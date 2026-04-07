A magyar részvények örülnek JD Vance érkezésének, a forint még szkeptikus – az amerikai látogatás mellett Iránra figyelnek a befektetők

Az iráni háborúval kapcsolatos fejleményekre figyelnek kedden a piacok, a nap végén ugyanis lejár az Egyesült Államok által Iránnak adott határidő a tűzszüneti javaslat elfogadására. A közel-keleti feszültségek éleződése ellenére az ázsiai tőzsdék vegyesen zárták a kereskedést. Az európai tőzsdék felfelé vették az irányt, a forint a hajnali gyengülést követően próbál magára találni a devizapiacon.

Felfelé vette az irányt a pesti tőzsde, a forint még gyengélkedik

A pesti tőzsdén optimista a hangulat, a börze vezető indexe, a BUX 0,7 százalékos pluszban, 124 762 ponton indított.

A vezető hazai nagypapírok közül

az OTP árfolyama 0,8 százalékkal 37 110 forintra ugrott,

a Mol részvényei 0,9 százalékkal 3980 forintra drágultak,

a Richter kurzusa fél százalékkal 12 210 forintra emelkedett,

a Magyar Telekom papírjai 0,6 százalékkal kerültek feljebb, 2156 forintra.

Az Equilor kommentárja szerint Trump elnök az általa adott, vészesen közelgő határidővel saját magát is sarokba szorította, hiszen ha Irán nem fogadja el az amerikai követeléseket, fokozni kell az amerikai támadásokat, ami a konfliktus további eszkalációjához vezetne. A befektetői aggodalmakat jól mutatja az olajárak alakulása, a WTI árfolyama ma reggel átlépte a 116 dolláros szintet, míg a Brent 111,5 dollár közelében mozog. Az előbbi 2 százalékkal, az utóbbi 1 százalék felett drágult.

Equilor Trader Kereskedj és fektess be a jövő technológiájával – Bárhol, bármikor! A megjelenés támogatója az Equilor Befektetési Zrt.

A forint kisebb gyengüléssel tért vissza a húsvéti szünetről a hétfői, illikvid kereskedést követően. Az eurót hajnalban 382,6 forinton is jegyezték, a tőzsdenyitásra azonban sikerült letörni a 382-es szintet, kilenc órakor viszont 382,1 forinton állt a kurzus, ami 0,1 drágulást jelent a közös európai pénznél.