak nyújtott pénzügyi védőpajzs részleteiről is érkezhetnek további információk.
A forint kora reggeli gyengülést követően igyekszik talpra állni, mostanra már érdemi eredménnyel. Az euró jegyzése a reggeli 382,7-es szintről 381,4 forintig került lejjebb, ezzel 0,1 százalékos pluszba lendült át a jegyzés a forint javára.
A dollárhoz képest 0,2 százalékot erősödött a magyar fizetőeszköz, a váltási árfolyam 329,8 forintig húzódott lejjebb.
A régiós devizákhoz képest is kisebb előnybe került a forint. A cseh korona és a lengyel zloty is mintegy 0,05 százalékkal kerül kevesebbe.
Az iráni háborúval kapcsolatos fejlemények és az amerikai–magyar csúcstalálkozóról érkező hírek mellett a magyar országgyűlési választást megelőző kampány hajrája is hatással lehet a befektetők pozícióira, emellett a holnap megjelenő hazai inflációs adat is mozgathatja a magyar eszközök árfolyamát.