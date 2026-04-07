Védett ár

95-ös benzin piaci ár: 685 Ft, védett ár: 595 Ft, eltérés: -90 Ft / Gázolaj piaci ár: 780,5 Ft, védett ár: 615 Ft, eltérés: -165,5 Ft

Az OMV részvételével megalakult Ausztria legnagyobb ipari konszernje

A világ negyedik legnagyobb petrolkémiai vállalata jött létre Bécsben. A Borouge Group International kapitalizációja 60 milliárd dollár. Az évek óta legnagyobb fúziós tranzakciót azonban beárnyékolja az iráni háború.
Murányi Ernő
2026.04.07, 06:28
Frissítve: 2026.04.07, 06:58

Miközben az iráni háború miatt egyre nagyobb az idegesség a tőkepiacokon, a vegyiparban történelmi léptékű üzlet zárult le, mégpedig éppen itt, nyugati szomszédunkban. 

Az OMV részvételével megalakult Ausztria legnagyobb ipari konszernje / Fotó: AFP

Az OMV és az ADNOC vegyipari óriást alapított 

A részben állami tulajdonban álló OMV osztrák energia- és vegyipari csoport, valamint a teljesen állami Abu Dhabi National Oil Company (ADNOC), illetve a – már szintén az ADNOC érdekeltségébe tartozó - észak-amerikai Nova Chemicals műanyaggyártó cég egyesülésével a héten létrejött ugyanis bécsi székhellyel és Borouge Group International (BGI) néven a legnagyobb osztrák ipari konszern, melynek kapitalizációja eléri a 60 milliárd dollárt.   

Osztrák szempontból az ügylet jóval jelentősebb, mint pusztán a leányvállalatok összeboronálása, hiszen az új poliolefingyártó vállalat a szegmens negyedik legnagyobb vállalata lesz globális összevetésben is. Csupán a kínai Sinopec és CNPC, valamint az amerikai ExxonMobil kapacitása nagyobb, ráadásul a két kínai vállalat lényegében csupán a belföldi piacára koncentrál.

Alfred Stern, az OMV vezérigazgatója, aki az emírségekbeli kollégájával, Khaled Salmeennel, az OMV felügyelőbizottságának tagjával írta alá a záródokumentumokat, valódi mérföldkőről beszélt. 

Az OMV és az XRG – az Adnoc befektetési ága – egyébként 50-50 százalékkal rendelkeznek az új vállalatban, amely három kontinensen fog működni, és szignifikáns szerepet játszik majd a kulcsfontosságú nemzetközi műanyagipari értékláncban.

A hangsúly a poliolefineken – elsősorban a polietilénen és a polipropilénen – lesz, amelyek a csomagolásban, a fogyasztási cikkekben, az orvostechnikában, a kábelrendszerekben, a járművekben és az építőiparban használt műanyagok. Ebben az üzletágban 

  • a méret, 
  • a nyersanyagokhoz való megfizethető hozzáférés 
  • és a globális értékesítési piacok 

a döntő versenyelőnyök közé tartoznak. Pontosan ezért egyesültek a cégek.

Az ipari logika világos: olcsó nyersanyagok a Közel-Keletről, technológiai és piacorientált támogatás Európában, valamint termelési és értékesítési jelenlét Észak-Amerikában. Az OMV a tranzakcióval egy további lépést tett új üzleti modellje felé, amely mind nagyobb mértékben támaszkodik a vegyiparra.

Fontos a bécsi székhely

Az a tény, hogy az új vállalati központ Bécsben található, több mint szimbolikus – véli a Der Standard.

Ausztria így nemcsak egy leányvállalat adminisztratív helyszínévé, hanem egy globális petrolkémiai vállalat hivatalos központjává is válik. A milliárdos beruházásokkal, az üzemi stratégiákkal, a portfóliókezeléssel és a nemzetközi terjeszkedéssel kapcsolatos döntések legalább részben itt születnek meg a jövőben. 

A felek eredetileg úgy tervezték, hogy idén a bécsi tőzsdére is bevezetik a BGI-t, ezt azonban – feltételezhetően az iráni háború miatt – elhalasztották. Az iráni háború kitörése és a Hormuzi-szoros de facto blokádja óta ugyanis a globális energia- és vegyipar egyik létfontosságú főútvonala súlyosan megsérült, ami egzisztenciális fenyegetést jelent a régió petrolkémiai iparára nézve is.

Pontosan itt rejlik a vegyes vállalat Achilles-sarka. A Borouge erősen exportorientált, nagy mennyiségű műanyag granulátumot kell megbízhatóan a globális piacokra szállítania. Ha ezeket az útvonalakat blokkolják, még a magas árak sem sokat segítenek. A termékek raktárban maradnak, az ellátási láncok felbomlanak, a piaci részesedés erodálódik.

 

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
