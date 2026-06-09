Történelmi bejelentést tett az OpenAI: Sam Altman megnyithatja a pénzcsapot, ezermilliárd dolláros verseny indulhat
Az OpenAI váratlan lépéssel új szakaszba emelheti a mesterséges intelligencia-ipar legnagyobb versenyét: a ChatGPT fejlesztője bizalmasan benyújtotta a tőzsdei bevezetéshez szükséges dokumentumokat az amerikai hatóságokhoz. Bár a vállalat hangsúlyozza, hogy továbbra is az új AI-termékek fejlesztése az elsődleges célja, a lépés azt jelzi, hogy az OpenAI megteremtette a lehetőséget egy történelmi méretű részvénykibocsátásra. A tét messze túlmutat egy újabb technológiai óriás tőzsdére lépésén: az AI-piac vezető szerepéért folyó verseny egyre inkább a befektetői tőkéről szól.
Az OpenAI hétfőn közölte, hogy bizalmas formában benyújtotta az első nyilvános részvénykibocsátáshoz (IPO) szükséges tervezeteket az amerikai Értékpapír- és Tőzsdefelügyelethez (SEC). A vállalat ugyanakkor jelezte, hogy egyelőre nem született döntés a bevezetés időpontjáról.
A cég szerint még számos olyan fejlesztés áll előtte, melyet könnyebb végrehajtani magántulajdonú vállalatként,
ezért akár hosszabb idő is eltelhet a tényleges tőzsdére lépésig. A dokumentumok benyújtása elsősorban rugalmasságot biztosít az OpenAI számára.
A háttérben azonban egyre intenzívebb verseny zajlik. Az OpenAI legnagyobb riválisa, az Anthropic egy héttel korábban szintén megkezdte saját tőzsdei előkészületeit. A két vállalat évek óta a mesterséges intelligencia fejlesztésének élvonalában áll, most pedig a tőkepiacokon is egymás ellen fordulhatnak.
Elképesztő AI-verseny jöhet a következő években
A helyzetet tovább fokozza, hogy az amerikai sajtó szerint a SpaceX is tőzsdei terveket készít elő. Az OpenAI, az Anthropic és Elon Musk űripari vállalata egyaránt megközelítőleg ezermilliárd dolláros (mintegy 350 ezer milliárd forintos) értékelés körül mozoghat, így mindhárom tranzakció a történelem legnagyobb részvénykibocsátásai közé kerülhet.
A mesterséges intelligencia fejlesztése rendkívül tőkeigényes üzletág lett. Az egyre nagyobb nyelvi modellek betanítása, az adatközpontok építése és az energiaigény növekedése miatt a vezető AI-cégeknek folyamatosan új forrásokra van szükségük.
Az OpenAI az elmúlt években több tízmilliárd dollárnyi befektetést vont be, de a piac egyre inkább azt várja, hogy a vállalatok saját lábukon is megálljanak.
A befektetők számára ugyanakkor nem lesz automatikus döntés az OpenAI támogatása. A Wall Street Journal korábbi értesülései szerint a vállalat több belső bevételi célját sem érte el, miközben a vezetésen belül nézeteltérések alakultak ki a tőzsdére lépés időzítéséről. Egy nyilvánosan jegyzett vállalat esetében ezek a kérdések már sokkal nagyobb figyelmet kapnának.
A folyamat ráadásul új korszakot nyithat az AI-iparban. Az elmúlt két évben a verseny elsősorban arról szólt, hogy melyik vállalat tud jobb nyelvi modellt vagy fejlettebb mesterséges intelligenciát fejleszteni. Most azonban egyre inkább az válik meghatározóvá, hogy ki képes nagyobb mennyiségű tőkét bevonni és fenntartható üzleti modellt felmutatni.
Az OpenAI mostani lépése azt mutatja, hogy a mesterséges intelligencia már nem pusztán technológiai verseny. A következő években legalább ennyire fontos lesz, hogy a piac mely szereplői tudják meggyőzni a befektetőket arról: az AI-forradalom nyertesei hosszú távon is képesek profitot termelni. A ChatGPT fejlesztője most megtette az első lépést ebbe az irányba, de korántsem biztos, hogy ő lesz az első, aki ténylegesen megjelenik a tőzsdén.