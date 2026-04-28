Deviza
EUR/HUF363,77 -0,15% USD/HUF310,56 -0,06% GBP/HUF419,64 -0,25% CHF/HUF393,39 -0,55% PLN/HUF85,59 -0,24% RON/HUF71,37 -0,3% CZK/HUF14,93 -0,17% EUR/HUF363,77 -0,15% USD/HUF310,56 -0,06% GBP/HUF419,64 -0,25% CHF/HUF393,39 -0,55% PLN/HUF85,59 -0,24% RON/HUF71,37 -0,3% CZK/HUF14,93 -0,17%
BÉT logó Árfolyamok: 15 perccel
késleltetett adatok
BUX132 855,51 -0,24% MTELEKOM2 490 -0,24% MOL4 040 -0,05% OTP41 950 +0,53% RICHTER12 680 -2,61% OPUS290 -3,01% ANY7 400 -1,33% AUTOWALLIS147,5 +0,68% WABERERS4 680 -0,43% BUMIX9 118,89 -0,58% CETOP4 376,94 -0,58% CETOP NTR2 745,48 -0,58% BUX132 855,51 -0,24% MTELEKOM2 490 -0,24% MOL4 040 -0,05% OTP41 950 +0,53% RICHTER12 680 -2,61% OPUS290 -3,01% ANY7 400 -1,33% AUTOWALLIS147,5 +0,68% WABERERS4 680 -0,43% BUMIX9 118,89 -0,58% CETOP4 376,94 -0,58% CETOP NTR2 745,48 -0,58%
bank
rendszerfejlesztés
bankszünnap
Erste Bank

Figyelem: holnap estétől leállás lesz az egyik legnagyobb hazai banknál

Az Erste Bank arról tájékoztatja ügyfeleit, hogy a digitális rendszereiken végrehajtandó fejlesztések miatt egyes szolgáltatásaik nem vagy csak részlegesen lesznek elérhetők holnap estétől.
Világgazdaság
2026.04.28, 15:12
Frissítve: 2026.04.28, 15:46

Leállás lesz az Erste Banknál a pénzintézet honlapján megjelent tájékoztatás szerint – hívja fel a figyelmet az Origo. A tájékoztatást az ügyfélelvárások teljesítése, illetve a Magyar Nemzeti Bank (MNB) bankszünnapokhoz kapcsolódó előírásai (Hpt. 286§) miatt hozzák nyilvánosságra. 

szb20081010_6686, Erste Bank
Leállás lesz az Erste Banknál holnap estétől / Fotó: Székelyhidi Balázs

Azt írják: rendszereiken 2026. 04. 29. 22:00 és 2026. 04. 30. 03:00 között rendszerfejlesztési munkát végeznek, amely a szolgáltatások működését befolyásolja.

Az Erste Bank továbbra is elérhető szolgáltatásai ebben az időszakban: 

  • Azonnali átutalások fogadása 
  • Fizetés és vásárlás bankkártyával POS terminálon keresztül
  • ATM-készpénzfelvétel és -készpénzbefizetés belföldön
  • George Web tiltása TeleBankon keresztül
  • Bankkártya letiltása TeleBankon keresztül
  • MobilePay
  • Weboldal-szolgáltatások
  • Mobilegyenleg feltöltése

Ide kattintva tájékozódhat arról, hogy mely szolgáltatások nem lesznek elérhetők.

 

Google News Világgazdaság
A legfrissebb hírekért kövess minket a Világgazdaság.hu Google News oldalán is!

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
