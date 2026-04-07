Az OMV részvételével megalakult Ausztria legnagyobb ipari konszernje
Miközben az iráni háború miatt egyre nagyobb az idegesség a tőkepiacokon, a vegyiparban történelmi léptékű üzlet zárult le, mégpedig éppen itt, nyugati szomszédunkban.
Az OMV és az ADNOC vegyipari óriást alapított
A részben állami tulajdonban álló OMV osztrák energia- és vegyipari csoport, valamint a teljesen állami Abu Dhabi National Oil Company (ADNOC), illetve a – már szintén az ADNOC érdekeltségébe tartozó - észak-amerikai Nova Chemicals műanyaggyártó cég egyesülésével a héten létrejött ugyanis bécsi székhellyel és Borouge Group International (BGI) néven a legnagyobb osztrák ipari konszern, melynek kapitalizációja eléri a 60 milliárd dollárt.
Osztrák szempontból az ügylet jóval jelentősebb, mint pusztán a leányvállalatok összeboronálása, hiszen az új poliolefingyártó vállalat a szegmens negyedik legnagyobb vállalata lesz globális összevetésben is. Csupán a kínai Sinopec és CNPC, valamint az amerikai ExxonMobil kapacitása nagyobb, ráadásul a két kínai vállalat lényegében csupán a belföldi piacára koncentrál.
Alfred Stern, az OMV vezérigazgatója, aki az emírségekbeli kollégájával, Khaled Salmeennel, az OMV felügyelőbizottságának tagjával írta alá a záródokumentumokat, valódi mérföldkőről beszélt.
Az OMV és az XRG – az Adnoc befektetési ága – egyébként 50-50 százalékkal rendelkeznek az új vállalatban, amely három kontinensen fog működni, és szignifikáns szerepet játszik majd a kulcsfontosságú nemzetközi műanyagipari értékláncban.
A hangsúly a poliolefineken – elsősorban a polietilénen és a polipropilénen – lesz, amelyek a csomagolásban, a fogyasztási cikkekben, az orvostechnikában, a kábelrendszerekben, a járművekben és az építőiparban használt műanyagok. Ebben az üzletágban
- a méret,
- a nyersanyagokhoz való megfizethető hozzáférés
- és a globális értékesítési piacok
a döntő versenyelőnyök közé tartoznak. Pontosan ezért egyesültek a cégek.
Az ipari logika világos: olcsó nyersanyagok a Közel-Keletről, technológiai és piacorientált támogatás Európában, valamint termelési és értékesítési jelenlét Észak-Amerikában. Az OMV a tranzakcióval egy további lépést tett új üzleti modellje felé, amely mind nagyobb mértékben támaszkodik a vegyiparra.
Fontos a bécsi székhely
Az a tény, hogy az új vállalati központ Bécsben található, több mint szimbolikus – véli a Der Standard.
Ausztria így nemcsak egy leányvállalat adminisztratív helyszínévé, hanem egy globális petrolkémiai vállalat hivatalos központjává is válik. A milliárdos beruházásokkal, az üzemi stratégiákkal, a portfóliókezeléssel és a nemzetközi terjeszkedéssel kapcsolatos döntések legalább részben itt születnek meg a jövőben.
A felek eredetileg úgy tervezték, hogy idén a bécsi tőzsdére is bevezetik a BGI-t, ezt azonban – feltételezhetően az iráni háború miatt – elhalasztották. Az iráni háború kitörése és a Hormuzi-szoros de facto blokádja óta ugyanis a globális energia- és vegyipar egyik létfontosságú főútvonala súlyosan megsérült, ami egzisztenciális fenyegetést jelent a régió petrolkémiai iparára nézve is.
Pontosan itt rejlik a vegyes vállalat Achilles-sarka. A Borouge erősen exportorientált, nagy mennyiségű műanyag granulátumot kell megbízhatóan a globális piacokra szállítania. Ha ezeket az útvonalakat blokkolják, még a magas árak sem sokat segítenek. A termékek raktárban maradnak, az ellátási láncok felbomlanak, a piaci részesedés erodálódik.