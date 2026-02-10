Váratlan hiba miatt elérhetetlenné vált az egyik legnagyobb magyar bank – csak egy dologban bízhatnak az ügyfelek

Technikai hiba miatt átmenetileg nem elérhetőek az MBH Bank elektronikus csatornái, kivéve az MBH Netbank (korábban BB) felületet – közölte kedden reggel a pénzintézet.

Technikai hiba miatt nem működnek az MBH Bank elektronikus csatornái / Fotó: Shutterstock

Közleményükben hozzátették, hogy a fióki ügyintézés is szünetel, de az ügyfeleik a bankkártyájukat zavartalanul tudják használni aktuális egyenlegük erejéig.

Közölték, hogy munkatársaik nagy erővel dolgoznak a hiba elhárításán.

„Az esetleges kellemetlenségért ezúton is elnézést kérünk és köszönjük ügyfeleink türelmét” – írta az MBH Bank.

Lezárult a tranzakció: az MBH Bank az Otthon Centrum többségi tulajdonosa

Január végén lezárult a tranzakció, amelynek eredményeként az MBH Bank megszerezte az Otthon Centrum 80 százalékos tulajdonrészét. A lépéssel a bank teljes körű otthonteremtési ökoszisztémát épít, és új szintre emeli jelenlétét a lakáspiacon.

A pénzintézet megvásárolta az Otthon Centrum 80 százalékos tulajdoni hányadát a Biggeorge Holding leányvállalatától. A szükséges hatósági engedélyek birtokában megvalósult ügylet a korábban bejelentett, többlépcsős akvizíció első lépése, amelyhez a Gazdasági Versenyhivatal jóváhagyása is megérkezett. A bank már 2025 novemberének végén jelezte, hogy megszerzi az OC csoport hazai érdekeltségeit összefogó OC Magyarország Holding Kft.-t, a fennmaradó 20 százalékos részesedést pedig – a feltételek teljesülése esetén – várhatóan 2028-ban vásárolná meg.