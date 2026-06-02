Deviza
EUR/HUF354,86 -0,28% USD/HUF304,6 -0,43% GBP/HUF410,34 -0,33% CHF/HUF387,9 -0,27% PLN/HUF83,86 -0,18% RON/HUF67,57 -0,39% CZK/HUF14,62 -0,27% EUR/HUF354,86 -0,28% USD/HUF304,6 -0,43% GBP/HUF410,34 -0,33% CHF/HUF387,9 -0,27% PLN/HUF83,86 -0,18% RON/HUF67,57 -0,39% CZK/HUF14,62 -0,27%
BÉT logó Árfolyamok: 15 perccel
késleltetett adatok
BUX135 261,01 +1,09% MTELEKOM2 682 +0,6% MOL3 906 -0,31% OTP41 730 +1,94% RICHTER12 660 +0,79% OPUS355 +1,27% ANY7 990 +0,13% AUTOWALLIS148 0% WABERERS4 670 +1,07% BUMIX9 284,97 +0,33% CETOP4 517,78 -1,03% CETOP NTR2 893,92 +1,48% BUX135 261,01 +1,09% MTELEKOM2 682 +0,6% MOL3 906 -0,31% OTP41 730 +1,94% RICHTER12 660 +0,79% OPUS355 +1,27% ANY7 990 +0,13% AUTOWALLIS148 0% WABERERS4 670 +1,07% BUMIX9 284,97 +0,33% CETOP4 517,78 -1,03% CETOP NTR2 893,92 +1,48%
BÉT logóÁrfolyamok: 15 perccel késleltetett adatok
Európai Unió
bevándorláspolitika
menedékkérők
migráció
illegális migráció
migráns

Az eddigi egyik legdurvább bevándorlási rendelet mehet át: EU-n kívüli gyűjtőpontok, örök életre szóló kitiltás – fellebbezés már nincs, ez Magyarországot is érinti

Itt állíthatja be, hogy a Google keresőben elsők között legyen a Világgazdaság
Új uniós jogszabály gyorsítaná fel az Európai Unióban jogtalanul tartózkodó migránsok visszaküldését. A tagállamok akár az EU-n kívül is létrehozhatnának visszatérési központokat, és szigorúbb őrizeti, beutazási tilalmi és ellenőrzési szabályokat vezetnének be. A megállapodást civil szervezetek bírálják, szerintük a rendelet veszélyezteti az alapvető emberi jogokat.
VG
2026.06.02, 06:53
Frissítve: 2026.06.02, 08:16

Egy új uniós jogszabály lehetővé teszi a blokkon kívüli migránsvisszatérési központok létrehozását, valamint az otthonok átkutatását az illegális migráció visszaszorítása érdekében. Az uniós országok és az Európai Parlament hétfőn állapodtak meg a jogszabályról, amelynek célja az Európában tartózkodni jogtalanul érkező migránsok visszatérésének felgyorsítása.

Új uniós jogszabály gyorsítaná fel az Európai Unióban jogtalanul tartózkodó migránsok visszaküldését. A Az eddigi egyik legdurvább bevándorlási rendelet mehet át: EU-n kívüli gyűjtőpontok, örök életre szóló kitiltás International Migrants Day - Archive mingráns migráció
Új uniós jogszabály gyorsítaná fel az Európai Unióban jogtalanul tartózkodó migránsok visszaküldését / Fotó: Anadolu via AFP

A hivatalos adatok szerint az Európában tartózkodni nem jogosult migránsoknak mindössze 29 százaléka hagyja el az EU-t.

A politikai döntéshozók szerint az úgynevezett Visszatérési Rendelet kulcsfontosságú a visszatérések felgyorsításához, és az EU illegális migráció elleni fellépésének sarokköve.

A rendelet középpontjában egy olyan rendelkezés áll, amely lehetővé teszi az uniós országok számára, hogy a blokkon kívül kitoloncolási központokat, úgynevezett visszaküldési csomópontokat hozzanak létre, ha megállapodást kötnek egy nem EU-s országgal.

A csomópontok lehetnek tranzithelyek vagy olyan helyszínek, ahol egy személynek várhatóan tartózkodnia kell, ami jelentős eltérés a jelenlegi szabályoktól.

Ezzel Magyarország is jogosulttá válik arra, hogy az elutasított menedékkérőket az EU területén kívüli, harmadik országokban létrehozott táborokba szállítsa át a végső kitoloncolásig. Ehhez azonban Magyarországnak is közvetlen diplomáciai megállapodásokat kellene kötnie külső partnerekkel, hasonlóan ahhoz, ahogy Olaszország tette Albániával. 

A legtöbb migránst csak származási országába vagy olyan országba lehet visszaküldeni, amellyel bizonyított kapcsolatuk van. Az új rendszer szerint ez a követelmény megszűnne. Csak a kísérő nélküli kiskorúak lennének mentesek a visszaküldési központba való kitoloncolás alól, míg a gyermekes családok jogosultak lennének rá.

Néhány uniós ország már dolgozik azon, hogy potenciális partnerországokat azonosítson a jövőbeli visszaküldési központok számára. Németország, Hollandia, Ausztria, Dánia és Görögország tavaly márciusban fogott össze a vitatott projekt megvalósításában, míg Olaszország már egy hasonló programot működtet Albániában, két központtal, amelyek összesen kevesebb mint száz migránst fogadnak be.

