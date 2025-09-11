Deviza
OTP Bank
bankszünnap
bank

Nagy leállások jönnek egy hazai banknál szeptemberben: több napon át akadoznak a szolgáltatások

Az OTP Bank a hivatalos honlapján tette közzé, hogy szolgáltatásai minőségének javítása és a rendszerei modernizálása érdekében szeptemberben több alkalommal is bankszünnapot tart. Mutatjuk, mely időpontokban mely banki szolgáltatások lesznek elérhetetlenek.
VG
2025.09.11, 14:22
Frissítve: 2025.09.11, 14:37

Az OTP Bank oldalán részletesen is olvashatók azok a digitális fejlesztésekhez kötődő szolgáltatásváltozások, amelyekre érdemes már most felkészülni.

OTP bankfiók. Fotó: Kallus György / Világgazdaság
Egy OTP-bankfiók / Fotó: Kallus György  / Világgazdaság 

Az OTP Bank tervezett bankszünnapjai 2025. szeptemberben:

  • 2025. szeptember 19.

Fejlesztési okokból 2025. szeptember 19-én 20 órától 24 óráig a következő szolgáltatások nem lesznek elérhetők: az aktuális hitelszámlaegyenlegek, az internetbankban és a mobilbankban, illetve nem lesz lehetőség a Hitelkártya Részletfizetési szolgáltatás igénybevételére.

  • 2025. szeptember 20.

Fejlesztési okokból 2025. szeptember 20-án 20 órától 21 óráig a következő hiteltermékek online igénylésére nem lesz lehetőség: személyi kölcsön, hitelkártya, folyószámlahitel és az online áruhitel.

  • 2025. szeptember 21.

Fejlesztési okokból 2025. szeptember 21-én 0 órától 16 óráig a következő szolgáltatások nem lesznek elérhetők az internet- és a mobilbankban: számlatörténet, bankon kívüli devizautalás, egyedi számlakedvezmények lekérdezése, folyószámlahitelhez kapcsolódó szolgáltatások, gépkocsinyeremény-betétekhez kapcsolódó funkciók.

  • 2025. szeptember 22.

Fejlesztési okokból 2025. szeptember 22-én 0 órától reggel 8 óráig a következő szolgáltatások nem, vagy csak részlegesen lesznek elérhetők: internet- és mobilbank, OTPdirekt, online termékigénylés (folyószámla, személyi kölcsön, áruhitel, értékpapírszámla), a lakossági hiteligénylésekhez kapcsolódó szolgáltatások, az OTP Bank offline és online fizetési termináljain nem lehet tranzakciót végezni, illetve az OTP Bank-logós kártyákkal nem lehet fizetni és készpénzt felvenni, eBIZ szolgáltatás, Electra alkalmazás, SmartBróker alkalmazás, Vámpénztári rendszer.

  • 2025. szeptember 25.

Fejlesztési okokból 2025. szeptember 25-én 23:30-tól hajnali 4 óráig a következő szolgáltatások nem lesznek elérhetők: internet- és mobilbank, eBIZ szolgáltatás, Electra alkalmazás, SmartBróker alkalmazás, Vámpénztári rendszer, valamint, online termékigénylés (folyószámla, személyi kölcsön, áruhitel, értékpapírszámla).

Az OTP Bank arra kéri ügyfeleit, hogy tervezzék meg tranzakcióikat a kiesések idejére, és szükség esetén használjanak alternatív banki megoldásokat. 

További részletek az Origo oldalán olvashatók.

