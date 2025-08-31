Akciódömpinget hozhat az Otthon Start indulása

Ugyan a 3 százalékos éves kamat mellett igényelhető Otthon Start hitel indulására még egy napot várni kell, egyes bankok már közzétették a támogatott kölcsön részletes feltételeit tartalmazó kondíciós listákat, és a szolgáltatók honlapjain – illetve az Otthon Starthoz kapcsolódó aloldalain – is egyre több információ érhető el a támogatott hitelről.

A piaci feltételű lakáshiteleknél megszokott kedvezményekre lehet számítani az Otthon Start hitelnél is / Fotó: Kallus György

„Ezek alapján úgy tűnik, hogy a legtöbb pénzintézetnél 3 százalékos kamattal lesz elérhető a termék, tehát a többség nem megy alá a 3 százalékos maximális kamatmértéknek” – hívta fel a figyelmet Gergely Péter, a Biztos Döntés pénzügyi szakértője. Ennek nyomán – az alkalmazott járulékos költségektől függően – a teljes hiteldíjmutató (THM) mértéke jellemzően 3,1 és 3,2 százalék között mozoghat az Otthon Start hitelnél.

Látható, hogy a jelzálogalapú hiteleknél megszokott induló kedvezményeket itt is nyújtják majd a bankok. Így tesz például az MBH Bank is, amely a földhivatali ügyintézés és az értékbecslés díját egyaránt visszatéríti az Otthon Start hitelnél, illetve bizonyos keretek között átvállalja a közjegyzői díjat is. Az Otthon Start hitel mellé ezenkívül 100 ezer forint értékű Mol-ajándékutalványt is ad majd az MBH Bank.

A kezdeti költségekhez kapcsolódóan a MagNet Bank is nyújt kedvezményeket: például a folyósítási díjat, a tulajdoni lap és a térképmásolat költségét most elengedik, az értékbecslési költséget pedig – legfeljebb 50 ezer forintig – visszatérítik. Emellett a meglévő ügyfelek, valamint a legalább 12 millió forint kölcsönösszeget igénylők részére – bizonyos feltételek mellett – jóváírják a közjegyzői díjat is.

A Raiffeisen Bank szintén elenged, illetve átvállal több induló költségtételt, így a földhivatali ügyintézés, az értékbecslés és a helyszíni szemle díját, valamint 50 ezer forintig a közjegyzői díjat is – az utóbbit abban az esetben, ha a hitel összege eléri legalább az ötmillió forintot.

A Raiffeisen emellett akciós jelleggel hitelbírálati díjat sem számol fel az Otthon Start hitelhez kapcsolódóan. Sőt, jóváírási akciót is indít: 100 ezer forint ajándékpénzt kaphatnak azok az ügyfelek, akik szeptember 30-ig benyújtják a hitelkérelmüket, és a legkésőbb 2025. december 31-ig kiállított hitelígérvény alapján folyósítják is számukra a kölcsönt.