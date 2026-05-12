Összeomlás szélén a brit kormány: négy miniszter is faképnél hagyta Keir Starmert – lángokban áll a Munkáspárt

Soha nem látott belső lázadás rázza meg a brit Munkáspártot: egyetlen nap alatt négy miniszter is lemondott, miközben egyre többen követelik Keir Starmer távozását. A brit miniszterelnök ugyan közölte, hogy nem hajlandó lemondani, de a kormány és a párt gyakorlatilag nyílt polgárháborúba süllyedt, és már saját támogatói is a fejét követelik.

Tovább mélyül a brit politikai válság, miután a negyedik miniszter is távozott Keir Starmer kormányából / Fotó: AFP

A brit politikai válság újabb szintre lépett, miután Zubir Ahmed egészségügyi miniszter is bejelentette lemondását, ezzel már négyre emelve a rövid időn belül távozó kormánytagok számát.

A fejlemény tovább gyengíti Keir Starmer miniszterelnök pozícióját, miközben a kabinet látszólag a szemünk láttára omlik össze.

Ahmed lemondólevelét az X-en tette közzé, amelyben egyértelműen a miniszterelnökkel szembeni bizalomvesztésre utalt. A politikus szerint az elmúlt napokból világossá vált, hogy az Egyesült Királyság közvéleménye „visszafordíthatatlanul elveszítette a bizalmát" a miniszterelnökben, így ő sem tud a jövőben a kormány tagjaként működni.

Ahmed távozása nem elszigetelt eset. Az elmúlt napokban három másik miniszter is lemondott:

Jess Phillips;

Alex Davies-Jones;

és Miatta Fahnbulleh.

Utóbbiak közül többen már korábban is jelezték elégedetlenségüket a kormány irányvonalával kapcsolatban, a mostani lemondások azonban már összehangolt politikai tiltakozás benyomását keltik.

A kormány kicsúszott Keir Starmer kezei közül

A kormány megroppanása egy folyamatosan súlyosbodó belső konfliktus miatt történt meg, amely most futótűzként terjed végig Londonon. A Munkáspárt a közelmúlt választási és politikai kudarcai után nem tudta stabilizálni saját pozícióját, miközben több képviselő és kormányzati szereplő is a vezetés alkalmatlanságát kezdte hangoztatni. A mostani lemondási hullám ezt a feszültséget hozta felszínre.

A kabinetben kialakult helyzetet a BBC politikai elemzői már nem egyszerű válságként, hanem strukturális szétesésként értékelik. A miniszterek távozása ugyanis nem technikai jellegű, hanem kifejezetten politikai üzenet Starmer felé: a kormányon belüli bizalmi háló gyakorlatilag megbomlott.