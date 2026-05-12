Összeomlás szélén a brit kormány: négy miniszter is faképnél hagyta Keir Starmert – lángokban áll a Munkáspárt
Soha nem látott belső lázadás rázza meg a brit Munkáspártot: egyetlen nap alatt négy miniszter is lemondott, miközben egyre többen követelik Keir Starmer távozását. A brit miniszterelnök ugyan közölte, hogy nem hajlandó lemondani, de a kormány és a párt gyakorlatilag nyílt polgárháborúba süllyedt, és már saját támogatói is a fejét követelik.
A brit politikai válság újabb szintre lépett, miután Zubir Ahmed egészségügyi miniszter is bejelentette lemondását, ezzel már négyre emelve a rövid időn belül távozó kormánytagok számát.
A fejlemény tovább gyengíti Keir Starmer miniszterelnök pozícióját, miközben a kabinet látszólag a szemünk láttára omlik össze.
Ahmed lemondólevelét az X-en tette közzé, amelyben egyértelműen a miniszterelnökkel szembeni bizalomvesztésre utalt. A politikus szerint az elmúlt napokból világossá vált, hogy az Egyesült Királyság közvéleménye „visszafordíthatatlanul elveszítette a bizalmát" a miniszterelnökben, így ő sem tud a jövőben a kormány tagjaként működni.
Ahmed távozása nem elszigetelt eset. Az elmúlt napokban három másik miniszter is lemondott:
- Jess Phillips;
- Alex Davies-Jones;
- és Miatta Fahnbulleh.
Utóbbiak közül többen már korábban is jelezték elégedetlenségüket a kormány irányvonalával kapcsolatban, a mostani lemondások azonban már összehangolt politikai tiltakozás benyomását keltik.
A kormány kicsúszott Keir Starmer kezei közül
A kormány megroppanása egy folyamatosan súlyosbodó belső konfliktus miatt történt meg, amely most futótűzként terjed végig Londonon. A Munkáspárt a közelmúlt választási és politikai kudarcai után nem tudta stabilizálni saját pozícióját, miközben több képviselő és kormányzati szereplő is a vezetés alkalmatlanságát kezdte hangoztatni. A mostani lemondási hullám ezt a feszültséget hozta felszínre.
A kabinetben kialakult helyzetet a BBC politikai elemzői már nem egyszerű válságként, hanem strukturális szétesésként értékelik. A miniszterek távozása ugyanis nem technikai jellegű, hanem kifejezetten politikai üzenet Starmer felé: a kormányon belüli bizalmi háló gyakorlatilag megbomlott.
Keir Starmer egyelőre hivatalosan kitart a pozíciója mellett, és nem jelezte, hogy lemondana. A Downing Street álláspontja szerint a miniszterelnök továbbra is a kormány stabilitását tartja elsődlegesnek, és nem enged a politikai nyomásnak. Ugyanakkor a kabinet gyors ütemű kiürülése komoly kérdéseket vet fel a kormányzóképesség fenntarthatóságáról.
A helyzetet súlyosbítja, hogy a lemondások nemcsak személyi veszteséget jelentenek, hanem politikai dominóhatást is elindíthatnak.
Egyre több munkáspárti politikus beszél nyíltan arról, hogy a párt vezetése stratégiai zsákutcába került, és új irányra lenne szükség.
A brit politikai rendszerben ritka az ilyen gyors ütemű miniszteri kivonulás, különösen egy frissen megalakult vagy friss mandátummal rendelkező kormány esetében. A jelenlegi helyzet azonban már túlmutat a szokásos belső konfliktusokon: a kabinet működőképessége került kérdéses helyzetbe.
A következő napok meghatározóak lehetnek Starmer politikai túlélése szempontjából. Ha a lemondási hullám folytatódik, a brit miniszterelnök nemcsak politikai nyomás alá kerülhet, hanem saját kormányának irányítása is végleg kicsúszhat a kezéből.
