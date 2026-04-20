A Tesla és a SpaceX egyesülése vajon több lehet, mint spekuláció, mit forgathat a fejében Elon Musk?

A Jefferies is logikusnak tartja a Wedbush által bedobott tőkepiaci spekulációt. Ezzel együtt a Wall Street-i brókercég eléggé óvatos elemzést publikált a Tesla részvényeiről.
Murányi Ernő
2026.04.20, 12:37
Frissítve: 2026.04.20, 13:26

Néhány nappal a Tesla első negyedéves gyorsjelentésének szerdára kitűzött közzététele előtt 300 dollárról 350 dollárra emelte az elektromosautó-gyártás amerikai úttörőjére adott célárát a Jefferies elemzője, miközben továbbra is tartásra ajánlja a papírt. 

A Tesla és a SpaceX egyesülése vajon több lehet, mint spekuláció? / Fotó: AFP

Egyesülhet a Tesla és a SpaceX?

A tartás persze ennél a célárnál meglehetősen kedvező, hiszen Elon Musk EV-gyártó cégének árfolyama pénteken 400 dollár fölé emelkedett a Nasdaqon, ergo a kurzus 12,5 százalékkal haladja meg a célárfolyamot.

Philippe Houchois vezető elemző szerint ugyanis a Tesla negyedéves eredményei valószínűleg nem nyújtanak sok megnyugvást a vállalat robotaxi-ambícióival kapcsolatban, és ez tovább fűtheti a SpaceX-szel való egyesüléssel kapcsolatos spekulációkat.

Az első negyedéves eredmények várhatóan a vízió és a megvalósítás közötti szakadék további szélesedését mutatják majd, és hacsak nem tesznek meggyőző bejelentést a robotaxi bevezetéséről, a finanszírozással összefüggő aggodalmak alátámaszthatják a SpaceX-szel való esetleges egyesülés logikáját 

– írta a Philippe Houchois vezette elemzői csapat befektetőknek szóló jegyzetében.

A Tesla humanoid robotjainak a piaci bevezetése is hasonlóan elhúzódhat, s a Jefferies azt is megjegyzi, hogy ráadásul ez az üzleti szegmens már eléggé zsúfolt, az pedig, hogy a Tesla elérje az értelmezhető kereskedelmi nagyságrend sorozatgyártását, még távolabbinak tűnik.

A rövid távú nyomás ellenére a Jefferies elemzői szerint a Tesla „vertikálisan integrált üzleti modellje és a finanszírozás, valamint az ipari méretek elérésére való képessége” továbbra is egyedülálló a „szintén lassan haladó és magas tőkeköltségekkel szembesülő” versenytársakkal szemben.

Az elemzők hozzátették, hogy a hagyományos értékelési mutatók „kevéssé hasznosak” a Tesla esetében, mivel az EV-úttörő „részvényárfolyamát inkább a befektetői hangulat, illetve az új termékek piaci bevezetésébe, valamint a fenntartható állandó innovációba vetett hit vezérli”.

A Wedbush volt az éceszgéber

Elon Musk két legnépszerűbb vállalatának potenciális fúzióját amúgy néhány hete Dan Ives, a Wedbush elemzője vetette fel. A Wall Street-i elemző szerint a két vállalat 2027-ben – a SpaceX idén nyárra várt tőzsdei bevezetését követően – válhat eggyé.

Ives szerint a fúzió már nem távoli lehetőség, hanem logikus következő lépés, amelyet 

  • az elmélyülő operatív kapcsolatok, 
  • a közös mesterségesintelligencia-ambíciók 
  • és Elon Musk azon elképzelése táplál, hogy uralja a technológia következő korszakát.

 

A Tesla részvényei egyébként idén eddig közel 9 százalékkal gyengültek, egészen 400,62 dollárig, az elmúlt héten azonban több mint 15 százalékkal erősödtek idei, 343 dolláros mélypontjukról.

Az LSEG elemzői konszenzusa is tartásra ajánlja a Teslát, a részvények mediáncélára pedig 420 dollár.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
