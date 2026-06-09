Német autógyártók: itt a várva várt fordulat? Ötven százalékkal emelték az egyik részvény célárát

A svájci UBS bank tartásról vételre minősítette fel az egyik német autógyártó, a Porsche AG részvényeit, s a célárfolyamot is a korábbi 40 euróról 60 euróra emelte. Az elemző szerint a felértékelés alapja, hogy a korábbi célárfolyam nem tükrözte a vállalat középtávú kilátásait.

Német autógyártók: itt a várva várt fordulat? / Fotó: VanderWolf Images / Shutterstock

Bövülő profitot várnak a német autógyártótól

A várt profitbővülés miatt ugyanis a piac által árgus szemmel figyelt P/E-arány (részvényárfolyam per egy részvényre jutó nettó nyereség) a jelenlegi árfolyam mellett 2030-ra a mostani 25-ről 11-re csökkenne, s ebből a svájci elemzők jókora felzárkózási potenciált vezetnek le, ami nagyban növeli a részvény vonzerejét.

Az UBS ugyanakkor hangsúlyozza, hogy a korábbi értékeltséghez vezető út várhatóan hosszú és fordulatos lesz, mivel a régi növekedési ütemhez és árrésekhez való visszatérés is időbe telik, illetve a stratégiai célok következetes megvalósításától függ. A befektetőknek ezért a pozitív rövid távú impulzusok ellenére is türelmesnek kell lenniük.

A német autóipart temető közhangulat ellenére egyébként meglepő módon a Porsche-részvények az elmúlt tizenkét hónapban csaknem 17 százalékkal, 48 euró fölé emelkedtek,

s ha csupán az utolsó hónapot nézzük, akkor is több mint 7 százalékkal menetelt a papír, a 12 hónapos sáv felső határához közelítve.

A VW-leány részvényeinek mozgása minden csak nem unalmas, a sokszor rövid távon szeszélyesen és kiszámíthatatlanul ingadozó részvény volatilitása messze átlag feletti, az elmúlt hónap 7 százalékos emelkedését megelőzően például márciusban 36 euró közeli mélyponton is járt a kurzus.

Erős idegek kellenek a Porsche részvényeihez

Röviden és velősen: a Porsche-részvények erős idegeket és kitartást igényelnek, a visszaeséseket követő gyors felpattanások azonban szintén jellemzők. Aki a Porschébe fektet be, tartsa észben, hogy egy sportkocsigyártóról van szó!

Technikai szempontból a luxusautó-gyártó részvényárfolyama messze meghaladja a 43 eurónál húzódó 200 napos mozgóátlagát, miközben maga a mozgóátlag is enyhén emelkedik.