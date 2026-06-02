Nagy dobásra készül az Nvidia, visszavág a trónkövetelőknek a mesterséges intelligencia úttörője
Izgalmas újdonságokról számolt be az Nvidia a tajvani Computex technológiai kiállításon. Ez a legjobbkor jött, ugyanis a vállalat az utóbbi időben lemaradt a vetélytársaktól, legalábbis ami a részvényárfolyam alakulását illeti.
Az Nvidia a mesterségesintelligencia-szektor úttörője, és egyben egyértelmű piacvezetője, de az utóbbi időben már nem tekintenek rá olyan nagy lelkesedéssel a befektetők. Az elmúlt egy év során másfélszeresére nőtt az árfolyam, ami önmagában nem tekinthető gyenge teljesítménynek. Ha azonban összehasonlítjuk a rivális AMD 350 százalékos ralijával és főnixmadárként felemelkedő Intel 460 százalékos növekedésével, már egészen más az összkép.
A piac nehezen tudja elképzelni, hogy az 5000 milliárd dolláros értékeltséget meghaladó Nvidia hogyan tudna innen tovább növekedni. A nagy piaci kapitalizáció és erős forgalom miatt jelentős pénzek szükségesek ahhoz, hogy az Nvidia megmozduljon.
Ezeken a területeken lát kitörési pontokat az Nvidia
Az adatközponti csipek piaca önmagában ezt már nem tenné lehetővé, vagy legalábbis nem mostanában. Ezt az Nvidia is érzékelhette, hiszen nagy bejelentést tett hétfőn. Nem is egyet, rögtön hármat!
Az adatközponti csipek piaca kezd túlzsúfolttá válni, főleg az AMD jár közel ahhoz, hogy kiharapjon egy szeletet az Nvidia tortájából. De ott van még az Intel, vagy az egyedi AI-csipeket fejlesztő a Broadcom és Marvell, illetve saját adatközponti csipeket tervez az Amazon az Alphabet és a Microsoft is.
Az Nvidia ezért egy új területre, a laptopok és személyi számítógépek piacára lép be, melyet eddig az AMD és Intel dominált.
Az Nvidia csak grafikus processzorokat (GPU) értékesített, most azonban saját processzorral (CPU) rukkol elő. A vállalat arról számolt be, hogy idén forgalomba kerül a Windows-alapú laptopokhoz fejlesztett RTX Spark-csip, amit az önálló feladatmegoldásra képes AI-ügynökök működtetéséhez fejlesztettek ki. Így az új Nvidia csippel felszerelt laptopok használói nem lesznek rászorulva a felhőszolgáltatókra, hanem a mesterséges intelligencia funkciókat közvetlenül saját számítógépükön érhetik el.
Az új csip többek között
- az ASUS,
- a Dell,
- a HP
- és a Microsoft laptopjaiban lesz elérhető.
Az Nvidia vezérigazgatója szerint az újítás ahhoz hasonló, mint amikor a hagyományos telefonokat felváltották az okostelefonok.
Nem meglepő, hogy az Nvidia belépésének hírére a számítógépes piac jelentős vállalatai esni kezdtek. Az Intel és az AMD 6 százalékos mínuszba került hétfőn a tőzsdenyitás után. Majdnem 10 százalékot zuhant a Qualcomm, ami az utóbbi időben szintén számítógépes AI-csipek értékesítésétől várta a megújulást.
És ez még nem minden, az Nvidia arról is beszámolt, hogy a humanoid robotok piacának fellendítése érdekében együttműködik a kínai Unitree gyártóval olyan robotok tömeggyártása érdekében, amelyek felgyorsítják a kutatók munkáját a technológia fejlesztése terén, és a valós életben is használható eszközök előállítását teszik lehetővé.
A harmadik terület, ami az Nvidia dinamikus növekedését segíteni hivatott, az önvezető autózás. A vállalat a Foxconn-nal együttműködve robotaxiflották fejlesztésén és bevezetésén dolgozik Tajvanon, és az egész ázsiai régióban tovább terjeszkedne. A VinFast és az Autobrains az Nvidia DRIVE Hyperion technológiáján alapuló járműveket tervez bevezetni a délkelet-ázsiai piacra. Az Uber több DRIVE Hyperion-alapú önvezető járműflottát integrál globális fuvarozási hálózatába. A szaúdi Humain azon dolgozik, hogy az Nvidia technológiájával működő robotaxikat Szaúd-Arábiába is eljuttassa, ezzel kiterjesztve a platform globális jelenlétét a Közel-Keletre.
Most tehát olyan útra lépett az Nvidia, ami visszahozhatja a befektetők dinamikus növekedésbe vetett hitét, és a lemaradó vállalat akár új csúcsokra törhet az újraéledő optimizmustól hajtva.