Rengeteg jó hírt jelentett be az egyik hazai nagybank - jó azért figyelni, megszokott dolgok tűnnek el

November 18-tól az OTP Bank lakossági ügyfelei számára kizárólag az OTP Bank új generációs digitális csatornái – így az OTP MobilBank mellett – az OTP InternetBank – lesznek elérhetők online bankolásra és befektetések kezelésére. A tőzsdei megbízások és devizakonverziók az OTP SingleMarket platformon lesznek elérhetők. Az OTPdirekt 21 év után adja át a helyét a korszerűbb, kényelmesebb és biztonságosabb digitális platformoknak, amelyek már közel 2,5 millió ügyfél mindennapjait segítik – írja az Origo.

Fejlettebb digitális szolgáltatásokat vezet be az OTP Bank / Fotó: Kallus György / Világgazdaság

Új generációs internet- és mobilbanki platformok az OTP Banknál

Azok az ügyfeleik, akik eddig csak az OTPdirekt internetbankot használták, néhány egyszerű lépésben online tudják megkötni az új felületek használatához szükséges digitális szolgáltatási szerződésüket. Fontos, hogy aki már használja a mobilbankot vagy az új internetbankot, annak nincs teendője – hívja fel a figyelmet a bank közleménye.

„Az új generációs internet- és mobilbanki platformjaink nemcsak technológiai újítást jelentenek, amellyel a skálázhatóság által üzembiztosabbá is váltak, hanem ügyfeleink visszajelzései alapján folyamatosan fejlődnek. A lakossági ügyfélszokások alapján azt látjuk, hogy napjainkra a digitális bankolás egyet jelent az OTP MobilBank használatával, ezért a fejlesztéseink elsődleges fókuszát az alkalmazásaink jelentik” – mondta Vouszka Péter, az OTP Bank digitális csatornáinak szolgáltatásfejlesztésért felelős vezetője

November 18-tól online bankolásra és befektetések kezelésére kizárólag az OTP InternetBank és az OTP MobilBank felületeit tudják majd használni a lakossági ügyfelek.

Tőzsdei megbízások és devizakonverziók az OTP SingleMarket platformon intézhetők, míg egyéb befektetési szolgáltatások (pl. befektetési jegy vagy lakossági állampapír vásárlása) az OTP internet- és mobilbankban érhetők el.

Eltűnik a Simple Classic

Az OTP Csoporthoz tartozó SimplePay Zrt. 2025 végéig véglegesen kivezeti a Simple Classic alkalmazást. A felhasználóknak érdemes már most áttérni az új Simple applikációra, amely nemcsak korszerűbb felhasználói élményt kínál, hanem olyan új funkciókat is, amelyek kizárólag ebben a verzióban érhetők el. Az Android-felhasználók számára különösen fontos fejlesztés, hogy immár nemcsak OTP Visa, hanem OTP Mastercard kártyák is digitalizálhatók az NFC-alapú érintéses fizetésekhez, így az új appban mindkét bankkártyatípus alkalmas mobilfizetésre.

A Simple számos újdonságot kínál – ezekről itt olvashat bővebben.