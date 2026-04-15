A luxus gyártói szenvedik meg, hogy megbénult az ezeregy éjszaka világa – váratlan helyre ütött oda az iráni háború

Az Hermes csalódást okozó forgalmi adatokat közölt idei első negyedévéről, össze is omlott azonnal az árfolyama. A luxusipar európai gigásza azonban rendíthetetlenül bízik dúsgazdag vásárlóközönségében, s reméli, hogy az arab olajállamokban tapasztalt méretes visszaesés csak átmeneti lesz. Szenved az LVMH is.
Kriván Bence
2026.04.15, 12:25
Frissítve: 2026.04.15, 12:34

Most már konkrét számokkal is igazolható, milyen negatív hatásokkal járt a luxusipar forgalmára a kerek másfél hónapja tartó amerikai–izraeli–iráni háború. Európa második legértékesebb luxusipari vállalatcsoportja, a francia Hermes szerdán a vártnál gyengébb első negyedéves eladásokról számolt be, amit a fegyveres konfliktusban érintett dúsgazdag közel-keleti olajállamokban tapasztalt visszaeséssel, valamint a Franciaországba érkező, s onnan drága kézitáskákkal és designer ruhákkal hazatérő turisták számának és költésének csökkenésével magyarázott. 

A luxusipar egyik csúcsterméke, a Birkin-táska iránti kereslet nem csappant meg /  Fotó: MEHDI FEDOUACH

Az Hermes, amely a leggazdagabbakat szolgálja ki 13 ezer dollártól induló kézitáskáival, azt nyilatkozta, hogy a globális turizmus megtorpanása nagymértékben csökkentette a repülőtereken és a Közel-Keleten található koncessziós üzleteinek eladásait, hasonló trend érvényesült az Egyesült Királyságban, Olaszországban és Svájcban, ahol az arab vendégek vásárlásai jelentősen hozzájárulnak a bevételeihez. 

A luxusipar is megszenvedi a közel-keleti konfliktust 

A közel-keleti régióban az eladások árfolyamhatásoktól megtisztítva 6 százalékkal, 160 millió euróra estek vissza a tavalyi első negyedév 185 millió eurójáról. 

Bár az eladásoknak csak 4,4 százalékát tette ki a Közel-Kelet, ez volt tavaly az Hermes legdinamikusabban növekvő régiója 

– jelezte Eric du Halgouet, az Hermes pénzügyi igazgatója. A helyzetet jól illusztrálja, hogy az Egyesült Arab Emírségek luxus-bevásárlóközpontjaiban az eladások a konfliktus első hónapjában, márciusban 40 százalékkal estek vissza. Egyes termékköröknél, mint

  • az értékálló Birkin-táskáknál,
  • Kelly ridikülöknél,
  • selyemsálaknál
  • és parfümöknél

összességében – árfolyamhatásoktól szűrten – 5,6 százalékos bővülést mértek ugyan, de ez egyrészt elmaradt a Visible Alpha 7,1 százalékos elemzői konszenzusától, másrészt a devizahatások figyelembe vételével csoportszinten 1 százalékos bevételcsökkenést, 4,07 milliárd eurót hozott az Hermesnek az idei év első három hónapja. 

Elégedetlenek a befektetők, zuhan az árfolyam

A 193 milliárd dolláros piaci kapitalizációjával a világ 88. legértékesebb tőzsdei vállalatának számító Hermes közleménye szerint a meghatározó piacok többsége kevesebb bevételt termelt a tavalyinál, ez alól az amerikai kontinens és Európa volt kivétel, előbbinél 6,4 százalékkal, utóbbinál 3,2 százalékkal nőtt a forgalom.

Termékköröket tekintve a legnagyobb, 10,3 százalékos visszaesést (135 millió euró) a luxusóráknál mutatták ki, viszont az összteljesítményt meghatározó bőrdíszműves termékcsoportnál 2 százalékos pluszt, 1,849 milliárd euró bevételt mutattak ki, azaz ez tartotta a felszínen a vállalatcsoportot.

Axel Dumas ügyvezető elnök a geopolitikai válságok forgalomerodáló hatása ellenére is pozitívan tekint a jövőbe, szerinte az Hermes tartja idei célkitűzéseit és megacélozza nyereségtermelő képességét. A befektetőket azonban nem hatotta meg az elnöki üzenet, ők nincsenek hozzászokva a stagnáláshoz, ennek megfelelően 13 százalékkal kalapálták lejjebb az Hermes árfolyamát a párizsi tőzsdén. 

Ezt beszámítva egy év leforgása alatt 34 százalékot veszített értékéből a társaság, amely egyébként épp egy éve még az LVMH megelőzve Európa legértékesebb luxusipari cégének számított – rövid ideig.

Az Hermes még mindig jobban viseli a válságot, mint a világelső LVMH, amely kvázi profitfigyelmeztetésként ható első negyedéves forgalmi adatokat közölt hétfőn. A bevétele 6 százalékkal 19,12 milliárd euróra esett vissza, s a céget is az Hermeséhez hasonló gondok gyötrik. Egyes régiókban 30-70 százalékos forgalomcsökkenést is mértek.

