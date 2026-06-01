Az Nvidia ledobta az atombombát: olyan piacra tör be a tech óriás, mely teljesen átrendezheti az AI-versenyt

Az Nvidia az elmúlt években a mesterséges intelligencia egyik legnagyobb nyertesévé vált, most azonban új területen próbálhatja megismételni a sikert. Az Nvidia új RTX Spark csipje már nem az adatközpontokat, hanem a személyi számítógépeket célozza, ahol a vállalat szerint teljesen új korszak kezdődhet. A tét hatalmas: évente több százmillió PC talál gazdára világszerte, és a technológiai óriás azt szeretné, ha ezek egyre nagyobb részében az ő mesterséges intelligenciára optimalizált megoldásai dolgoznának.
VG
2026.06.01, 15:16
Frissítve: 2026.06.01, 15:33

Az Nvidia az elmúlt három év egyik legnagyobb nyertese volt a mesterséges intelligencia forradalmának, de bevételeinek döntő része továbbra is az adatközpontokból származik. A vállalat legfejlettebb AI-processzorait ma elsősorban olyan szereplők vásárolják, mint a Microsoft, az Amazon, a Google, a Meta vagy az OpenAI, amelyek hatalmas szerverparkokban futtatják a mesterséges intelligencia modelljeit. A piackutatók becslése szerint az MI-adatközpontokhoz kapcsolódó csippiac értéke 2026-ban már meghaladhatja a 300 milliárd dollárt (nagyjából 108 ezer milliárd forintot), és ebben az Nvidia továbbra is domináns szereplő.

Az Nvidia ledobta az atombombát: olyan piacra tör be a tech óriás, mely teljesen átrendezheti az AI-verseny / Fotó: alexgo.photography

Új célpontot szemelt ki az Nvidia

A következő nagy kérdés azonban az, hogy a mesterséges intelligencia mikor költözik át tömegesen a felhasználók saját eszközeire. A technológiai vállalatok egyre inkább arra törekednek, hogy az MI-funkciók ne kizárólag a felhőben fussanak, hanem közvetlenül a számítógépeken is. Ez gyorsabb működést, alacsonyabb költségeket és nagyobb adatbiztonságot kínálhat a vállalatoknak és a magánfelhasználóknak egyaránt.

Éppen ezért számít stratégiai jelentőségű lépésnek az Nvidia mostani bejelentése. A vállalat nem egyszerűen egy új processzort mutatott be, hanem pozíciót foglal a mesterséges intelligenciával felszerelt személyi számítógépek piacán, amelyet az elemzők a következő évek egyik legnagyobb technológiai növekedési területének tartanak. Egyes előrejelzések szerint 

az AI–PC-k aránya 2030-ra a globális számítógép-eladások többségét is elérheti.

Az Nvidia számára ez azért különösen fontos, mert a hagyományos adatközponti piac növekedése idővel lassulhat, miközben a világon évente még mindig több mint 250 millió személyi számítógép talál gazdára. Ha a vállalat ezeknek csak egy részében meghatározó technológiai beszállítóvá válik, az hosszú távon újabb több tízmilliárd dolláros bevételi forrást jelenthet számára.

A tét tehát jóval nagyobb egy új csip bemutatásánál: az Nvidia azt próbálja elérni, hogy a mesterséges intelligencia korszakában ne csak az adatközpontok, hanem a felhasználók asztalán álló számítógépek működésének is meghatározó szereplője legyen. Ez pedig eldöntheti, hogy a vállalat meg tudja-e őrizni vezető pozícióját az AI-ipar következő szakaszában is.

Tajvan lett az AI-forradalom egyik legfontosabb csatatere

Az Nvidia hosszú távú terveit jól mutatja, hogy Jensen Huang szerint a vállalat néhány éven belül akár évi 150 milliárd dollárt (mintegy 54 ezer milliárd forintot) is elkölthet Tajvanon, ami tízszerese annak az összegnek, amelyet 4-5 évvel ezelőtt fordított a szigetre. A társaság ezért saját regionális központot épít Tajpejben, amely várhatóan 2030-ra készül el, és mintegy négyezer embernek ad majd munkát. A beruházás célja, hogy még szorosabbra fűzze az Nvidia kapcsolatát a világ legfontosabb csipgyártóival és technológiai beszállítóival, köztük a TSMC-vel, a Foxconnnal és a Wistronnal. Tajvan ma már kulcsszerepet tölt be a mesterséges intelligencia globális ellátási láncában, hiszen 

itt készülnek a legfejlettebb MI-processzorok és a hozzájuk kapcsolódó rendszerek jelentős része. 

Nem véletlen, hogy az Nvidia mellett más technológiai óriások is egyre nagyobb összegeket fektetnek a szigetországba: az AMD nemrég több mint tízmilliárd dolláros (mintegy 3600 milliárd forintos) beruházást jelentett be. Az Nvidia szerint a következő évek mesterségesintelligencia-versenyét már nemcsak a szoftverek, hanem a csipgyártási és ellátási láncok feletti kontroll is eldöntheti, ebben pedig Tajvan megkerülhetetlen szereplővé vált.

