Ismét csúszik a világ leghosszabb repülőjáratának indulása

Azoknak az utasoknak, akik a Heathrow repülőtérről Sydney-be tartó közvetlen járatra számítottak, még egy ideig várniuk kell, a Qantas ugyanis bejelentette a „Project Sunrise” – vagyis a világ leghosszabb repülőjárata – indításának újabb elhalasztását. Így az eredetileg 2025-re beharangozott járatok csupán 2027 novemberében indulhatnak el.
VG
2026.05.28, 10:50
Frissítve: 2026.05.28, 11:06

A Qantas Airways, Ausztrália egyik vezető légitársasága már 2017-ben előállt azzal az egyedülálló tervével, miszerint 2025-től a menetrendjébe illeszti a világ leghosszabb repülőútját. A Sydney-t New Yorkkal illetve Londonnal összekötő légi útvonalat a Qantas gépei leszállás nélkül repülnék majd. A vállalat az Airbust bízta meg, hogy egy speciális, kiegészítő üzemanyagtartályokkal felszerelt A350-es repülőgépet építsen ehhez a 10 573 mérföldes, ún. „Project Sunrise” szolgáltatáshoz. Az ambiciózus projektet azonban sorozatosan halasztják: először a koronavírus-járvány miatt csúszott meg, most pedig az Airbus gépek elkészültében fellépő csúszások késleltetik az indulást.

Egy Airbus A350-es repülőgép: ennek egy változatával repülné a Sydney–London útvonalat a Qantas / Fotó: Wikipedia

A Heathrow-ról induló összeköttetés várhatóan körülbelül 19 órát vesz igénybe, ami négy órával gyorsabb, mint a jelenlegi, Szingapúron keresztül közlekedő, egyátszállásos járat. A későbbiekben a Project Sunrise-nak keresztelt gépekkel az utazók Sydney-ből és Melbourne-ből olyan városokba repülhetnek, mint New York és London. Egy repülőgép a tervek szerint 238 utast szállíthat majd.

Ugyanakkor az ilyen extra hosszúságú utak szinte elviselhetetlenek lennének a turistaosztályon, pláne a fapados járatokon, ezért 

annak érdekében, hogy az utasok számára minél kényelmesebbé tegyék az utazást, a gépeket luxuskiegészítőkkel és tágas terekkel szerelték fel. 

A fényűző repülőgépet tudományos kutatások alapján úgy tervezték meg, hogy az utazás után minél inkább elkerülhető legyen a jetlag. Például olyan, cirkadián ciklust követő világítást szereltek be, amely az emberi test természetes ritmusához, vagyis az alvás-ébrenlét körforgáshoz igazodik. Sőt a fedélzeten közösségi tereket is elhelyeztek, ahol az utasok számára lehetőség nyílik a nyújtásra, amelyet videós útmutatók is segítenek majd. A járaton utazók emellett ingyenes, nagy sebességű wifit és Bluetooth-t is kapnak.

A Project Sunrise-nak keresztelt járatok egyébiránt a méretükhöz viszonyítva a világon a legkevesebb ülőhellyel rendelkeznek a tágas kabinok, ágyak, dönthető fotelek és étkezősarkok kialakítása miatt. 

A zászlóshajó projektjéhez a Qantas 12 darab Airbus A350-es repülőgépet rendelt

A légitársaság szóvivője az Independentnek elmondta: „Bár az első repülőgép leszállítása 2027 áprilisára tolódott, a következő négy gyors egymásutánban fog következni, így novemberre visszatérhetünk az eredeti ütemtervünkhöz.” Amint a gépek megérkeznek, a légitársaságnak gyakorlórepüléseket kell végrehajtania a hatósági jóváhagyás megszerzéséhez.

A Qantasra és más nyugati légitársaságokra vonatkozó orosz tilalom, valamint néhány közel-keleti légtér lezárása azt jelenti, hogy a London–Sydney járatnak hosszabb útvonalon kell majd utaznia – még a tervezettnél is több üzemanyagot fogyasztva. Ugyanakkor a járatokra nagy kereslet várható, hiszen az iráni konfliktus óta jócskán megnőtt az igény az olyan repülőutak iránt, amelyek nem tartalmaznak megállást a Perzsa-öböl térségében. A Qantas jelenleg is közlekedtet napi járatokat Londonba Airbus A380-as óriásgépekkel, de ezek útközben leszállnak Dubajban. Ennek a járatnak a menetideje a technikai megállóval együtt – az útvonaltól és az időjárási viszonyoktól is függően – 20-22 óra.

