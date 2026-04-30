Végéhez közeledik a romeltakarítás a Stellantisnál, az autógyártó nagy dobásra készül

A Stellantis 2021-es megalakulása óta tartó hagyományt tört meg csütörtökön azzal, hogy publikálta az első negyedéves nyereségadatait, amit normál esetben csak a félév végén kellene közölnie. Most azonban megtette, amivel egyszersmind felvidította befektetőit és érzékeltette, hogy a Carlos Tavares vezérigazgató tavalyi menesztését követő rendcsinálás eredményesnek ígérkezik.

Antonio Filosa, Stellantis új vezére a Fiat 500-as hibrid változatának bemutatóján / Fotó: AFP

A francia–olasz–amerikai autógyártó korrigált kamat- és adózás előtti eredménye (EBIT) 960 millió euró volt a január-márciusi időszakban, szemben a Reuters konszenzusában szereplő 568 millió eurós értékkel. A korrigált üzemi nyereség csaknem a háromszorosára nőtt az egy évvel korábbihoz viszonyítva, amit az összes régióban, különösen a kulcsfontosságú észak-amerikai piacon tapasztalható értékesítés növekedése vezérelt.

A Stellantis leszámolt a múlt örökségével

A Fiat Chrysler és a Peugeot-Citroen SA egyesülésével létrehozott Stellantis egyre jobban áll a romeltakarítás feladatával, a Tavarest váltó Antonio Filosa vezérigazgató szerint az idei tíz vadonatúj modelljük piaci fogadtatása is kedvező lesz, hasonlóan a tavalyi debütánsokéhoz.

Az igaz nagy durranást viszont a május 21-ei befektetői napjukra tartogatják, amikor is Filosa felvázolja az autógyártó konszern vadonatúj hosszú távú stratégiáját, ami garantáltan nem az elektromos átállásra fog fókuszálni.

Az ugyanis nem jött be a Stellantisnak, a társaság tavaly gyakorlatilag leírta az elektromos átállás erőltetésével keletkezett orbitális, 25,4 milliárd eurós veszteségét, ennek következtében 22,3 milliárd eurós éves mínusszal zárta a 2025-s üzleti évet. Egy évvel korábban még 5,5 milliárd eurós profittal büszkélkedhetett az akkor még Carlos Tavares által irányított konszern.

Egy másik ügyben viszont pozitív fordulat következett be, az Egyesült Államok Legfelsőbb Bíróságának februári ítéletével ugyanis hatályon kívül helyezte Donald Trump elnök egyes vámtarifáit, emiatt a Stellantis nagyjából 400 millió eurós visszatérítésre számíthat.

A riválisok közül a General Motors 500 millió dolláros, a Ford 1,3 milliárd dolláros visszatérítésre lehet jogosult. Szintén pozitívum, hogy a Stellantis csütörtökön megerősítette idei üzleti tervének célszámait, azaz a nettó árbevétel 4-6 százalékos növekedését várja, míg a korrigált üzemieredmény-marzsra 3 százalék körüli becslést adtak. Az ipari szabad cash flow várhatóan csak jövőre válik pozitívvá, bár 2025-höz képest minden bizonnyal javul.