Nemzetközi piacon nyomott padlógázt a konkurensek előtt a BYD: most válik mindennél fontosabbá a szegedi gyár, ez lehet az autógyártó titkos fegyvere

Megtörte hónapok óta tartó negatív sorozatát a kínai autógyártó, de ehhez a Kínán kívüli eladások kellettek. A BYD-nak nemcsak az elektromos autók terjedését ösztönző támogatások megszűnésével, de az öldöklő hazai versennyel is meggyűlt a baja.
K. B. G.
2026.06.01, 15:01
Frissítve: 2026.06.01, 15:22

Az elektromos autók terjedését célzó kínai támogatások megviselték a Szegeden gyárat építő BYD-t is, de úgy tűnik, a nemzetközi terjeszkedés végre kifizetődik és véget érhet az autógyártó vesszőfutása.

A BYD visszatérését a növekedéshez az energiaválság is segítette / Fotó: NurPhoto via AFP

Vége a vesszőfutásnak, ismét növekedési pályán a BYD

Májusban ugyanis kilenc hónap után először adott el több autót a kínai vállalat, mint 2025 azonos időszakában, és ebben nem kis szerepet játszottak a Kínán kívüli vásárlók. A múlt hónapban ugyanis a cég közleménye szerint 383 453 autót adott el a BYD, ami ugyan csak 0,3 százalékkal magasabb az egy évvel korábbinál, ám a nemzetközi piacokon már 80,4 százalékos volt a növekedés, miután Kínán kívül az autógyártó 160 644 autót adott el – derül ki a Reuters összefoglalójából.

A BYD idén 1,3 millió autót adna el hazáján kívül, ami a májusinál csekélyebb, 25 százalékos bővülést jelent. 

Azonban az iráni háború és a Hormuzi-szoros lezárása miatt kibontakozó energiaválság és a magas üzemanyagárak árnyékában a BYD elektromos autói iránt is megugrott az érdeklődés világszerte

Ez hónapok után először volt elegendő arra, hogy a kínai autópiacon zajló brutális verseny, majd az elektromos autók vásárlását ösztönző támogatások megszüntetését ellensúlyozza.

A nemzetközi piacra menekül a hazai verseny elől a BYD, de hiába, vetélytársai is követik

Hazai pályáján a BYD egy sor új modellel és minden eddiginél gyorsabban tölthető akkumulátorokkal igyekszik megszilárdítani helyzetét, ám a nemzetközi terjeszkedés is fontos a vállalat számára, beleértve például a szegedi gyárat. Európában április végéig a kínai autógyártó már több mint 100 ezer autót adott el, ami közel másfélszerese az egy évvel korábbi értéknek. 

A szegedi gyár építésén túl Európában a BYD szívesen venne át kihasználatlan gyárakat például a Stellantistól vagy más európai gyártóktól, erről tárgyalások is folynak. 

Az autógyártónak amiatt is főhet a feje, hogy egyre több hazai vetélytársa követi a nemzetközi piacokra is.

Arra is utalnak jelek, hogy a BYD kezdi meghódítani a kanadai piacot is, ám ott sok múlik azon, hogy mennyi jut a vállalatnak az alacsony vámot engedélyező kvótákból. A januári kereskedelmi egyezmény értelmében ugyanis a kínai elektromos autók bizonyos mértékben alacsony vámok mellett is importálhatók az Egyesült Államok északi szomszédjába.

A hétfőn nyilvánosságra hozott adatok lelket önthetnek a BYD részvényeseibe is, miután korábban a vállalat arról számolt be, hogy nagyot zuhant a nyeresége az első negyedévben.

