Az egekbe szökött a Magyar Telekom kurzusa
Vegyesen nyitottak kedden az amerikai részvényindexek, a Nasdaq enyhe mínuszban, míg a Dow Jones és az S&P 500 hasonló mértékű pluszban. A vén kontinensen a londoni FTSE 100 kivételével a pozitív tartományban ingadoztak a tőzsdemutatók délután 5 körül.
Néhány nappal a SpaceX tőzsdére lépése előtt az OpenAI is bejelentette, hogy titkosítva bár, de benyújtotta tőzsdei bevezetésre (IPO) vonatkozó kérelmét a Nasdaqra, egyelőre nyilvánosságra nem hozott határidővel.
Eközben Donald Trump amerikai elnök az NBA-döntőről hivatalába visszatérve, közölte, hogy Washington és Teherán közel áll a megállapodáshoz. Ráadásul Irán és Izrael is leállította az egymás elleni támadásokat.
A magyar tőzsdén – egy késő délutáni lefordulás következtében – a keddi zárásra a BUX mégis 0,3 százalékkal, 133 364 pontra esett.
Az azonnali részvényforgalom meghaladta a 16,7 milliárd forintot.
A blue chipek közül az újabb céláremelésnek örvendő OTP részvényárfolyama 0,1 százalékkal, 40 330 forintra süllyedt.
A NIS-ügyben meglepő híreket kapó Mol kurzusa 1,1 százalékkal, 3892 forintra gyengült. A Brent típusú kőolaj hordónkénti ára 3,2 százalékkal, 91,20 dollárra csökkent.
A Richter záróára kereken 2,5 százalékkal, 11 840 forintra zuhant.
A Magyar Telekom 2736 forinton búcsúzott a keddi kereskedéstől, ami csaknem 3,3 százalékkal haladja meg hétfői záróárát.
A távközlési papír már megint csak 20 forintra van június 2-án felállított árfolyamrekordjától.
A többi tőzsdei cég közül kitűnt az MBH Bank, amely 3,9 százalékkal, 2700 forintig száguldott.
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A forint is szárnyra kapott. Az euró jegyzése 355,66 forintra, míg a dolláré 307,62 forintra esett a bankközi devizapiacon.