A Tesla és a SpaceX egyesülése vajon több lehet, mint spekuláció, mit forgathat a fejében Elon Musk?
Néhány nappal a Tesla első negyedéves gyorsjelentésének szerdára kitűzött közzététele előtt 300 dollárról 350 dollárra emelte az elektromosautó-gyártás amerikai úttörőjére adott célárát a Jefferies elemzője, miközben továbbra is tartásra ajánlja a papírt.
Egyesülhet a Tesla és a SpaceX?
A tartás persze ennél a célárnál meglehetősen kedvező, hiszen Elon Musk EV-gyártó cégének árfolyama pénteken 400 dollár fölé emelkedett a Nasdaqon, ergo a kurzus 12,5 százalékkal haladja meg a célárfolyamot.
Philippe Houchois vezető elemző szerint ugyanis a Tesla negyedéves eredményei valószínűleg nem nyújtanak sok megnyugvást a vállalat robotaxi-ambícióival kapcsolatban, és ez tovább fűtheti a SpaceX-szel való egyesüléssel kapcsolatos spekulációkat.
Az első negyedéves eredmények várhatóan a vízió és a megvalósítás közötti szakadék további szélesedését mutatják majd, és hacsak nem tesznek meggyőző bejelentést a robotaxi bevezetéséről, a finanszírozással összefüggő aggodalmak alátámaszthatják a SpaceX-szel való esetleges egyesülés logikáját
– írta a Philippe Houchois vezette elemzői csapat befektetőknek szóló jegyzetében.
A Tesla humanoid robotjainak a piaci bevezetése is hasonlóan elhúzódhat, s a Jefferies azt is megjegyzi, hogy ráadásul ez az üzleti szegmens már eléggé zsúfolt, az pedig, hogy a Tesla elérje az értelmezhető kereskedelmi nagyságrend sorozatgyártását, még távolabbinak tűnik.
A rövid távú nyomás ellenére a Jefferies elemzői szerint a Tesla „vertikálisan integrált üzleti modellje és a finanszírozás, valamint az ipari méretek elérésére való képessége” továbbra is egyedülálló a „szintén lassan haladó és magas tőkeköltségekkel szembesülő” versenytársakkal szemben.
Az elemzők hozzátették, hogy a hagyományos értékelési mutatók „kevéssé hasznosak” a Tesla esetében, mivel az EV-úttörő „részvényárfolyamát inkább a befektetői hangulat, illetve az új termékek piaci bevezetésébe, valamint a fenntartható állandó innovációba vetett hit vezérli”.
A Wedbush volt az éceszgéber
Elon Musk két legnépszerűbb vállalatának potenciális fúzióját amúgy néhány hete Dan Ives, a Wedbush elemzője vetette fel. A Wall Street-i elemző szerint a két vállalat 2027-ben – a SpaceX idén nyárra várt tőzsdei bevezetését követően – válhat eggyé.
Ives szerint a fúzió már nem távoli lehetőség, hanem logikus következő lépés, amelyet
- az elmélyülő operatív kapcsolatok,
- a közös mesterségesintelligencia-ambíciók
- és Elon Musk azon elképzelése táplál, hogy uralja a technológia következő korszakát.
A Tesla részvényei egyébként idén eddig közel 9 százalékkal gyengültek, egészen 400,62 dollárig, az elmúlt héten azonban több mint 15 százalékkal erősödtek idei, 343 dolláros mélypontjukról.
Az LSEG elemzői konszenzusa is tartásra ajánlja a Teslát, a részvények mediáncélára pedig 420 dollár.