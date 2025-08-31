Akciódömpinget hozhat az Otthon Start indulása

Ugyan a 3 százalékos éves kamat mellett igényelhető Otthon Start hitel indulására még egy napot várni kell, egyes bankok már közzétették a támogatott kölcsön részletes feltételeit tartalmazó kondíciós listákat, és a szolgáltatók honlapjain – illetve az Otthon Starthoz kapcsolódó aloldalain – is egyre több információ érhető el a támogatott hitelről.
„Ezek alapján úgy tűnik, hogy a legtöbb pénzintézetnél 3 százalékos kamattal lesz elérhető a termék, tehát a többség nem megy alá a 3 százalékos maximális kamatmértéknek” – hívta fel a figyelmet Gergely Péter, a Biztos Döntés pénzügyi szakértője. Ennek nyomán – az alkalmazott járulékos költségektől függően – a teljes hiteldíjmutató (THM) mértéke jellemzően 3,1 és 3,2 százalék között mozoghat az Otthon Start hitelnél.
Látható, hogy a jelzálogalapú hiteleknél megszokott induló kedvezményeket itt is nyújtják majd a bankok. Így tesz például az MBH Bank is, amely a földhivatali ügyintézés és az értékbecslés díját egyaránt visszatéríti az Otthon Start hitelnél, illetve bizonyos keretek között átvállalja a közjegyzői díjat is. Az Otthon Start hitel mellé ezenkívül 100 ezer forint értékű Mol-ajándékutalványt is ad majd az MBH Bank.
A kezdeti költségekhez kapcsolódóan a MagNet Bank is nyújt kedvezményeket: például a folyósítási díjat, a tulajdoni lap és a térképmásolat költségét most elengedik, az értékbecslési költséget pedig – legfeljebb 50 ezer forintig – visszatérítik. Emellett a meglévő ügyfelek, valamint a legalább 12 millió forint kölcsönösszeget igénylők részére – bizonyos feltételek mellett – jóváírják a közjegyzői díjat is.
A Raiffeisen Bank szintén elenged, illetve átvállal több induló költségtételt, így a földhivatali ügyintézés, az értékbecslés és a helyszíni szemle díját, valamint 50 ezer forintig a közjegyzői díjat is – az utóbbit abban az esetben, ha a hitel összege eléri legalább az ötmillió forintot.
A Raiffeisen emellett akciós jelleggel hitelbírálati díjat sem számol fel az Otthon Start hitelhez kapcsolódóan. Sőt, jóváírási akciót is indít: 100 ezer forint ajándékpénzt kaphatnak azok az ügyfelek, akik szeptember 30-ig benyújtják a hitelkérelmüket, és a legkésőbb 2025. december 31-ig kiállított hitelígérvény alapján folyósítják is számukra a kölcsönt.
Bár a Gránit Bank háza tájáról egyelőre nem szivárogtak ki információk a kedvezményeket illetően, a helyzetük azért különleges, mert egyedüliként ők adják 3 százalék alatti, 2,89 százalékos kamattal a CSOK Plusz hitelüket. Így kérdés, hogy az Otthon Startnál is hasonló stratégiát folytatnak majd, vagy ők is akciókkal, kedvezményekkel szállnak ringbe.
„Az új, támogatott hitelre vonatkozó kondíciókat várhatóan minden, a lakáshitelek piacán érdemi részesedéssel bíró bank közzéteszi majd szeptember elsején, és a rendkívül intenzív verseny miatt vélhetően minden szereplő kínál majd különböző kedvezményeket” – vélekedett Gergely Péter.
A Biztos Döntés szakértője szerint az előzetes érdeklődések nagy száma nyomán arra lehet számítani, hogy már az első hetekben több ezer Otthon Start-szerződést kötnek majd a bankok, amelyek megerősített ügyfélszolgálatokkal és egyes fiókok hosszított nyitvatartásával is igyekeznek kiszolgálni az igényeket.
Gergely Péter szerint az Otthon Start hitel indulása mindenképpen jót tesz majd a támogatott lakáshitelek piacának: ez pedig nem is feltétlenül baj, hiszen az idei év első felében kihelyezett lakáshitelek összegének nagyjából egyötödéhez kapcsolódott valamilyen állami támogatás. „Miután az Otthon Start potenciális igénylői köre igen széles, az új konstrukció érdemi részt tud majd kihasítani a lakáshitelpiacból, így a támogatott hitelek aránya az új folyósításokon belül akár a mostani duplájára is ugorhat – vélekedett a szakértő.
