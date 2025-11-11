Deviza
Jelentős változás jön a jövő héten az OTP Banknál

A jövő héten több mint két évtized után megszűnik az OTP Bank egy régi szolgáltatása, az OTPdirekt internetbank, és átadja a helyét a digitális platformoknak. Helyét az OTP InternetBank és az OTP MobilBank veszi át.
Világgazdaság
2025.11.11, 19:00

Az OTPdirekt 21 év után adja át a helyét a korszerűbb, kényelmesebb és biztonságosabb digitális platformoknak. November 18-tól az OTP Bank lakossági ügyfelei számára kizárólag az OTP Bank új generációs digitális csatornái – az OTP MobilBank mellett az OTP InternetBank – lesznek elérhetők online bankolásra és befektetések kezelésére. A tőzsdei megbízások és devizakonverziók az OTP SingleMarket platformon lesznek elérhetők – hívja fel a figyelmet az Origo.

OTPdirekt
Az OTPdirekt 21 év után átadja a helyét a digitális platformoknak / Fotó: Kallus György  / Világgazdaság 

Változások az OTPdirekt megszűnésével

Fontos, hogy november 18-tól már csak új, digitális szolgáltatási szerződést lehet kötni, lakossági OTPdirekt szerződést nem. Az online bankolás ezentúl tehát két fő csatornán keresztül zajlik:

  1. OTP Bank HU mobilapplikáció – itt a MobilBank funkció biztosítja a teljes körű bankolást biztonsági elemekkel kiegészítve.
  2. OTP InternetBank – webes felület, amely számítógépen és laptopon keresztül érhető el.

Az OTP Bank új internet- és mobilbankjába online lehet regisztrálni. Mindössze annyi a tennivaló, hogy be kell lépni az OTPdirekt Internetbankba, és megkötni az új szolgáltatásokhoz szükséges digitális szolgáltatási szerződést. Ha viszont valaki már használja a mobilbankot vagy az új internetbankot, akkor nincs teendője.

A lakossági OTPdirekt internetbank kivezetésével együtt egyes OTPdirekt szolgáltatások is megszűnnek, ezek az alábbiak:

  • OTPdirekt Bróker
  • SmartBróker alkalmazás
  • Értékpapír Kontroll
  • Reggeli Egyenleg
  • Interaktív SMS

Nem érinti a változás az OTPdirekt telefonos ügyintézői szolgáltatást, a nem lakossági ügyfelek pedig továbbra is használhatják a vállalati OTPdirekt Internetbankot és a vállalati OTPdirekt szerződés számlakörébe bevont lakossági számláikat is. További részleteket ide kattintva olvashat a változásokról.