Számos szigorítás érkezik

További rendelkezések közé tartoznak a hosszabb őrizetbe vételi időszakok, a szigorúbb beutazási tilalmak és az illegális migránsok felkutatására vonatkozó új hatáskörök.

A visszaküldésre váró illegális migránsok maximális jogi őrizetbe vételi ideje hat hónapról két évre nő, amely hat hónapos meghosszabbítási lehetőséggel és korlátlan időtartammal szabható meg a biztonsági kockázatot jelentő személyek esetében.

A beutazási tilalmak is erősen szigorodnának, a legtöbb esetben ötről tíz évre emelkednének, azzal a lehetőséggel, hogy azok életfogytiglani tilalmat kapjanak, akiket biztonsági kockázatnak tekintenek.

Egy másik változás a fellebbezéseket érinti. A jelenlegi szabályok szerint a kitoloncolásokat automatikusan felfüggesztik, amíg a jogi kihívások folyamatban vannak, míg az új törvény megszüntetné ezt az automatikus védelmet, és a bíróságokra hagyná, hogy eseti alapon döntsenek arról, hogy a kiutasítási határozatot fel kell-e függeszteni.

A rendelet bevezet egy európai kiutasítási határozatot is, amely megkönnyíti a kiutasítási határozatok kölcsönös elismerését a tagállamok között, de ez továbbra is önkéntes marad.

A végrehajtás ütemterve volt a legnehezebb kérdés a tanács és a parlament közötti tárgyalások során. A kompromisszumos megállapodás értelmében egyes rendelkezések a rendelet hatálybalépését követő 12 hónapig lépnek hatályba. A tanács kezdetben két évet szorgalmazott.

Civil szervezetek és baloldali európai parlamenti képviselők bírálták a szöveget, mondván, hogy veszélyezteti a migránsok életét, és sérti az alapvető jogokat.

A kritikusok szerint az Európai Unióban idegengyűlölő fordulat következett be

Civil társadalmi csoportok szerint az uniós politikában idegengyűlölő fordulat következett be. A rendelet ugyanis lehetővé teszi az uniós országok számára, hogy az illegális migránsok „lakhelyét vagy más releváns helyiségét” átkutassák. Ezt a rendelkezést a nem kormányzati szervezetek és a civil társadalom az Egyesült Államok Bevándorlási és Vámügyi Hivatala (ICE) által végrehajtott, hírhedt razziákhoz hasonlítja.

„A rendelkezés szándékosan homályos, hogy a különböző tagállamokban széles körű értelmezést tegyen lehetővé. Lehetővé teszi a lakásrazziákat, valamint a migránsokat segítő egyesületek és az egészségügyi intézmények helyiségeiben történő razziákat” – mondta Eleonora Celoria az Asgi olasz jogi szakértői egyesülettől az Euronewsnak.

Bár elismerte, hogy sok tagállamban a rendőrségnek továbbra is bírói engedélyre lesz szüksége a magánlakásokba való belépéshez, a jogszabályt „aggasztónak” nevezte, mivel arra ösztönözheti a hatóságokat, hogy kibővítsék hatáskörüket.

A rendeletet most az európai parlamenti képviselőknek és az uniós országoknak hivatalosan is jóvá kell hagyniuk, és akár már a jövő hónapban hatályba is léphet.

Rekordot döntött a migránsok száma

Európa népessége rohamosan fogy, miközben a bevándorlók száma rekordokat dönt. Ha a trendek nem változnak, a kontinens demográfiája teljes átalakuláson eshet át a következő években.

Az európai döntéshozók körében nincs egyetértés, számos politikus támogatja a tömeges migrációt, míg mások óvatosságra intenek.

Az Európai Unióban élő bevándorlók száma 2025-ben elérte a 64,2 milliót, ami 2,1 milliós emelkedés az előző évhez viszonyítva, és rekordnak számít – derül ki a Centre for Research & Analysis of Migration (CReAM) tanulmányából, ami az RFBerlin társadalomkutató intézet egyik rendezvényén került publikálásra. 

A jelentés arra is rámutat, hogy 2010-ben a vonatkozó adat 40 millió volt, tehát nagyjából 62 százalékos emelkedés figyelhető meg.

A legtöbb bevándorlót befogadó ország továbbra is Németország maradt, a külföldön születettek száma eléri a 18 milliót, ami kiemelkedően magasnak számít a 83,6 milliós lakosságszámhoz viszonyítva. Bár a bevándorlók 72 százaléka munkaképes korú, a vonatkozó statisztikák arról számolnak be, hogy az érintett társadalmi csoportban a munkanélküliek száma kiugróan magas. Németországban a munkanélküliségi ráta 4,2 százalék körül mozog, azonban a 2015-ben érkezett migránsok körében ez az arányszám egy 2022-es felmérés szerint elérte a 36 százalékot.  

Németország továbbra is a migráció egyik legfőbb célországa maradt, mind nominálisan, mind népességarányosan − nyilatkozta Tommaso Frattini, a CReAM tanulmányának egyik szerzője. 

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu