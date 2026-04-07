Védett ár

95-ös benzin piaci ár: 685 Ft, védett ár: 595 Ft, eltérés: -90 Ft / Gázolaj piaci ár: 780,5 Ft, védett ár: 615 Ft, eltérés: -165,5 Ft

Tűzbe hozta az amerikai-magyar csúcstalálkozó a hazai piacot: belehúzott a forint, nagyot ralizik az OTP

Pozitív a nemzetközi tőzsdei hangulat, a BUX másfél százalékos erősödéssel kiemelkedik az európai mezőnyből. Főleg az OTP remekel, csúcson járt a Richter árfolyama kedd délelőtt. A forint lendületet vett JD Vance amerikai alelnök és Orbán Viktor találkozója előtt.
K. T.
2026.04.07, 10:49
Frissítve: 2026.04.07, 11:37

A reggeli villámrajtot követően is kitart a vételi lendület a pesti tőzsdén, a kereskedők számára az iráni háború jelentette kockázatokat elhomályosította az amerikai alelnök budapesti látogatása, valamint a vasárnapi országgyűlési választás előtti kampányhajrá.

A pesti tőzsde fő indexe, a BUX 1,4 százalékot emelkedett a kereskedés első másfél órájában, a részvénykosár értéke közelít a 126 ezer ponthoz. A legforgalmasabb nagypapírok közül 

  • az OTP teljesít a legjobban 2,3 százalékos ralival, a bankpapírt 
  • a Magyar Telekom 1,6 százalékos 
  • és a Mol 1,4 százalékos drágulással követi. 
  • A Richter kurzusa ugyan 0,3 százalékkal visszacsúszott, 

ezt megelőzően a délelőtt folyamán új csúcsra futott a hazai gyógyszergyártó vállalat árfolyama.

Szűk másfél óra alatt közel 4 milliárd forint értékben kötöttek üzletet a hazai részvényekkel.

Európában nem ennyire hurráoptmista a hangulat, bár a meghatározó nyugati indexek szintén felfelé vették az irányt. A frankfurti DAX 0,1 százalékkal került feljebb, a londoni FTSE 100 0,05 százalékkal araszolt feljebb, a párizsi CAC 40 0,7 százalékkal erősödött.

A magyar piacnak kedvez, hogy hazánkba érkezett JD Vance amerikai alelnök, aki Orbán Viktorral tárgyal és közös nagygyűlést is tart majd a két vezető politikus. A nagyobb delegációval érkező amerikai küldöttség gazdasági megállapodásokat is köthet hazai cégekkel, és a hazánknak nyújtott pénzügyi védőpajzs részleteiről is érkezhetnek további információk.

A forint kora reggeli gyengülést követően igyekszik talpra állni, mostanra már érdemi eredménnyel. Az euró jegyzése a reggeli 382,7-es szintről 381,4 forintig került lejjebb, ezzel 0,1 százalékos pluszba lendült át a jegyzés a forint javára.

A dollárhoz képest 0,2 százalékot erősödött a magyar fizetőeszköz, a váltási árfolyam 329,8 forintig húzódott lejjebb.

A régiós devizákhoz képest is kisebb előnybe került a forint. A cseh korona és a lengyel zloty is mintegy 0,05 százalékkal kerül kevesebbe.

Az iráni háborúval kapcsolatos fejlemények és az amerikai–magyar csúcstalálkozóról érkező hírek mellett a magyar országgyűlési választást megelőző kampány hajrája is hatással lehet a befektetők pozícióira, emellett a holnap megjelenő hazai inflációs adat is mozgathatja a magyar eszközök árfolyamát.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
