Nagyot mentek a politikai papírok, intenzíven erősödött a forint

A BUX 134 200 pont közelében zárt, bő 1 százalékos pluszban. A pesti parkett vezető indexe nagyjából együtt mozgott a német DAX indexszel, de lefutotta a mínuszba csúszó, régiós versenytárs lengyel WIG indexet. A nap folyamán intenzív forinterősödést láthattunk.

Amerika: lehúzták a tech szektort az MI költségei

Hiába jelentettek erős számokat az amerikai tech szektor nagyágyúi, a mesterséges intelligencia növekvő költségei felhőzik az eget a Wall Streeten.

A széles piacot leképező S&P 500 minimális pluszba kapaszkodott.

A technológiai fókuszú Nasdaq Composite kétharmad százalékos mínuszba csúszott.

A klasszikus Dow Jones ipari átlag bő 1 százalékot pattant.

Kétharmad százalékot emelkedett Russell 2000 index, amely a kis kapitalizációjú részvényeket képezi le a tengerentúlon.

A félelem barométerként szolgáló VIX index 5 százalékot zuhant.

Pesti parkett: két csapatra oszlottak a blue chipek

Az OTP 41 600 forinton zárt, minimális mínuszba csúszva.