Vége egy korszaknak: azonnali döntést hozott az OTP az ingyenes készpénzfelvételről – ezekkel a bankkártyákkal mostantól fizetni kell érte, nem is keveset

Az OTP Bank azonnali hatállyal eltörölte a díjmentes készpénzfelvétel lehetőségét a külföldi bankok által kibocsátott kártyáknál. Ez a döntés a Revolut és a Wise ügyfeleit is érinti, akik eddig ingyen tudtak forintot vagy eurót felvenni az OTP automatáiból. A változás szeptember 19-től lépett életbe, és a felhasználók már találkozhatnak az új díjakkal az ATM-eknél – írta a revinfo.hu.

Az OTP Bank szeptember 19-től megszüntette a díjmentes készpénzfelvételt a külföldi bankok kártyáival, így a magyarországi Revolut- és Wise-felhasználóknak is fizetniük kell az ATM-használatért / Fotó: AFP

A friss hirdetmény szerint a készpénzfelvételi díj forintban 1999 forint alkalmanként, míg eurós automatából történő pénzfelvételért 4,99 eurót kell fizetni. A limitek is szigorúak: forintban 150 ezret, euróból 100-at felvenni egy tranzakció során. Az OTP ugyanakkor a művelet előtt részletesen kijelzi a díjakat, így a kártyabirtokos pontosan láthatja, mibe kerül a készpénzhez jutás.

Fontos kiemelni, hogy a Revolut és a Wise saját díjszabása is tovább növelheti a költségeket.

Mindkét fintech szolgáltatónál van havi limit, amely felett a készpénzfelvétel külön díjat von maga után, így az OTP új terhei duplán érződhetnek a felhasználóknál.

Magyarországon eddig csak az Erste alkalmazott fix díjat a külföldi bankkártyás készpénzfelvételekre, 1200 forintos mértékben. Mostantól azonban az OTP is a fizetős bankok közé tartozik, ráadásul magasabb díjszabással. Ez különösen azokat érintheti kellemetlenül, akik az OTP eurós ATM-jeit használták utazás előtt: eddig ugyanis többször is fel tudtak venni 100 eurós tételeket teljesen díjmentesen, mostantól viszont minden tranzakció után közel öt eurót kell fizetniük.

Hullámot indíthat el az OTP Bank lépése

Jelenleg úgy tűnik, hogy más hazai bankok ATM-jeinél még elérhető a díjmentes készpénzfelvétel a Revolut és a Wise kártyáival, de a két legnagyobb szereplő, az Erste és az OTP már lezárta ezt a lehetőséget.

Az euróhoz jutás így különösen költséges lett Magyarországon, mivel alternatív, ingyenes eurós ATM egyelőre nem ismert.

A Világgazdaság írásban érdeklődött az OTP-nél, hogy meg tudják-e erősíteni a fejleményt. Arra is rákérdeztünk, hogy mi indokolta az új szabályt. Amint érkezik válasz, beszámolunk.