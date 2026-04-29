Tőzsdezárásra lerántották az OTP-t, lefordult a BUX és a forint sem bírta a nyomást
A magyar tőzsde szerdai kicsengetésekor a meghatározó európai részvényindexek enyhe mínuszban jártak, miután a Wall Street is a negatív tartományban nyitott. A befektetők az amerikai jegybank kamatdöntését és Jerome Powell Fed-elnök utolsó kommentárját várják, miután hamarosan Kevin Warsh veszi át tőle a stafétát.
Az iráni háború okozta bizonytalanság közepette a Fed valószínűleg szerdán a harmadik egymást követő alkalommal is változatlanul hagyja az irányadó kamatlábat. A jövőbeli monetáris politikát övező bizonytalanság változatlanul magas.
Az Egyesült Államok és Irán közötti háború továbbra is kulcsfontosságú tényező.
A Hormuzi-szoros még mindig kettős blokád alatt áll, és az elhúzódó lezárás valószínűleg tovább növeli az inflációt és fékezi a gazdasági növekedést az Egyesült Államokban, bár a hatás ott várhatóan kevésbé lesz súlyos, mint a világ egyéb részein, például Európában.
Az Atlanti-óceán mindkét partján a gyorsjelentési szezon köti le a befektetőket a hét közepén. A tengerentúlon az Alphabet, az Amazon, a Meta Platforms és a Microsoft is a New York-i tőzsde zárása után teszi közzé negyedéves gyorsjelentését.
Idehaza a leendő miniszterelnök brüsszeli tárgyalásainak eredményére, a hazánknak járó EU-s pénzek sorsára kíváncsiak a befektetők.
A pesti börzén a szerdai zárásra a BUX nagyjából 0,2 százalékkal, 132 634 pontra gyengült.
Az azonnali részvényforgalom éppen csak meghaladta a 13 milliárd forintot. Régen volt ilyen gyér az aktivitás.
Az OTP részvényárfolyama 0,5 százalékkal, 41 730 forintra csökkent, pedig a nap nagy részében az erős oldalon állt, ám késő délután irányt váltott a papír.
A Mol kurzusa mindössze 0,1 százalékkal, 4044 forintra nőtt, holott
a Brent kőolaj hordónkénti ára csaknem 6 százalékkal, 117 dollár fölé lőtt ki a nemzetközi piacon.
A Richter 0,7 százalékkal, 12 770 forintra drágult. A gyógyszergyártó szerdán tartotta éves rendes közgyűlését, melyen az osztalékot is megszavazták, s egyébként is záporoztak a vállalattal kapcsolatos hírek.
A Magyar Telekom viszont 2482 forinton búcsúzott a szerdai kereskedéstől, ami 0,3 százalékos gyengülés keddi záróárához mérten.
A többi részvény közül a BÉT árfolyama 5,3 százalékkal, 13 800 forintig ralizott.
A forint sem bírta a késő délutáni nyomást. Az euró árfolyama 0,5 százalékkal, egészen 365,4 forintig ralizott.