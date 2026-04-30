Nagyot mentek a politikai papírok, intenzíven erősödött a forint

Két csapatra oszlottak a blue chipek: a Mol és a Richter hasított, az OTP és Telekom gyengélkedett. Nagyot mentek a pesti parketten a politikai papírok: az Opus, a 4iG, a BIF és a Gránit. A forint visszatért az erős oldalra.
Faragó József
2026.04.30, 17:18
Frissítve: 2026.04.30, 17:34

A BUX 134 200 pont közelében zárt, bő 1 százalékos pluszban. A pesti parkett vezető indexe nagyjából együtt mozgott a német DAX indexszel, de lefutotta a mínuszba csúszó, régiós versenytárs lengyel WIG indexet. A nap folyamán intenzív forinterősödést láthattunk.

pesti parkett
 Pesti parkett:  emelkedni tudott a BUX  / Fotó: Vémi Zoltán

Amerika: lehúzták a tech szektort az MI költségei

Hiába jelentettek erős számokat az amerikai tech szektor nagyágyúi, a mesterséges intelligencia növekvő költségei felhőzik az eget a Wall Streeten.

  • A széles piacot leképező S&P 500 minimális pluszba kapaszkodott.
  • A technológiai fókuszú Nasdaq Composite kétharmad százalékos mínuszba csúszott.
  • A klasszikus Dow Jones ipari átlag bő 1 százalékot pattant.
  • Kétharmad százalékot emelkedett Russell 2000 index, amely a kis kapitalizációjú részvényeket képezi le a tengerentúlon.

A félelem barométerként szolgáló VIX index 5 százalékot zuhant. 

Pesti parkett: két csapatra oszlottak a blue chipek

Az OTP 41 600 forinton zárt, minimális mínuszba csúszva.

OTP részvény17:20:00
Árfolyam: 41 600 HUF 0 / -0,31 %
Forgalom: 30 865 063 250 HUF
Forrás: Budapesti Értéktőzsde Nyrt.

A Mol 4134 forinton zárta a napot, bő 2 százalékos pluszban

MOL részvény17:20:00
Árfolyam: 4 136 HUF 0 / +2,27 %
Forgalom: 3 560 674 246 HUF
Forrás: Budapesti Értéktőzsde Nyrt.

A Richter 13 ezer forint fölé kapaszkodott, ez is bő 2 százalékos emelkedés.

RICHTER részvény17:20:00
Árfolyam: 13 070 HUF 0 / +2,35 %
Forgalom: 4 370 981 480 HUF
Forrás: Budapesti Értéktőzsde Nyrt.

A Magyar Telekom 2456 forinton zárt, 1 százalékot csúszva.

MTELEKOM részvény17:20:00
Árfolyam: 2 456 HUF 0 / -1,05 %
Forgalom: 1 905 943 950 HUF
Forrás: Budapesti Értéktőzsde Nyrt.

Jó napjuk volt a politikai papíroknak:

  • a 4iG bő 7 százalékot pattant,
  • a BIF majd 8 százalékot ment,
  • az Opus csaknem 12 százalékot ralizott,
  • a Gránit közel 3 százalékot emelkedett.

Intenzíven erősödött a forint

Reggel még 367,5 közelében jegyezték az euró-forintot. A technikai kép alapján már feltűnt a horizonton a 369,50-nál húzódó erős ellenállás. Ám intenzív forinterősödés indult, s kora délutánra 

a jegyzés visszatért a korábban áttört 364-es stabil támaszhoz.

Végül 364,5 közelében zárta a kurzus a rövid kereskedési hetet.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
