Pest megye 11 településén összesen 13 olyan termálkutat tartanak számon, amelyek igazoltan gyógyhatású vizet adnak − számolt be a Termál Online.

Extra olcsó belépőkkel várják a nyugdíjasokat ezekben a gyógyfürdőkben (Illusztráció) / Fotó: Balogh Zoltán

Íme Pest megye három legkedvezőbb árú gyógyvizes fürdője a nyugdíjasok számára:

A tótalmási Szent András Gyógyvizes Strandon jelenleg 1500 forint a nyugdíjasnapijegy ára, míg a helyi nyugdíjasok számára ugyanez mindössze 1000 forintba kerül. Emellett 16 óra után külön kedvezményt is biztosítanak, ilyenkor a szenior vendégek 1000 forintért léphetnek be a termálfürdőbe.

A Tápiószentmártoni Termálfürdőben a nyugdíjasnapijegy 2500 forintba kerül. A helyi lakosok azonban további kedvezményt is kapnak. Számukra hétköznapokon ebből az árból még 50 százalékos árengedmény jár, így tehát ezeken a napokon mindössze 1250 forintért válthatnak belépőt.

Az Albertirsai Gyógyvizű Fürdőben a nyugdíjasbelépő 2600 forint, míg a helyi nyugdíjasok kedvezményesen, 2300 forintért válthatnak jegyet.

Fontos tudni ugyanakkor, hogy a legtöbb fürdőben a kedvezmények igénybevételét a nyugdíjfolyósító által kiállított igazolvány bemutatásához kötik, ezért mindenképp érdemes magunkkal vinni a szükséges dokumentumokat − írta cikkében az Origo.