Személyi kölcsönök: emelik a tétet a bankok

Az MBH Bank Hajrá Személyi Kölcsön Super Plus nevű változatánál 8 millió forintos hitelösszegtől érhető el a 10 százalék alatti kamat, ha az adós jövedelme helyben vezetett számlára érkezik, és eléri a havi 700 ezer forintot.

Az OTP Banknál 10,1 millió forintos kölcsönösszegtől érhető el a legkedvezőbb, évi 12,99 százalékos kamat, ha az adós jövedelme eléri a havi 400 ezer forintot.

A Raiffeisen Bank 3 millió forintos kölcsönösszegtől már 9,89 százalékos kamattal is nyújt személyi kölcsönt, ám ehhez havi legalább 450 ezer forintos jövedelem, és aktív számlahasználat is szükséges.

Az UniCredit Bank 7 millió forintos hitelösszegtől kínál egy számjegyű kamatot: feltétel ugyanakkor, hogy az adós számlájára legalább havi 450 ezer forintos jóváírás érkezzen, és hitelfedezeti biztosítást is kössön a személyi kölcsön mellé. Az UniCredit Banknál most egyszeri jóváírási akció is fut a személyi kölcsönhöz kapcsolódóan.

Hihetetlen tempót diktál a személyi kölcsönök piaca, csúcson az átlagos hitelösszeg

A Magyar Nemzeti Bank (MNB) adatai szerint az első negyedévben is folytatódott a hegymenet a személyi kölcsönöknél a tavalyi kihelyezési rekord után. A jegybank adatai szerint három hónap leforgása alatt több mint 244 milliárd forint összegben kötöttek új szerződéseket a bankok, ami bő másfélszerese a 2024 első negyedévében regisztrált 161,7 milliárdnak.

A kihelyezett összeggel párhuzamosan az egy szerződésre jutó átlagos összeg is folyamatosan emelkedik: az MNB adatai szerint az idei év első három hónapjában már elérte a 3,24 millió forintot, miközben 2020-ban – az egész év adatait figyelembe véve – még 1,8 millió forint környékén járt.

Az átlagos hitelösszeg emelkedése csak az egyik oka a személyi kölcsönök piacán látható emelkedésnek: az intenzív keresletben közrejátszanak a csökkenő kamatok is, illetve az, hogy a digitális csatornák használata révén a korábbinál jóval egyszerűebben és gyorsabban elérhetővé váltak a személyi hitelek.