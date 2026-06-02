Vége, a jó világnak, a bankoknál nem számít az alacsony infláció: mindegyik emel, de van egy kiskapu, amivel sokat spórolhatunk
Beállt a sorba az utolsó nagybank is, a többiek után közzétette, hogy inflációs díjemelést hajt végre a bankszámláinál. Az MBH Bank a lakossági fizetési számláinak költségeit és díjait a szerződésektől függően 8,1 vagy 4,4 százalékkal növeli meg augusztustól – derül ki a Biztos Döntés összeállításából.
A hazai bankokon mostanra söpört végig az inflációs díjemelési hullám. Az idei késést az magyarázza, hogy a kormány nyomására a hitelintézetek 2025 elején 2026. június 30-ig vállalták, hogy nem emelik meg a lakossági bankszámlák költségeit. Így az ügyfelek június végéig még a 2024-es díjakon bankolhatnak. A pénzintézetek ennek megfelelően zömmel 2026. július 1-jére időzítették az emelést.
Minden korábbi elhalasztott inflációs díjemelést később is bármikor érvényesíthetnek a bankok a lakossági fizetési számlák költségeiben és díjaiban.
Nőnek a számla- és kártyadíjak az MBH-nál is
Az elhalasztott drágítás a tavalyelőtti és tavalyi inflációval együttesen 8,1 százalék lenne. Ezt a mértéket a CIB Bank és a lakossági számlák egy részénél az MBH Bank alkalmazza. A többi nagybank jellemzően a tavalyi, 4,4 százalékos átlagos éves infláció mértékével, vagy valamivel az alatt emeli a díjait – foglalta össze a bejelentett változtatásokat Gergely Péter, a Biztos Döntés pénzügyi szakértője. A későbbiekben az elhalasztott, 3,7 százalékos díjnövelést is érvényesíthetnék, de ennek már kicsi a valószínűsége, ha most nem tették meg.
A Gránit Bank és a MagNet Bank új számlacsomagokat vezetett be idén tavasszal, illetve tavaly ősszel, amivel egy időben a régi számlacsomagok igényelhetőségét lezárta. Az új számlacsomagokban a díjak nem emelkednek 2026. július 1-jétől.
Az MBH Bank a most közzétettek szerint általánosságban emeli a díjat 2026. július 31-től, illetve 2026. augusztus 1-jétől. Az emelés mértéke 8,1 százalékos, kivéve a „lakossági termékmodernizációra” vonatkozó hirdetményében található MBH Megújulás Plusz számlacsomagokat, amelyeknél 4,4 százalékos a drágulás.
Az MBH Alapszámla havi díjának díjmentessége is megszűnik 2026. július 30-tól, illetve 31-től (ügyfélcsoporttól függően). Az új havi díj másnaptól 1454 forint. Ez megfelel a jogszabály szerint felszámítható havi díj maximumának, mely az előző évi bruttó minimálbér fél százaléka.
Nullás számlacsomagot választhatnak az érkezők
Gergely Péter arra is felhívja a figyelmet, hogy a díjváltoztatások mellett egy lehetőséget is kínál az MBH Bank. Azok az új ügyfelek, akik betöltötték a 14. életévüket, és legalább 6 hónapja nem volt lakossági bankszámlájuk az MBH Banknál, új számlacsomagot választhatnak 2026. június 1-jétől.
Az MBH Fix Nulla egy olyan számlacsomag, amelyben legalább 150 ezer forintos havi rendszeres jóváírással és elektronikus számlakivonattal díjmentes a számlavezetés. Ha ez a feltétel nem teljesül az igénylési hónap és az azt követő 2 hónap után – ebben az időszakban ugyanis még feltétel nélkül díjmentes a számlavezetés –, akkor egy korrekciós díjat számít fel az MBH Bank. Ez a díj a nem teljesülés hónapjában 6456 forint.
A számlacsomag további nullás díjai már nem függenek a fenti jóváírási feltételtől.
Hatalmas akciókkal csábítják a bankok az ügyfeleket, van, ahol 150 ezer forint ingyenpénz is jár – mutatjuk a részleteket
Egyre feljebb srófolják a bankok azt az összeget, amennyit bezsebelhet tőlük egy új ügyfél a bankszámlanyitás után. Az elmúlt hetekben újabb jóváírási akciók indultak, és a már meglévőket is vonzóbbá tették. Az esetenként százezer forint feletti ajándékpénzekért cserébe viszont teljes elköteleződést várnak el a pénzintézetek.
A Magyar Nemzeti Bank (MNB) adatai szerint tavaly
- 2,3 százalékkal, 10,72 millió közelébe emelkedett a magánszemélyek által vezetett fizetési számlák száma Magyarországon.
- A megtakarítási és hitelkártyakeretekhez kapcsolódó számlákat nem tartalmazó, elsődlegesen fizetési célú fogyasztói számláknál közel 2 százalékos éves emelkedést regisztrált az MNB.
- Így az év végén már csaknem 7,05 millió, klasszikus értelemben vett lakossági bankszámlát vezettek a pénzügyi szolgáltatók Magyarországon.
Egy számla nagy érték a bankok számára, ezért aztán egyre komolyabb összegeket hajlandók adni azért, hogy valaki náluk nyisson újat, illetve átvigye hozzájuk egy másik pénzintézettől az eddigit.