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Az egekbe szökött a Magyar Telekom kurzusa

Itt állíthatja be, hogy a Google keresőben elsők között legyen a Világgazdaság
Lejtőre került a BUX a keddi zárásra. A Magyar Telekom kivételével valamennyi blue chip árfolyamveszteséggel búcsúzott a parkettől.
Murányi Ernő
2026.06.09, 17:18
Frissítve: 2026.06.09, 17:33

Vegyesen nyitottak kedden az amerikai részvényindexek, a Nasdaq enyhe mínuszban, míg a Dow Jones és az S&P 500 hasonló mértékű pluszban. A vén kontinensen a londoni FTSE 100 kivételével a pozitív tartományban ingadoztak a tőzsdemutatók délután 5 körül.

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Az egekbe szökött a Magyar Telekom kurzusa / Fotó: MP_Foto / Shutterstock

Néhány nappal a SpaceX tőzsdére lépése előtt az OpenAI is bejelentette, hogy titkosítva bár, de benyújtotta tőzsdei bevezetésre (IPO) vonatkozó kérelmét a Nasdaqra, egyelőre nyilvánosságra nem hozott határidővel. 

Eközben Donald Trump amerikai elnök az NBA-döntőről hivatalába visszatérve, közölte, hogy Washington és Teherán közel áll a megállapodáshoz. Ráadásul Irán és Izrael is leállította az egymás elleni támadásokat.

A magyar tőzsdén – egy késő délutáni lefordulás következtében – a keddi zárásra a BUX mégis 0,3 százalékkal, 133 364 pontra esett.

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Forrás: Budapesti Értéktőzsde Nyrt.

Az azonnali részvényforgalom meghaladta a 16,7 milliárd forintot.

A blue chipek közül az újabb céláremelésnek örvendő OTP részvényárfolyama 0,1 százalékkal,  40 330 forintra süllyedt. 

 OTP részvény
OTP részvény17:20:00
Árfolyam: 40 330 HUF 0 / -0,1 %
Forgalom: 8 675 146 130 HUF
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Mind
Forrás: Budapesti Értéktőzsde Nyrt.

A NIS-ügyben meglepő híreket kapó Mol kurzusa 1,1 százalékkal, 3892 forintra gyengült. A Brent típusú kőolaj hordónkénti ára 3,2 százalékkal, 91,20 dollárra csökkent. 

 MOL részvény
MOL részvény17:20:00
Árfolyam: 3 892 HUF 0 / -1,12 %
Forgalom: 1 786 076 346 HUF
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Forrás: Budapesti Értéktőzsde Nyrt.

A Richter záróára kereken 2,5 százalékkal, 11 840 forintra zuhant. 

 RICHTER részvény
RICHTER részvény17:20:00
Árfolyam: 11 840 HUF 0 / -2,47 %
Forgalom: 3 218 642 660 HUF
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Forrás: Budapesti Értéktőzsde Nyrt.

A Magyar Telekom 2736 forinton búcsúzott a keddi kereskedéstől, ami csaknem 3,3 százalékkal haladja meg hétfői záróárát. 

A távközlési papír már megint csak 20 forintra van június 2-án felállított árfolyamrekordjától.

 MTELEKOM részvény
MTELEKOM részvény17:20:00
Árfolyam: 2 736 HUF 0 / +3,25 %
Forgalom: 2 400 810 338 HUF
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Forrás: Budapesti Értéktőzsde Nyrt.

A többi tőzsdei cég közül kitűnt az MBH Bank, amely 3,9 százalékkal, 2700 forintig száguldott.

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A forint is szárnyra kapott. Az euró jegyzése 355,66 forintra, míg a dolláré 307,62 forintra esett a bankközi devizapiacon.

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