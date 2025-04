Ezt senki sem láthatta előre: máris több fogy a munkáshitelből, mint a babaváró kölcsönből

A személyi kölcsönöknél látható rekordokhoz persze az is kellett, hogy egyre nagyobb összegeket merjenek felvenni a bankoktól a háztartások, amihez az emelkedő keresetek mellett a csökkenő kamatok is hozzájárulhattak. Mindenesetre az év első két hónapja új rekordot hozott az egy szerződésre jutó átlagos összegnél is a személyi kölcsönök piacán: a Világgazdaság számításai szerint ekkor már 3,2 millió forint felett járt az átlag, miközben a teljes 2024-es évet vizsgálva még 2,7 millió körül mozgott.