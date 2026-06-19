Lefordult az OTP, gyengélkedik a forint - rosszul kezdődik a boszorkányszombat
Hiába zártak kövér pluszokban - a technológiai szektorral az élen - a vezető amerikai részvényindexek csütörtökön, a főbb európai piacok esésre állnak, legalábbis ezt sugallja a pénteki tőzsdenyitás előtti elektronikus kereskedés állása. A dél-koreai Kospi kivételével az ázsiai tőzsdemutatók is a negatív tartományba csúsztak.
Közben kiderült ugyanis, hogy J. D. Vance, az Egyesült Államok alelnöke és az iráni küldöttség is elhalasztotta svájci útját, így csúszik a két fél közötti megállapodás aláírása, aminek oka, hogy Teherán szerint az izraeli katonai műveletek Libanonban sértik a memorandum első pontját, amely az ellenségeskedések beszüntetéséről rendelkezik - írja az Equilor Befektetési Zrt.
Jól alakultak májusban a német termelői árak, hiszen 2,2 százalékkal emelkedtek éves bázison, elmaradva az elemzők 2,5 százalékos várakozásától.
Szintén kedvező hír, hogy a brit kiskereskedelmi forgalom negyedéves összevetésben a vártnál erősebben, 1,2 százalékkal nőtt májusban, miután áprilisban meredeken, 1,3 százalékkal esett vissza. Az előző év azonos hónapjához mérten az értékesítési volumenek 3,2 százalékkal nőttek, nagyrészt a meleg időjárásnak és a kiskereskedelmi promócióknak köszönhetően.
Előző nap pedig mind a svájci, mind a brit jegybank változatlanul tartotta az alapkamatot, azaz maradt a 3,75, illetve 0 százalékos kamatláb.
Pénteken amúgy a rabszolgaság eltörlése emléknapjára tekintettel nem lesz kereskedés New Yorkban,
továbbá a mai napon kerül sor a CECE index második negyedéves felülvizsgálatára, illetve átsúlyozására is.
Mivel pedig a negyedév utolsó hónapjának harmadik pénteke van, ma van a külföldi tőzsdéken boszorkányszombatnak nevezett (németül: Hexensabbat) lejárati nap is, amikor a határidős ügyletek (határidős kontraktusok és opciók) egyszerre járnak le, s ami általában a BÉT-en is rendkívül magas forgalmat és heves, hektikus árfolyam-ingadozásokat eredményez.
Két ellentétes erő hat tehát a magyar piacra, lévén az amerikai tőzsdék zárva tartása viszont jellemzően csökkenti a forgalmat.
A BUX is beállt a sorba, a pesti börze vezető indexe mintegy 0,4 százalékkal csökkenve, 137 898 ponton rajtolt el.
Az OTP-részvények nagyjából 1,1 százalékkal, 44 370 forintra gyengültek.
A Mol papírjai eközben 0,6 százalékkal, 3768 forintra drágultak. A Brent jegyzése 80 dolláron stagnál.
A Richter kurzusa 0,3 százalékkal, 11 720 forintra nőtt.
A Magyar Telekom részvényei 2734 forinton startoltak el, ez az árfolyam 0,2 százalékkal maradt el az előző esti záróártól.
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A forint kismértékben tovább gyengült. Az eurót 353,2 forinton jegyezték reggel 9 körül a bankközi devizapiacon.