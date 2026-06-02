Vége, a jó világnak, a bankoknál nem számít az alacsony infláció: mindegyik emel, de van egy kiskapu, amivel sokat spórolhatunk

Beállt a sorba az utolsó nagybank is, a többiek után közzétette, hogy inflációs díjemelést hajt végre a bankszámláinál. Az MBH Bank a lakossági fizetési számláinak költségeit és díjait a szerződésektől függően 8,1 vagy 4,4 százalékkal növeli meg augusztustól – derül ki a Biztos Döntés összeállításából.

A hazai bankokon mostanra söpört végig az inflációs díjemelési hullám. Az idei késést az magyarázza, hogy a kormány nyomására a hitelintézetek 2025 elején 2026. június 30-ig vállalták, hogy nem emelik meg a lakossági bankszámlák költségeit. Így az ügyfelek június végéig még a 2024-es díjakon bankolhatnak. A pénzintézetek ennek megfelelően zömmel 2026. július 1-jére időzítették az emelést.

Minden korábbi elhalasztott inflációs díjemelést később is bármikor érvényesíthetnek a bankok a lakossági fizetési számlák költségeiben és díjaiban.

Nőnek a számla- és kártyadíjak az MBH-nál is

Az elhalasztott drágítás a tavalyelőtti és tavalyi inflációval együttesen 8,1 százalék lenne. Ezt a mértéket a CIB Bank és a lakossági számlák egy részénél az MBH Bank alkalmazza. A többi nagybank jellemzően a tavalyi, 4,4 százalékos átlagos éves infláció mértékével, vagy valamivel az alatt emeli a díjait – foglalta össze a bejelentett változtatásokat Gergely Péter, a Biztos Döntés pénzügyi szakértője. A későbbiekben az elhalasztott, 3,7 százalékos díjnövelést is érvényesíthetnék, de ennek már kicsi a valószínűsége, ha most nem tették meg.

A Gránit Bank és a MagNet Bank új számlacsomagokat vezetett be idén tavasszal, illetve tavaly ősszel, amivel egy időben a régi számlacsomagok igényelhetőségét lezárta. Az új számlacsomagokban a díjak nem emelkednek 2026. július 1-jétől.

Az MBH Bank a most közzétettek szerint általánosságban emeli a díjat 2026. július 31-től, illetve 2026. augusztus 1-jétől. Az emelés mértéke 8,1 százalékos, kivéve a „lakossági termékmodernizációra” vonatkozó hirdetményében található MBH Megújulás Plusz számlacsomagokat, amelyeknél 4,4 százalékos a drágulás.

Az MBH Alapszámla havi díjának díjmentessége is megszűnik 2026. július 30-tól, illetve 31-től (ügyfélcsoporttól függően). Az új havi díj másnaptól 1454 forint. Ez megfelel a jogszabály szerint felszámítható havi díj maximumának, mely az előző évi bruttó minimálbér fél százaléka.

Nullás számlacsomagot választhatnak az érkezők

Gergely Péter arra is felhívja a figyelmet, hogy a díjváltoztatások mellett egy lehetőséget is kínál az MBH Bank. Azok az új ügyfelek, akik betöltötték a 14. életévüket, és legalább 6 hónapja nem volt lakossági bankszámlájuk az MBH Banknál, új számlacsomagot választhatnak 2026. június 1-jétől.