Lengyelország után az EU klímavezére is nekiment Brüsszel politikájának: a blokk szabályai nem működnek – „Őrület, amit csinálunk”

Egyre élesebben bírálják Brüsszel klímapolitikáját még azok is, akik korábban annak legfőbb támogatói voltak. Miközben az EU klímaügyi biztosa a nemzetközi klímacsúcsok gyenge eredményeiről beszélt, Lengyelország szerint az uniós szabályok már az európai ipar túlélését veszélyeztetik.

Brüsszel évek óta a világ egyik legambiciózusabb klímavédelmi programját építi, ám Wopke Hoekstra szerint ez nem érte el a kívánt eredményeket / Fotó: NurPhoto via AFP

Látványos önkritikát fogalmazott meg hétfőn Brüsszelben az Európai Unió klímaügyi biztosa. Wopke Hoekstra szerint

az elmúlt évek ENSZ-klímacsúcsai messze nem hozták azt az eredményt, amelyre a tudományos szakértők szerint szükség lenne a globális felmelegedés megfékezéséhez.

A biztos egy Politico-rendezvényen arról beszélt, hogy ha összevetjük a probléma súlyosságát azzal, amit az elmúlt öt-nyolc év COP-klímakonferenciái ténylegesen elértek, akkor az eredményeket egyszerűen „kiábrándítónak” kell nevezni. Bár szerinte a közel 200 országot tömörítő ENSZ-folyamatot továbbra is folytatni kell, nagyobb szerepet kellene kapniuk azoknak a kisebb országcsoportoknak is, amelyek hajlandók gyorsabban cselekedni.

A kijelentés azért figyelemre méltó, mert az Európai Unió hosszú ideje a nemzetközi klímapolitika egyik legfőbb mozgatórugója. Most azonban már Brüsszelben is egyre nyíltabban beszélnek arról, hogy a globális megállapodások lassan haladnak, miközben a kibocsátáscsökkentési célok egyre sürgetőbbek.

Brüsszelt kívülről és belülről is támadják

Eközben egy másik fronton is komoly vita bontakozott ki. Krzysztof Bolesta lengyel klíma- és környezetvédelmi miniszterhelyettes ugyanezen a rendezvényen rendkívül élesen bírálta az Európai Unió kibocsátáskereskedelmi rendszerét (ETS), amely az európai ipar szén-dioxid-kibocsátásának csökkentését célozza.

A lengyel politikus szerint „őrület”, ahogyan az EU fokozatosan csökkenti a nehézipar számára biztosított ingyenes szennyezési kvótákat. Egyes ágazatokban a kedvezmények akár felére is zsugorodhatnak, ami szerinte komoly versenyképességi problémákat okozhat.

Bolesta úgy fogalmazott: Európa ugyan megszerezheti az erkölcsi fölényt a klímavédelemben, de könnyen előfordulhat, hogy közben elveszíti az iparát.

Szerinte a jelenlegi szabályozási pálya túl gyors, és veszélybe sodorhatja az európai gyártócégek jövőjét.

A vita különösen érzékeny időszakban zajlik, mert az Európai Bizottság júliusban felülvizsgálja az ETS-rendszert. Brüsszeli várakozások szerint a testület bizonyos területeken enyhítheti a szabályokat, és hosszabb ideig engedheti az ipar számára a kedvezményes kibocsátási lehetőségeket.