Figyelem: holnap estétől leállás lesz az egyik legnagyobb hazai banknál
Leállás lesz az Erste Banknál a pénzintézet honlapján megjelent tájékoztatás szerint – hívja fel a figyelmet az Origo. A tájékoztatást az ügyfélelvárások teljesítése, illetve a Magyar Nemzeti Bank (MNB) bankszünnapokhoz kapcsolódó előírásai (Hpt. 286§) miatt hozzák nyilvánosságra.
Azt írják: rendszereiken 2026. 04. 29. 22:00 és 2026. 04. 30. 03:00 között rendszerfejlesztési munkát végeznek, amely a szolgáltatások működését befolyásolja.
Az Erste Bank továbbra is elérhető szolgáltatásai ebben az időszakban:
- Azonnali átutalások fogadása
- Fizetés és vásárlás bankkártyával POS terminálon keresztül
- ATM-készpénzfelvétel és -készpénzbefizetés belföldön
- George Web tiltása TeleBankon keresztül
- Bankkártya letiltása TeleBankon keresztül
- MobilePay
- Weboldal-szolgáltatások
- Mobilegyenleg feltöltése
